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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 852853854855
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 20:54

  BIGor написав:І де ти там те побачив?

ти послухай, а не подивися,

десь там КХ в Сакраменто з золотим горщиком схованим від крілячого податку,
до речі, теж "інвалід"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 21:02

  flyman написав:
  BIGor написав:І де ти там те побачив?

ти послухай, а не подивися,

десь там КХ в Сакраменто з золотим горщиком схованим від крілячого податку,
до речі, теж "інвалід"

І де там про польську корупцію і путтін-нападе?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 21:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Албанія, Боснія і Герцоговина .

Да уж. Уровень форума пал до кавалірки на окружной.
Албания, как и Молдова, Украина и др - только кандидат на члены ЕС.
Босния и Герцеговина и этот этап пока не прошли
TUR
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 21:08

TUR
надто довга історія повідомлень, но якщо почитаєте - як кажете "медленно шевеля" (як всі полюбляють цитувати - але це не робить нікого великим ;)) - то побачите, що в ході діалогу розмова перейшла з ЄС на Європу. але основне зауваження було про світ - Україна не настільки бідна країна, як комусь хочеться показати. почитайте гілку про київську нерухомість :D

в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі.

й борг в абсолютному значенні не такий вже й великий - як мені кажуть, зараз всі живуть в борг - хоча я з цим не згоден
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 21:11

  TUR написав:
  flyman написав:Албанія, Боснія і Герцоговина .

Да уж. Уровень форума пал до кавалірки на окружной.
Албания, как и Молдова, Украина и др - только кандидат на члены ЕС.
Босния и Герцеговина и этот этап пока не прошли

ви добре знаєтесь на складі ЄС. напевне на пам'ять знаєте, де в обігу євро, де ще власна валюта. :D

але головне питання - про рівень країни на фоні інших ;) а ми якийсь технічні деталі обговорюємо - ось це на жаль так, рівень форуму
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 21:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:але головне питання - про рівень країни на фоні інших

І який рівень України на фоні інших країн ЕС ? Значно нижчий.
Тай з незрозумілими перспективами віддати запозичення після перемоги.
Тому і еміграція з України а не навпаки
TUR
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