там уважають сильних парнів
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 чер, 2023 22:14
Додано: Нед 25 чер, 2023 00:57
Цікаво, скільки ФСБ платить флайману за те, що зранку до вечора вештається по російських пабліках та потім розміщує все на українському фінансовому форумі, перетворюючи його в російську клоаку?
Наступний відосик мабуть буде з пісеньками російського співака «Шаман».
Додано: Нед 25 чер, 2023 01:03
Слова "chaos", "chaotic" повторяются постоянно.
Это то, чего Запад боится больше всего.
Поэтому после распада совка он поддерживал "крепкую кремлевскую власть" и заставил отдать рашке всё ядерное и стратегическое оружие бывшего Союза, все финансы и запасы.
Если бы повар начал "побеждать" хоть в каком-то смысле - поддержал бы и "демократически избранную власть президента РФ и государственной думы".
атобинладеннападет
Додано: Нед 25 чер, 2023 09:22
Starikan де ви такі совки беретесь? Ще напишіть що в ліфті Обама налюрав.
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