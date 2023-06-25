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#<1 ... 853854855856 Додано: Нед 25 чер, 2023 22:53 flyman написав: BIGor написав: Shaman написав: в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі. в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі.

50 років до рівня Польщі - не кожен доживе до того моменту. Да і ці роки Польща теж буде розвиватись. З останнього вони домовились з Intel по побудові фабрики біля Вроцлава. Зараз американці та європейці переводять все з Китаю, тому Польща підсуєтилась. 50 років до рівня Польщі - не кожен доживе до того моменту. Да і ці роки Польща теж буде розвиватись. З останнього вони домовились з Intel по побудові фабрики біля Вроцлава. Зараз американці та європейці переводять все з Китаю, тому Польща підсуєтилась.

є кілька варіантів:



1. Як каже будівельник, чекати коли хтось зробить так, що Україна дожене.

2. Робити самому, піднімати свій рівень, і оточення, відповідно і України.

3. Емігрувати на готове і звідтки чвякати, що Україні 50 років чекати. є кілька варіантів:1. Як каже будівельник, чекати коли хтось зробить так, що Україна дожене.2. Робити самому, піднімати свій рівень, і оточення, відповідно і України.3. Емігрувати на готове і звідтки чвякати, що Україні 50 років чекати.

Взагалі не подобаються лівацькі ідеї, що комусь щось винен. А про 50 років, це загальновідомий факт

https://spidersweb.com.ua/%D1%83%D0%BA% ... %89%D0%B0/

Згідно з результатами дослідження Світового банку, без швидкого проведення реформ Україна може досягти рівня розвитку Європейського Союзу через 50-100 років. Для Польщі це може означати серйозну кризу кадрів. Взагалі не подобаються лівацькі ідеї, що комусь щось винен. А про 50 років, це загальновідомий факт BIGor

Повідомлень: 7780 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 23:31 rjkz написав:

А он и не смотрел.

"Баба Яга всегда против". А он и не смотрел."Баба Яга всегда против".

тим хто пісатєль, а не читатєль, рекомендую слухати, а не дивитися. тим хто пісатєль, а не читатєль, рекомендую слухати, а не дивитися. flyman

Повідомлень: 31739 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1507 раз. Подякували: 2660 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 23:34 BIGor написав: Згідно з результатами дослідження Світового банку, без швидкого проведення реформ Україна може досягти рівня розвитку Європейського Союзу через 50-100 років. Для Польщі це може означати серйозну кризу кадрів.

Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі?

ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)



Про який з тих ЄСів мова? Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі?ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)Про який з тих ЄСів мова? flyman

Повідомлень: 31739 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1507 раз. Подякували: 2660 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 23:58 flyman написав: BIGor написав: Згідно з результатами дослідження Світового банку, без швидкого проведення реформ Україна може досягти рівня розвитку Європейського Союзу через 50-100 років. Для Польщі це може означати серйозну кризу кадрів.

Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі?

ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)



Про який з тих ЄСів мова? Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі?ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)Про який з тих ЄСів мова?

Из Польши наши уже начинают потихоньку релоцироваться дальше. У нас уже такие стали появляться.

Логика в общем понятна: если без разницы, где начинать, то лучше в более богатой стране с хорошим социалом.

Так что у поляков будет и так постепенно нарастать дефицит кадров.

Через 50-100 лет?

Когда начинают оперировать поколениями и столетиями, подразумевается "возможно когда-нибудь при большой удаче" Из Польши наши уже начинают потихоньку релоцироваться дальше. У нас уже такие стали появляться.Логика в общем понятна: если без разницы, где начинать, то лучше в более богатой стране с хорошим социалом.Так что у поляков будет и так постепенно нарастать дефицит кадров.Через 50-100 лет?Когда начинают оперировать поколениями и столетиями, подразумевается "возможно когда-нибудь при большой удаче" antey1969 1

Повідомлень: 11935 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1662 раз. Подякували: 3558 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 00:19 Якщо панове з цікавістю подивилися відео від Віталія - "Польщя-США", то варто подивитися і відео від Андрія "Польщя-Канада."

akurt

Повідомлень: 7829 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 853854855856 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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