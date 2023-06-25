flyman написав:BIGor написав:
50 років до рівня Польщі - не кожен доживе до того моменту. Да і ці роки Польща теж буде розвиватись. З останнього вони домовились з Intel по побудові фабрики біля Вроцлава. Зараз американці та європейці переводять все з Китаю, тому Польща підсуєтилась.
є кілька варіантів:
1. Як каже будівельник, чекати коли хтось зробить так, що Україна дожене.
2. Робити самому, піднімати свій рівень, і оточення, відповідно і України.
3. Емігрувати на готове і звідтки чвякати, що Україні 50 років чекати.
Взагалі не подобаються лівацькі ідеї, що комусь щось винен. А про 50 років, це загальновідомий факт
Згідно з результатами дослідження Світового банку, без швидкого проведення реформ Україна може досягти рівня розвитку Європейського Союзу через 50-100 років. Для Польщі це може означати серйозну кризу кадрів.