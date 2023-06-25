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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 853854855856
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:53

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі.

50 років до рівня Польщі - не кожен доживе до того моменту. Да і ці роки Польща теж буде розвиватись. З останнього вони домовились з Intel по побудові фабрики біля Вроцлава. Зараз американці та європейці переводять все з Китаю, тому Польща підсуєтилась.

є кілька варіантів:

1. Як каже будівельник, чекати коли хтось зробить так, що Україна дожене.
2. Робити самому, піднімати свій рівень, і оточення, відповідно і України.
3. Емігрувати на готове і звідтки чвякати, що Україні 50 років чекати.

Взагалі не подобаються лівацькі ідеї, що комусь щось винен. А про 50 років, це загальновідомий факт
https://spidersweb.com.ua/%D1%83%D0%BA% ... %89%D0%B0/
Згідно з результатами дослідження Світового банку, без швидкого проведення реформ Україна може досягти рівня розвитку Європейського Союзу через 50-100 років. Для Польщі це може означати серйозну кризу кадрів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:31

  rjkz написав:
А он и не смотрел.
"Баба Яга всегда против".

тим хто пісатєль, а не читатєль, рекомендую слухати, а не дивитися.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:34

  BIGor написав:
Згідно з результатами дослідження Світового банку, без швидкого проведення реформ Україна може досягти рівня розвитку Європейського Союзу через 50-100 років. Для Польщі це може означати серйозну кризу кадрів.

Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі?
ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)

Про який з тих ЄСів мова?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:58

  flyman написав:
  BIGor написав:
Згідно з результатами дослідження Світового банку, без швидкого проведення реформ Україна може досягти рівня розвитку Європейського Союзу через 50-100 років. Для Польщі це може означати серйозну кризу кадрів.

Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі?
ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)

Про який з тих ЄСів мова?

Из Польши наши уже начинают потихоньку релоцироваться дальше. У нас уже такие стали появляться.
Логика в общем понятна: если без разницы, где начинать, то лучше в более богатой стране с хорошим социалом.
Так что у поляков будет и так постепенно нарастать дефицит кадров.
Через 50-100 лет?
Когда начинают оперировать поколениями и столетиями, подразумевается "возможно когда-нибудь при большой удаче"
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 00:19

Якщо панове з цікавістю подивилися відео від Віталія - "Польщя-США", то варто подивитися і відео від Андрія "Польщя-Канада."
akurt
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  #<1 ... 853854855856
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