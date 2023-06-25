ти послухай, а не подивися,
десь там КХ в Сакраменто з золотим горщиком схованим від крілячого податку,
до речі, теж "інвалід"
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Додано: Нед 25 чер, 2023 20:54
Додано: Нед 25 чер, 2023 21:02
Додано: Нед 25 чер, 2023 21:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 25 чер, 2023 21:08
TUR
надто довга історія повідомлень, но якщо почитаєте - як кажете "медленно шевеля" (як всі полюбляють цитувати - але це не робить нікого великим ) - то побачите, що в ході діалогу розмова перейшла з ЄС на Європу. але основне зауваження було про світ - Україна не настільки бідна країна, як комусь хочеться показати. почитайте гілку про київську нерухомість
в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі.
й борг в абсолютному значенні не такий вже й великий - як мені кажуть, зараз всі живуть в борг - хоча я з цим не згоден
Додано: Нед 25 чер, 2023 21:11
ви добре знаєтесь на складі ЄС. напевне на пам'ять знаєте, де в обігу євро, де ще власна валюта.
але головне питання - про рівень країни на фоні інших а ми якийсь технічні деталі обговорюємо - ось це на жаль так, рівень форуму
Додано: Нед 25 чер, 2023 21:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 25 чер, 2023 21:51
Re: Еміграція, заробітчанство
50 років до рівня Польщі - не кожен доживе до того моменту. Да і ці роки Польща теж буде розвиватись. З останнього вони домовились з Intel по побудові фабрики біля Вроцлава. Зараз американці та європейці переводять все з Китаю, тому Польща підсуєтилась.
Додано: Нед 25 чер, 2023 22:29
є кілька варіантів:
1. Як каже будівельник, чекати коли хтось зробить так, що Україна дожене.
2. Робити самому, піднімати свій рівень, і оточення, відповідно і України.
3. Емігрувати на готове і звідтки чвякати, що Україні 50 років чекати.
Додано: Нед 25 чер, 2023 22:48
Не был в Польше, но некоторое впечатление все-таки есть.
1. Архитектура и в целом качество жилья - уверен, в Польше лучше.
2. Дороги - скорее согласен.
3. Уровень жизни - согласен.
4. Медицина. В целом - да. Писал уже, что сопли тут не лечат. Нет рекламы одного и того-же лекарства под разными названиями. Вообще нет рекламы лекарств в СМИ. Приходишь в аптеку с рецептом - тебе в пузырек насыпают таблетки наклеивают этиктку, на которой написано действующейй вещество. На полках лежат безрецептурные препараты, сгруппированные по действующему веществу. Рядом,лежат ибупрофены или ацетоминофены разных производителей. Это в довесок к тому, что тебе могут насыпать по рецепту.
Со страховкой - важно разобраться и понимать что тебе надо. Это очень непросто.
5.Фастфуд. Да, американский мак - это не украинский. С тем, что он сказал - согласен. Могу добавить, что когда берешь на вынос и много - ВСЕГДА не докладывают. Вне зависимости от локации и плохой район или хороший. Жена ездит в Манхеттен, в очень приличную его часть, берет и сразу выкладывает и проверяет. У нас "любовь" к Маку с киевских времен осталась, но никогда не едим на месте. Когда к нам в Киев приезжали из других стран, то очень приятно были люди удивлены уровнем киевских Маков. Тут качество фастфуда в маках - одно из худших. В Бургер Кинг лучше, есть другие сети, недавно обсуждали со знакомыми надо исследовать.
6. Свобода предпринимательства - да.
7. Сотовая связь и Интернет. Ситуация такова - низкая конкуренция.
С домашним интернетом - есть 2 провайдера локальный и большой. Большой (в НЙ Верайзен) - дорогой, локальный - дешевле, но как повезет.
Мобильная связь - есть несколько основным крупных операторов, у них качественная и стабильная связь. Среди них есть самый крупный - тот-же Верайзен. К качеству претензий нет. Но под большими операторами есть маленькие, которые дают связь намного дешевле и не намного хуже, но есть совсем дешевые пакеты, которые тормозят с мобильным интернетом. Вот, судя по всему у Виталия именно такой. Чтобы было понятно, у меня на семью 4 номера на 100 долларов, это безлимит по связи и по Интернету брали по акции. Это оператор под АТэндТ. Почти устраивает, но есть редкие места, где недостреливает. Ближайший по стоимости и качеству пакет Т-Мобил (именно мобил, а не мобайл. Почему-то)- 160 долларов на 4-х. Верайзен был-бы в районе 300. Но есть припейд (у меня есть дополнительный), скажем за 15 долларов. Связь - отличная, но интернет дохлый.
Бывает и за 7 долларов в месяц - чисто связь, отдельно за Интернет и он - никакой. По скорости - 5G есть, но надо чтобы и оператор и сам девайс поддерживали его. Если у него дешевый оператор и самый крутой девайс, то толку не много. У меня и то и то и нормально.
А, чтто по покрытию. Мне объяснили. Если дешевый провайдер под основным оператором, то разница в том, что, скажем, человек в определенной точке и его связь поддерживается тремя сотовыми станциями от основного оператора или двумя из этих-же трех вторичного. И вот один стоит 40 долларов на номер, а второй 15.
Кто платит 300 долларов на семью Верайзен - не имеет проблем ни со связью ни с Интернетом (датой).
8. Еда.
Да, есть стандартный набор американских супермаркетов, там трудно что-то "эдакое" купить, но значительную часть набора продуктов вполне.
Мы в чисто американском покупаем - молоко, яйца, картошку, лук, макароны, сосиски, креветки, замороженные котлеты для бургеров хорошего бренда(жена дома делает на двустороннем электрическом гриле иногда), мясную и сырную нарезку (дети сначала ели польский сыр, который мы покупали в Киеве, но потом вкусы поменялись), хлеб для хот-догов и бургеров, мороженное, соусы, сырое мясо, суши (готовые), полуфабрикаты пиццы, масло, сметана, сок из апельсинов (и больше ничего), американский сок из украинских яблок, лимонад из лимонов, несколько раз брали живых лобстеров, калифорнийское оливковое масло и масло из авокадо.
Хлеб покупаем "украинский" в Неткосте, он практически не отличается от того, что продается в Киеве, но пекут тут. Американский хлеб - он скорее для тостеров.
9.Ощущение в стране, национализм. Да, в США - ты равный среди равных. Но и не ровнее других, я так понимаю, для некоторых, невозможность прочувствовать свое превосходство над окружающими - существенный минус .
По правде сказать, самые первые посещения СЩА как турстом не были такими радужными. Сознание цеплялось за какие-то раздражающие мелочи. С каждым следующим посещением, они уже не так раздражали. Когда приехали уже как эмигранты...такое впечатление было, что пришел домой, снял неудобные туфли и одел домашние, разношенные и севшие "по ноге" тапки.
"все так душевно, падамашнему" (с)
10.Безопасность. Нуда, вссе зависит от локации.
Про взрывы - сомневаюсь, а стрельба бывает. Я ни разу (т-т-т) не сталкивался, но в новостях - постоянно. Но это в основном Бронкс, Гарлем (верхний Манхеттен), северный Бруклин (Флетбуш), район Квинса - Джамейка.
В остальных локациях - довольно редко.
У нас тут проникновение со взломом и кража велосипеда (велосипеду лет 20, но какой-то навороченныйбыл, долларов 700 стоил когда-то. Хозяин вместо него за 150 на сейле купил на следующий день) была - приезжало полиции куча. И 2 патруля и криминалисты, сняли отпечатки пальцев, видео с камер наблюдения, следователи. Потом еще разговоров на 2 недели. А в китайских кварталах, говорят, случаются убийства, о которых даже не заявляют. В общем, зависит от локации и контингента.
11. Культура, ментальность - да.
12. Школа - в разных штатах по-разному. Где-то нагрузка маленькая, нет домашки, где - то дети сидят до ночи над уроками. Но и от детей зависит.
13. Пропустил автомобили - большинство американцев относятся к ним как расходному материалу. Многие вообще не парятся заменой масла, резины и тд.
Берут в лизинг машину ездят 3 года, привозят в дилершип, отдают, берут новую.
Нафига тратиться на обслуживание?
Автодрочеры тут в основном из бывшего совка, бедные цветные, для которых тачка - это верх мечтаний и молодежь, которой это - новые впечатления. Умиляться полторе-двум тоннам штампованного железа - не видел таких.
Додано: Нед 25 чер, 2023 22:50
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