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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 852853854855> Додано: Суб 24 чер, 2023 14:43 Прораб написав: Shaman написав: бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так

Різних рівнів у житті досить багато, і для багатьох вони різні, як би не хотілося звести все в єдине і визначити все рівнем грошей. Можна мати кошти і не мати жодної можливості у розвитку – по суті стати жебраком, таких ситуацій достатньо в реальності.

Міркую, що у своїй країні, парламентсько-президентській республіці з демократичними положеннями в Конституції, яка йде у напрямку Європейської хартії громадянських прав та свобод, стати заручником – це вже рубікон. Для адекватної людини навіть припущення подібного, не кажучи вже про настання цієї ситуації в житті одного разу цілком достатньо, щоб оцінити і не допустити подібного в майбутньому ні для себе, ні для своїх близьких.

Можна не ставитись до цього серйозно, можна не звертати уваги, можна вигадати різні варіанти, та знайти сотні виправдань та обставин - але факт залишиться фактом.

Просто у нас звикли обставини будь-якого подібного характеру переводити в фактор - "до мене це не видносится", але наслідки цього не змушують на себе чекати з кожним днем. Бо все має свої значення та наслідки.

Тому не варто порівнювати своє становище громадянина, зі становищем бомжа, десь в іншій країні (тут можна провести паралель іронії в обох напрямках, але з невідомим практичним осмисленим результатом), вони фактично мають набагато більше прав і більш соціально захищені. Різних рівнів у житті досить багато, і для багатьох вони різні, як би не хотілося звести все в єдине і визначити все рівнем грошей. Можна мати кошти і не мати жодної можливості у розвитку – по суті стати жебраком, таких ситуацій достатньо в реальності.Міркую, що у своїй країні, парламентсько-президентській республіці з демократичними положеннями в Конституції, яка йде у напрямку Європейської хартії громадянських прав та свобод, стати заручником – це вже рубікон. Для адекватної людини навіть припущення подібного, не кажучи вже про настання цієї ситуації в житті одного разу цілком достатньо, щоб оцінити і не допустити подібного в майбутньому ні для себе, ні для своїх близьких.Можна не ставитись до цього серйозно, можна не звертати уваги, можна вигадати різні варіанти, та знайти сотні виправдань та обставин - але факт залишиться фактом.Просто у нас звикли обставини будь-якого подібного характеру переводити в фактор - "до мене це не видносится", але наслідки цього не змушують на себе чекати з кожним днем. Бо все має свої значення та наслідки.Тому не варто порівнювати своє становище громадянина, зі становищем бомжа, десь в іншій країні (тут можна провести паралель іронії в обох напрямках, але з невідомим практичним осмисленим результатом), вони фактично мають набагато більше прав і більш соціально захищені.

а якщо коротко й по суті? а якщо коротко й по суті? Shaman

Повідомлень: 3660 З нами з: 29.09.19 Подякував: 448 раз. Подякували: 1041 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 01:03 Shaman написав: а що тут тиша?

що у ваших країнах кажуть про Рашу? ніхто не очікував, що один лисий дядько скаже "пасть порву, моргалы выколю" - й половина населення сяде на попі рівно а що тут тиша?що у ваших країнах кажуть про Рашу? ніхто не очікував, що один лисий дядько скаже "пасть порву, моргалы выколю" - й половина населення сяде на попі рівно

https://thehill.com/policy/internationa ... in-russia/

Слова "chaos", "chaotic" повторяются постоянно.

Это то, чего Запад боится больше всего.



Поэтому после распада совка он поддерживал "крепкую кремлевскую власть" и заставил отдать рашке всё ядерное и стратегическое оружие бывшего Союза, все финансы и запасы.

Если бы повар начал "побеждать" хоть в каком-то смысле - поддержал бы и "демократически избранную власть президента РФ и государственной думы".



атобинладеннападет

Слова "chaos", "chaotic" повторяются постоянно.Это то, чего Запад боится больше всего.Поэтому после распада совка он поддерживал "крепкую кремлевскую власть" и заставил отдать рашке всё ядерное и стратегическое оружие бывшего Союза, все финансы и запасы.Если бы повар начал "побеждать" хоть в каком-то смысле - поддержал бы и "демократически избранную власть президента РФ и государственной думы".атобинладеннападет Starikan 2 Повідомлень: 19500 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2514 раз. Подякували: 3093 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 17:50 TUR написав: Shaman написав: майже ніхто не емігрує в більш бідні країни майже ніхто не емігрує в більш бідні країни

А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом.. А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..

Болгарія, Румунія, Словаччина, Молдова вже в ЄС? Прибалтика теж під питанням- якби не гроші ЄС, то навіть і не знаю, що там робити... До речі, та ж Польща во всю освоює гроші ЄС- без цих грошей жили б набагато гірше.

Підкинула вогню на гілку-хоч буде про що писати:))) Болгарія, Румунія, Словаччина, Молдова вже в ЄС? Прибалтика теж під питанням- якби не гроші ЄС, то навіть і не знаю, що там робити... До речі, та ж Польща во всю освоює гроші ЄС- без цих грошей жили б набагато гірше.Підкинула вогню на гілку-хоч буде про що писати:))) Wisznia2021 Повідомлень: 414 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 17:53 Ще- Кіпр- треш- трешовий, там прям на кожному кроці видно наскільки країна корумпована. і Венгрія- теж в цей списочок Wisznia2021 Повідомлень: 414 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 17:57 Wisznia2021 написав: TUR написав: Shaman написав: майже ніхто не емігрує в більш бідні країни майже ніхто не емігрує в більш бідні країни

А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом.. А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..

Болгарія, Румунія, Словаччина, Молдова вже в ЄС? Прибалтика теж під питанням- якби не гроші ЄС, то навіть і не знаю, що там робити... До речі, та ж Польща во всю освоює гроші ЄС- без цих грошей жили б набагато гірше.

Підкинула вогню на гілку-хоч буде про що писати:))) Болгарія, Румунія, Словаччина, Молдова вже в ЄС? Прибалтика теж під питанням- якби не гроші ЄС, то навіть і не знаю, що там робити... До речі, та ж Польща во всю освоює гроші ЄС- без цих грошей жили б набагато гірше.Підкинула вогню на гілку-хоч буде про що писати:)))

В Польші так офігенно, що вже 18 тис вільних вакансій вчителів. Не хочуть за 3 к злотих брутто працювати. 😏 В Польші так офігенно, що вже 18 тис вільних вакансій вчителів. Не хочуть за 3 к злотих брутто працювати. 😏 Bolt Повідомлень: 2037 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 19:13 Re: Еміграція, заробітчанство Порівняння США та Польщі.

BIGor

Повідомлень: 7778 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 20:39 BIGor написав: Порівняння США та Польщі.

Порівняння США та Польщі.

в Польщі погано, корупція, і ще путіннападьот в Польщі погано, корупція, і ще путіннападьот Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 чер, 2023 20:53, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31726 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1507 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 20:48 TUR написав: А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом.. А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом.. [/quote]Shaman

брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.

а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.[/quote]



Молдова, Біларусь,.. Грузія ще Європа чи вже Азія?) [/quote]





Просветите когда Молдова, Беларусь и Грузия успели стать членами ЕС?

Читайте вопрос "шевеля губами"....

А если учитывать внешний долг Украины на сегодня - можно и не читать. [/quote]Shamanбрехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.[/quote]Молдова, Біларусь,.. Грузія ще Європа чи вже Азія?) [/quote]Просветите когда Молдова, Беларусь и Грузия успели стать членами ЕС?Читайте вопрос "шевеля губами"....А если учитывать внешний долг Украины на сегодня - можно и не читать. Востаннє редагувалось TUR в Нед 25 чер, 2023 20:52, всього редагувалось 1 раз. TUR

Повідомлень: 120 З нами з: 05.04.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 20:51 TUR написав: TUR написав: А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом.. А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом.. Shaman

брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.

а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.[/quote]



Молдова, Біларусь,.. Грузія ще Європа чи вже Азія?) [/quote]





Просветите когда Молдова, Беларусь и Грузия успели стать членами ЕС?

Читайте вопрос "шевеля губами"....[/quote]

Албанія, Боснія і Герцоговина .. Shamanбрехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.[/quote]Молдова, Біларусь,.. Грузія ще Європа чи вже Азія?) [/quote]Просветите когда Молдова, Беларусь и Грузия успели стать членами ЕС?Читайте вопрос "шевеля губами"....[/quote]Албанія, Боснія і Герцоговина .. flyman

Повідомлень: 31726 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1507 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 20:51 flyman написав: BIGor написав: Порівняння США та Польщі.

Порівняння США та Польщі.

в Польщі погано все, корупція, і ще путіннападьот в Польщі погано все, корупція, і ще путіннападьот

І де ти там те побачив? І де ти там те побачив? BIGor

Повідомлень: 7778 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 852853854855> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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