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#<1 ... 853854855856> Додано: Нед 25 чер, 2023 20:54 BIGor написав: І де ти там те побачив? І де ти там те побачив?

ти послухай, а не подивися,



десь там КХ в Сакраменто з золотим горщиком схованим від крілячого податку,

до речі, теж "інвалід" ти послухай, а не подивися,десь там КХ в Сакраменто з золотим горщиком схованим від крілячого податку,до речі, теж "інвалід" flyman

Повідомлень: 31734 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1507 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 21:02 flyman написав: BIGor написав: І де ти там те побачив? І де ти там те побачив?

ти послухай, а не подивися,



десь там КХ в Сакраменто з золотим горщиком схованим від крілячого податку,

до речі, теж "інвалід" ти послухай, а не подивися,десь там КХ в Сакраменто з золотим горщиком схованим від крілячого податку,до речі, теж "інвалід"

І де там про польську корупцію і путтін-нападе? І де там про польську корупцію і путтін-нападе? BIGor

Повідомлень: 7780 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 21:02 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Албанія, Боснія і Герцоговина . Албанія, Боснія і Герцоговина .

Да уж. Уровень форума пал до кавалірки на окружной.

Албания, как и Молдова, Украина и др - только кандидат на члены ЕС.

Босния и Герцеговина и этот этап пока не прошли Да уж. Уровень форума пал до кавалірки на окружной.Албания, как и Молдова, Украина и др - только кандидат на члены ЕС.Босния и Герцеговина и этот этап пока не прошли TUR

Повідомлень: 120 З нами з: 05.04.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 21:08 TUR

надто довга історія повідомлень, но якщо почитаєте - як кажете "медленно шевеля" (як всі полюбляють цитувати - але це не робить нікого великим ) - то побачите, що в ході діалогу розмова перейшла з ЄС на Європу. але основне зауваження було про світ - Україна не настільки бідна країна, як комусь хочеться показати. почитайте гілку про київську нерухомість



в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі.



й борг в абсолютному значенні не такий вже й великий - як мені кажуть, зараз всі живуть в борг - хоча я з цим не згоден надто довга історія повідомлень, но якщо почитаєте - як кажете "медленно шевеля" (як всі полюбляють цитувати - але це не робить нікого великим) - то побачите, що в ході діалогу розмова перейшла з ЄС на Європу. але основне зауваження було про світ - Україна не настільки бідна країна, як комусь хочеться показати. почитайте гілку про київську нерухомістьв ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі.й борг в абсолютному значенні не такий вже й великий - як мені кажуть, зараз всі живуть в борг - хоча я з цим не згоден Shaman

Повідомлень: 3660 З нами з: 29.09.19 Подякував: 448 раз. Подякували: 1041 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 21:11 TUR написав: flyman написав: Албанія, Боснія і Герцоговина . Албанія, Боснія і Герцоговина .

Да уж. Уровень форума пал до кавалірки на окружной.

Албания, как и Молдова, Украина и др - только кандидат на члены ЕС.

Босния и Герцеговина и этот этап пока не прошли Да уж. Уровень форума пал до кавалірки на окружной.Албания, как и Молдова, Украина и др - только кандидат на члены ЕС.Босния и Герцеговина и этот этап пока не прошли

ви добре знаєтесь на складі ЄС. напевне на пам'ять знаєте, де в обігу євро, де ще власна валюта.



але головне питання - про рівень країни на фоні інших а ми якийсь технічні деталі обговорюємо - ось це на жаль так, рівень форуму ви добре знаєтесь на складі ЄС. напевне на пам'ять знаєте, де в обігу євро, де ще власна валюта.але головне питання - про рівень країни на фоні іншиха ми якийсь технічні деталі обговорюємо - ось це на жаль так, рівень форуму Shaman

Повідомлень: 3660 З нами з: 29.09.19 Подякував: 448 раз. Подякували: 1041 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 21:38 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: але головне питання - про рівень країни на фоні інших але головне питання - про рівень країни на фоні інших

І який рівень України на фоні інших країн ЕС ? Значно нижчий.

Тай з незрозумілими перспективами віддати запозичення після перемоги.

Тому і еміграція з України а не навпаки І який рівень України на фоні інших країн ЕС ? Значно нижчий.Тай з незрозумілими перспективами віддати запозичення після перемоги.Тому і еміграція з України а не навпаки TUR

Повідомлень: 120 З нами з: 05.04.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 42 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 21:51 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі. в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі.

50 років до рівня Польщі - не кожен доживе до того моменту. Да і ці роки Польща теж буде розвиватись. З останнього вони домовились з Intel по побудові фабрики біля Вроцлава. Зараз американці та європейці переводять все з Китаю, тому Польща підсуєтилась. 50 років до рівня Польщі - не кожен доживе до того моменту. Да і ці роки Польща теж буде розвиватись. З останнього вони домовились з Intel по побудові фабрики біля Вроцлава. Зараз американці та європейці переводять все з Китаю, тому Польща підсуєтилась. BIGor

Повідомлень: 7780 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 22:29 BIGor написав: Shaman написав: в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі. в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі.

50 років до рівня Польщі - не кожен доживе до того моменту. Да і ці роки Польща теж буде розвиватись. З останнього вони домовились з Intel по побудові фабрики біля Вроцлава. Зараз американці та європейці переводять все з Китаю, тому Польща підсуєтилась. 50 років до рівня Польщі - не кожен доживе до того моменту. Да і ці роки Польща теж буде розвиватись. З останнього вони домовились з Intel по побудові фабрики біля Вроцлава. Зараз американці та європейці переводять все з Китаю, тому Польща підсуєтилась.

є кілька варіантів:

1. Як каже будівельник, чекати коли хтось зробить так, що Україна дожене.

2. Робити самому, піднімати свій рівень, і оточення, відповідно і України.

3. Емігрувати на готове і звідтки чвякати, що Україні 50 років чекати. є кілька варіантів:1. Як каже будівельник, чекати коли хтось зробить так, що Україна дожене.2. Робити самому, піднімати свій рівень, і оточення, відповідно і України.3. Емігрувати на готове і звідтки чвякати, що Україні 50 років чекати. flyman

Повідомлень: 31734 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1507 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 22:48 BIGor написав: Порівняння США та Польщі.

Порівняння США та Польщі.



Не был в Польше, но некоторое впечатление все-таки есть.



1. Архитектура и в целом качество жилья - уверен, в Польше лучше.

2. Дороги - скорее согласен.

3. Уровень жизни - согласен.

4. Медицина. В целом - да. Писал уже, что сопли тут не лечат. Нет рекламы одного и того-же лекарства под разными названиями. Вообще нет рекламы лекарств в СМИ. Приходишь в аптеку с рецептом - тебе в пузырек насыпают таблетки наклеивают этиктку, на которой написано действующейй вещество. На полках лежат безрецептурные препараты, сгруппированные по действующему веществу. Рядом,лежат ибупрофены или ацетоминофены разных производителей. Это в довесок к тому, что тебе могут насыпать по рецепту.

Со страховкой - важно разобраться и понимать что тебе надо. Это очень непросто.

5.Фастфуд. Да, американский мак - это не украинский. С тем, что он сказал - согласен. Могу добавить, что когда берешь на вынос и много - ВСЕГДА не докладывают. Вне зависимости от локации и плохой район или хороший. Жена ездит в Манхеттен, в очень приличную его часть, берет и сразу выкладывает и проверяет. У нас "любовь" к Маку с киевских времен осталась, но никогда не едим на месте. Когда к нам в Киев приезжали из других стран, то очень приятно были люди удивлены уровнем киевских Маков. Тут качество фастфуда в маках - одно из худших. В Бургер Кинг лучше, есть другие сети, недавно обсуждали со знакомыми надо исследовать.

6. Свобода предпринимательства - да.

7. Сотовая связь и Интернет. Ситуация такова - низкая конкуренция.

С домашним интернетом - есть 2 провайдера локальный и большой. Большой (в НЙ Верайзен) - дорогой, локальный - дешевле, но как повезет.

Мобильная связь - есть несколько основным крупных операторов, у них качественная и стабильная связь. Среди них есть самый крупный - тот-же Верайзен. К качеству претензий нет. Но под большими операторами есть маленькие, которые дают связь намного дешевле и не намного хуже, но есть совсем дешевые пакеты, которые тормозят с мобильным интернетом. Вот, судя по всему у Виталия именно такой. Чтобы было понятно, у меня на семью 4 номера на 100 долларов, это безлимит по связи и по Интернету брали по акции. Это оператор под АТэндТ. Почти устраивает, но есть редкие места, где недостреливает. Ближайший по стоимости и качеству пакет Т-Мобил (именно мобил, а не мобайл. Почему-то)- 160 долларов на 4-х. Верайзен был-бы в районе 300. Но есть припейд (у меня есть дополнительный), скажем за 15 долларов. Связь - отличная, но интернет дохлый.

Бывает и за 7 долларов в месяц - чисто связь, отдельно за Интернет и он - никакой. По скорости - 5G есть, но надо чтобы и оператор и сам девайс поддерживали его. Если у него дешевый оператор и самый крутой девайс, то толку не много. У меня и то и то и нормально.

А, чтто по покрытию. Мне объяснили. Если дешевый провайдер под основным оператором, то разница в том, что, скажем, человек в определенной точке и его связь поддерживается тремя сотовыми станциями от основного оператора или двумя из этих-же трех вторичного. И вот один стоит 40 долларов на номер, а второй 15.

Кто платит 300 долларов на семью Верайзен - не имеет проблем ни со связью ни с Интернетом (датой).

8. Еда.

Да, есть стандартный набор американских супермаркетов, там трудно что-то "эдакое" купить, но значительную часть набора продуктов вполне.

Мы в чисто американском покупаем - молоко, яйца, картошку, лук, макароны, сосиски, креветки, замороженные котлеты для бургеров хорошего бренда(жена дома делает на двустороннем электрическом гриле иногда), мясную и сырную нарезку (дети сначала ели польский сыр, который мы покупали в Киеве, но потом вкусы поменялись), хлеб для хот-догов и бургеров, мороженное, соусы, сырое мясо, суши (готовые), полуфабрикаты пиццы, масло, сметана, сок из апельсинов (и больше ничего), американский сок из украинских яблок, лимонад из лимонов, несколько раз брали живых лобстеров, калифорнийское оливковое масло и масло из авокадо.

Хлеб покупаем "украинский" в Неткосте, он практически не отличается от того, что продается в Киеве, но пекут тут. Американский хлеб - он скорее для тостеров.

9.Ощущение в стране, национализм. Да, в США - ты равный среди равных. Но и не ровнее других, я так понимаю, для некоторых, невозможность прочувствовать свое превосходство над окружающими - существенный минус .

По правде сказать, самые первые посещения СЩА как турстом не были такими радужными. Сознание цеплялось за какие-то раздражающие мелочи. С каждым следующим посещением, они уже не так раздражали. Когда приехали уже как эмигранты...такое впечатление было, что пришел домой, снял неудобные туфли и одел домашние, разношенные и севшие "по ноге" тапки.

"все так душевно, падамашнему" (с)

10.Безопасность. Нуда, вссе зависит от локации.

Про взрывы - сомневаюсь, а стрельба бывает. Я ни разу (т-т-т) не сталкивался, но в новостях - постоянно. Но это в основном Бронкс, Гарлем (верхний Манхеттен), северный Бруклин (Флетбуш), район Квинса - Джамейка.

В остальных локациях - довольно редко.

У нас тут проникновение со взломом и кража велосипеда (велосипеду лет 20, но какой-то навороченныйбыл, долларов 700 стоил когда-то. Хозяин вместо него за 150 на сейле купил на следующий день) была - приезжало полиции куча. И 2 патруля и криминалисты, сняли отпечатки пальцев, видео с камер наблюдения, следователи. Потом еще разговоров на 2 недели. А в китайских кварталах, говорят, случаются убийства, о которых даже не заявляют. В общем, зависит от локации и контингента.

11. Культура, ментальность - да.

12. Школа - в разных штатах по-разному. Где-то нагрузка маленькая, нет домашки, где - то дети сидят до ночи над уроками. Но и от детей зависит.

13. Пропустил автомобили - большинство американцев относятся к ним как расходному материалу. Многие вообще не парятся заменой масла, резины и тд.

Берут в лизинг машину ездят 3 года, привозят в дилершип, отдают, берут новую.

Нафига тратиться на обслуживание?

Автодрочеры тут в основном из бывшего совка, бедные цветные, для которых тачка - это верх мечтаний и молодежь, которой это - новые впечатления. Умиляться полторе-двум тоннам штампованного железа - не видел таких. Не был в Польше, но некоторое впечатление все-таки есть.1. Архитектура и в целом качество жилья - уверен, в Польше лучше.2. Дороги - скорее согласен.3. Уровень жизни - согласен.4. Медицина. В целом - да. Писал уже, что сопли тут не лечат. Нет рекламы одного и того-же лекарства под разными названиями. Вообще нет рекламы лекарств в СМИ. Приходишь в аптеку с рецептом - тебе в пузырек насыпают таблетки наклеивают этиктку, на которой написано действующейй вещество. На полках лежат безрецептурные препараты, сгруппированные по действующему веществу. Рядом,лежат ибупрофены или ацетоминофены разных производителей. Это в довесок к тому, что тебе могут насыпать по рецепту.Со страховкой - важно разобраться и понимать что тебе надо. Это очень непросто.5.Фастфуд. Да, американский мак - это не украинский. С тем, что он сказал - согласен. Могу добавить, что когда берешь на вынос и много - ВСЕГДА не докладывают. Вне зависимости от локации и плохой район или хороший. Жена ездит в Манхеттен, в очень приличную его часть, берет и сразу выкладывает и проверяет. У нас "любовь" к Маку с киевских времен осталась, но никогда не едим на месте. Когда к нам в Киев приезжали из других стран, то очень приятно были люди удивлены уровнем киевских Маков. Тут качество фастфуда в маках - одно из худших. В Бургер Кинг лучше, есть другие сети, недавно обсуждали со знакомыми надо исследовать.6. Свобода предпринимательства - да.7. Сотовая связь и Интернет. Ситуация такова - низкая конкуренция.С домашним интернетом - есть 2 провайдера локальный и большой. Большой (в НЙ Верайзен) - дорогой, локальный - дешевле, но как повезет.Мобильная связь - есть несколько основным крупных операторов, у них качественная и стабильная связь. Среди них есть самый крупный - тот-же Верайзен. К качеству претензий нет. Но под большими операторами есть маленькие, которые дают связь намного дешевле и не намного хуже, но есть совсем дешевые пакеты, которые тормозят с мобильным интернетом. Вот, судя по всему у Виталия именно такой. Чтобы было понятно, у меня на семью 4 номера на 100 долларов, это безлимит по связи и по Интернету брали по акции. Это оператор под АТэндТ. Почти устраивает, но есть редкие места, где недостреливает. Ближайший по стоимости и качеству пакет Т-Мобил (именно мобил, а не мобайл. Почему-то)- 160 долларов на 4-х. Верайзен был-бы в районе 300. Но есть припейд (у меня есть дополнительный), скажем за 15 долларов. Связь - отличная, но интернет дохлый.Бывает и за 7 долларов в месяц - чисто связь, отдельно за Интернет и он - никакой. По скорости - 5G есть, но надо чтобы и оператор и сам девайс поддерживали его. Если у него дешевый оператор и самый крутой девайс, то толку не много. У меня и то и то и нормально.А, чтто по покрытию. Мне объяснили. Если дешевый провайдер под основным оператором, то разница в том, что, скажем, человек в определенной точке и его связь поддерживается тремя сотовыми станциями от основного оператора или двумя из этих-же трех вторичного. И вот один стоит 40 долларов на номер, а второй 15.Кто платит 300 долларов на семью Верайзен - не имеет проблем ни со связью ни с Интернетом (датой).8. Еда.Да, есть стандартный набор американских супермаркетов, там трудно что-то "эдакое" купить, но значительную часть набора продуктов вполне.Мы в чисто американском покупаем - молоко, яйца, картошку, лук, макароны, сосиски, креветки, замороженные котлеты для бургеров хорошего бренда(жена дома делает на двустороннем электрическом гриле иногда), мясную и сырную нарезку (дети сначала ели польский сыр, который мы покупали в Киеве, но потом вкусы поменялись), хлеб для хот-догов и бургеров, мороженное, соусы, сырое мясо, суши (готовые), полуфабрикаты пиццы, масло, сметана, сок из апельсинов (и больше ничего), американский сок из украинских яблок, лимонад из лимонов, несколько раз брали живых лобстеров, калифорнийское оливковое масло и масло из авокадо.Хлеб покупаем "украинский" в Неткосте, он практически не отличается от того, что продается в Киеве, но пекут тут. Американский хлеб - он скорее для тостеров.9.Ощущение в стране, национализм. Да, в США - ты равный среди равных. Но и не ровнее других, я так понимаю, для некоторых, невозможность прочувствовать свое превосходство над окружающими - существенный минусПо правде сказать, самые первые посещения СЩА как турстом не были такими радужными. Сознание цеплялось за какие-то раздражающие мелочи. С каждым следующим посещением, они уже не так раздражали. Когда приехали уже как эмигранты...такое впечатление было, что пришел домой, снял неудобные туфли и одел домашние, разношенные и севшие "по ноге" тапки."все так душевно, падамашнему" (с)10.Безопасность. Нуда, вссе зависит от локации.Про взрывы - сомневаюсь, а стрельба бывает. Я ни разу (т-т-т) не сталкивался, но в новостях - постоянно. Но это в основном Бронкс, Гарлем (верхний Манхеттен), северный Бруклин (Флетбуш), район Квинса - Джамейка.В остальных локациях - довольно редко.У нас тут проникновение со взломом и кража велосипеда (велосипеду лет 20, но какой-то навороченныйбыл, долларов 700 стоил когда-то. Хозяин вместо него за 150 на сейле купил на следующий день) была - приезжало полиции куча. И 2 патруля и криминалисты, сняли отпечатки пальцев, видео с камер наблюдения, следователи. Потом еще разговоров на 2 недели. А в китайских кварталах, говорят, случаются убийства, о которых даже не заявляют. В общем, зависит от локации и контингента.11. Культура, ментальность - да.12. Школа - в разных штатах по-разному. Где-то нагрузка маленькая, нет домашки, где - то дети сидят до ночи над уроками. Но и от детей зависит.13. Пропустил автомобили - большинство американцев относятся к ним как расходному материалу. Многие вообще не парятся заменой масла, резины и тд.Берут в лизинг машину ездят 3 года, привозят в дилершип, отдают, берут новую.Нафига тратиться на обслуживание?Автодрочеры тут в основном из бывшего совка, бедные цветные, для которых тачка - это верх мечтаний и молодежь, которой это - новые впечатления. Умиляться полторе-двум тоннам штампованного железа - не видел таких. rjkz

Повідомлень: 14878 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7744 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 22:50 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Порівняння США та Польщі.

Порівняння США та Польщі.

в Польщі погано все, корупція, і ще путіннападьот в Польщі погано все, корупція, і ще путіннападьот

І де ти там те побачив? І де ти там те побачив?



А он и не смотрел.

"Баба Яга всегда против". А он и не смотрел."Баба Яга всегда против". rjkz

Повідомлень: 14878 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7744 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 853854855856> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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