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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 851852853854
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:43

  Прораб написав:
  Shaman написав:бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так

Різних рівнів у житті досить багато, і для багатьох вони різні, як би не хотілося звести все в єдине і визначити все рівнем грошей. Можна мати кошти і не мати жодної можливості у розвитку – по суті стати жебраком, таких ситуацій достатньо в реальності.
Міркую, що у своїй країні, парламентсько-президентській республіці з демократичними положеннями в Конституції, яка йде у напрямку Європейської хартії громадянських прав та свобод, стати заручником – це вже рубікон. Для адекватної людини навіть припущення подібного, не кажучи вже про настання цієї ситуації в житті одного разу цілком достатньо, щоб оцінити і не допустити подібного в майбутньому ні для себе, ні для своїх близьких.
Можна не ставитись до цього серйозно, можна не звертати уваги, можна вигадати різні варіанти, та знайти сотні виправдань та обставин - але факт залишиться фактом.
Просто у нас звикли обставини будь-якого подібного характеру переводити в фактор - "до мене це не видносится", але наслідки цього не змушують на себе чекати з кожним днем. Бо все має свої значення та наслідки.
Тому не варто порівнювати своє становище громадянина, зі становищем бомжа, десь в іншій країні (тут можна провести паралель іронії в обох напрямках, але з невідомим практичним осмисленим результатом), вони фактично мають набагато більше прав і більш соціально захищені.

а якщо коротко й по суті? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 01:03

  Shaman написав:а що тут тиша?
що у ваших країнах кажуть про Рашу? ніхто не очікував, що один лисий дядько скаже "пасть порву, моргалы выколю" - й половина населення сяде на попі рівно

https://thehill.com/policy/internationa ... in-russia/
Слова "chaos", "chaotic" повторяются постоянно.
Это то, чего Запад боится больше всего.

Поэтому после распада совка он поддерживал "крепкую кремлевскую власть" и заставил отдать рашке всё ядерное и стратегическое оружие бывшего Союза, все финансы и запасы.
Если бы повар начал "побеждать" хоть в каком-то смысле - поддержал бы и "демократически избранную власть президента РФ и государственной думы".

атобинладеннападет
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 17:50

  TUR написав:
  Shaman написав:майже ніхто не емігрує в більш бідні країни

А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..

Болгарія, Румунія, Словаччина, Молдова вже в ЄС? Прибалтика теж під питанням- якби не гроші ЄС, то навіть і не знаю, що там робити... До речі, та ж Польща во всю освоює гроші ЄС- без цих грошей жили б набагато гірше.
Підкинула вогню на гілку-хоч буде про що писати:)))
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 17:53

Ще- Кіпр- треш- трешовий, там прям на кожному кроці видно наскільки країна корумпована. і Венгрія- теж в цей списочок
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 17:57

  Wisznia2021 написав:
  TUR написав:
  Shaman написав:майже ніхто не емігрує в більш бідні країни

А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..

Болгарія, Румунія, Словаччина, Молдова вже в ЄС? Прибалтика теж під питанням- якби не гроші ЄС, то навіть і не знаю, що там робити... До речі, та ж Польща во всю освоює гроші ЄС- без цих грошей жили б набагато гірше.
Підкинула вогню на гілку-хоч буде про що писати:)))

В Польші так офігенно, що вже 18 тис вільних вакансій вчителів. Не хочуть за 3 к злотих брутто працювати. 😏
Bolt
 
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