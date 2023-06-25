Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 852853854855 Додано: Нед 25 чер, 2023 20:54 BIGor написав: І де ти там те побачив? І де ти там те побачив?

ти послухай, а не подивися,



десь там КХ в Сакраменто з золотим горщиком схованим від крілячого податку,

до речі, теж "інвалід" ти послухай, а не подивися,десь там КХ в Сакраменто з золотим горщиком схованим від крілячого податку,до речі, теж "інвалід" flyman

Повідомлень: 31726 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1507 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 21:02 flyman написав: BIGor написав: І де ти там те побачив? І де ти там те побачив?

ти послухай, а не подивися,



десь там КХ в Сакраменто з золотим горщиком схованим від крілячого податку,

до речі, теж "інвалід" ти послухай, а не подивися,десь там КХ в Сакраменто з золотим горщиком схованим від крілячого податку,до речі, теж "інвалід"

І де там про польську корупцію і путтін-нападе? І де там про польську корупцію і путтін-нападе? BIGor

Повідомлень: 7778 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 21:02 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Албанія, Боснія і Герцоговина . Албанія, Боснія і Герцоговина .

Да уж. Уровень форума пал до кавалірки на окружной.

Албания, как и Молдова, Украина и др - только кандидат на члены ЕС.

Босния и Герцеговина и этот этап пока не прошли Да уж. Уровень форума пал до кавалірки на окружной.Албания, как и Молдова, Украина и др - только кандидат на члены ЕС.Босния и Герцеговина и этот этап пока не прошли TUR

Повідомлень: 120 З нами з: 05.04.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 21:08 TUR

надто довга історія повідомлень, но якщо почитаєте - як кажете "медленно шевеля" (як всі полюбляють цитувати - але це не робить нікого великим ) - то побачите, що в ході діалогу розмова перейшла з ЄС на Європу. але основне зауваження було про світ - Україна не настільки бідна країна, як комусь хочеться показати. почитайте гілку про київську нерухомість



в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі.



й борг в абсолютному значенні не такий вже й великий - як мені кажуть, зараз всі живуть в борг - хоча я з цим не згоден надто довга історія повідомлень, но якщо почитаєте - як кажете "медленно шевеля" (як всі полюбляють цитувати - але це не робить нікого великим) - то побачите, що в ході діалогу розмова перейшла з ЄС на Європу. але основне зауваження було про світ - Україна не настільки бідна країна, як комусь хочеться показати. почитайте гілку про київську нерухомістьв ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі.й борг в абсолютному значенні не такий вже й великий - як мені кажуть, зараз всі живуть в борг - хоча я з цим не згоден Shaman

Повідомлень: 3660 З нами з: 29.09.19 Подякував: 448 раз. Подякували: 1041 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 21:11 TUR написав: flyman написав: Албанія, Боснія і Герцоговина . Албанія, Боснія і Герцоговина .

Да уж. Уровень форума пал до кавалірки на окружной.

Албания, как и Молдова, Украина и др - только кандидат на члены ЕС.

Босния и Герцеговина и этот этап пока не прошли Да уж. Уровень форума пал до кавалірки на окружной.Албания, как и Молдова, Украина и др - только кандидат на члены ЕС.Босния и Герцеговина и этот этап пока не прошли

ви добре знаєтесь на складі ЄС. напевне на пам'ять знаєте, де в обігу євро, де ще власна валюта.



але головне питання - про рівень країни на фоні інших а ми якийсь технічні деталі обговорюємо - ось це на жаль так, рівень форуму ви добре знаєтесь на складі ЄС. напевне на пам'ять знаєте, де в обігу євро, де ще власна валюта.але головне питання - про рівень країни на фоні іншиха ми якийсь технічні деталі обговорюємо - ось це на жаль так, рівень форуму Shaman

Повідомлень: 3660 З нами з: 29.09.19 Подякував: 448 раз. Подякували: 1041 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 21:38 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: але головне питання - про рівень країни на фоні інших але головне питання - про рівень країни на фоні інших

І який рівень України на фоні інших країн ЕС ? Значно нижчий.

Тай з незрозумілими перспективами віддати запозичення після перемоги.

Тому і еміграція з України а не навпаки І який рівень України на фоні інших країн ЕС ? Значно нижчий.Тай з незрозумілими перспективами віддати запозичення після перемоги.Тому і еміграція з України а не навпаки TUR

Повідомлень: 120 З нами з: 05.04.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 852853854855 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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