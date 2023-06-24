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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 852853854855
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 22:14

  Shaman написав:а що тут тиша?

що у ваших країнах кажуть про Рашу? ніхто не очікував, що один лисий дядько скаже "пасть порву, моргалы выколю" - й половина населення сяде на попі рівно

там уважають сильних парнів

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 00:57

Цікаво, скільки ФСБ платить флайману за те, що зранку до вечора вештається по російських пабліках та потім розміщує все на українському фінансовому форумі, перетворюючи його в російську клоаку?
Наступний відосик мабуть буде з пісеньками російського співака «Шаман».
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 01:03

  Shaman написав:а що тут тиша?
що у ваших країнах кажуть про Рашу? ніхто не очікував, що один лисий дядько скаже "пасть порву, моргалы выколю" - й половина населення сяде на попі рівно

https://thehill.com/policy/internationa ... in-russia/
Слова "chaos", "chaotic" повторяются постоянно.
Это то, чего Запад боится больше всего.

Поэтому после распада совка он поддерживал "крепкую кремлевскую власть" и заставил отдать рашке всё ядерное и стратегическое оружие бывшего Союза, все финансы и запасы.
Если бы повар начал "побеждать" хоть в каком-то смысле - поддержал бы и "демократически избранную власть президента РФ и государственной думы".

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