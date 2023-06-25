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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 чер, 2023 20:54
BIGor написав:
І де ти там те побачив?
ти послухай, а не подивися,
десь там КХ в Сакраменто з золотим горщиком схованим від крілячого податку,
до речі, теж "інвалід"
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flyman
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Додано: Нед 25 чер, 2023 21:02
flyman написав: BIGor написав:
І де ти там те побачив?
ти послухай, а не подивися,
десь там КХ в Сакраменто з золотим горщиком схованим від крілячого податку,
до речі, теж "інвалід"
І де там про польську корупцію і путтін-нападе?
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BIGor
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Додано: Нед 25 чер, 2023 21:02
flyman написав:
Албанія, Боснія і Герцоговина .
Да уж. Уровень форума пал до кавалірки на окружной.
Албания, как и Молдова, Украина и др - только кандидат на члены ЕС.
Босния и Герцеговина и этот этап пока не прошли
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TUR
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Додано: Нед 25 чер, 2023 21:08
TUR
надто довга історія повідомлень, но якщо почитаєте - як кажете "медленно шевеля" (як всі полюбляють цитувати - але це не робить нікого великим
) - то побачите, що в ході діалогу розмова перейшла з ЄС на Європу. але основне зауваження було про світ - Україна не настільки бідна країна, як комусь хочеться показати. почитайте гілку про київську нерухомість
в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі.
й борг в абсолютному значенні не такий вже й великий - як мені кажуть, зараз всі живуть в борг - хоча я з цим не згоден
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Shaman
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Додано: Нед 25 чер, 2023 21:11
TUR написав: flyman написав:
Албанія, Боснія і Герцоговина .
Да уж. Уровень форума пал до кавалірки на окружной.
Албания, как и Молдова, Украина и др - только кандидат на члены ЕС.
Босния и Герцеговина и этот этап пока не прошли
ви добре знаєтесь на складі ЄС. напевне на пам'ять знаєте, де в обігу євро, де ще власна валюта.
але головне питання - про рівень країни на фоні інших
а ми якийсь технічні деталі обговорюємо - ось це на жаль так, рівень форуму
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Shaman
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Додано: Нед 25 чер, 2023 21:38
Shaman написав:
але головне питання - про рівень країни на фоні інших
І який рівень України на фоні інших країн ЕС ? Значно нижчий.
Тай з незрозумілими перспективами віддати запозичення після перемоги.
Тому і еміграція з України а не навпаки
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TUR
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