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Shaman написав:в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі.
50 років до рівня Польщі - не кожен доживе до того моменту. Да і ці роки Польща теж буде розвиватись. З останнього вони домовились з Intel по побудові фабрики біля Вроцлава. Зараз американці та європейці переводять все з Китаю, тому Польща підсуєтилась.
є кілька варіантів:
1. Як каже будівельник, чекати коли хтось зробить так, що Україна дожене. 2. Робити самому, піднімати свій рівень, і оточення, відповідно і України. 3. Емігрувати на готове і звідтки чвякати, що Україні 50 років чекати.
Згідно з результатами дослідження Світового банку, без швидкого проведення реформ Україна може досягти рівня розвитку Європейського Союзу через 50-100 років. Для Польщі це може означати серйозну кризу кадрів.
Згідно з результатами дослідження Світового банку, без швидкого проведення реформ Україна може досягти рівня розвитку Європейського Союзу через 50-100 років. Для Польщі це може означати серйозну кризу кадрів.
Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі? ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)
Згідно з результатами дослідження Світового банку, без швидкого проведення реформ Україна може досягти рівня розвитку Європейського Союзу через 50-100 років. Для Польщі це може означати серйозну кризу кадрів.
Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі? ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)
Про який з тих ЄСів мова?
Из Польши наши уже начинают потихоньку релоцироваться дальше. У нас уже такие стали появляться. Логика в общем понятна: если без разницы, где начинать, то лучше в более богатой стране с хорошим социалом. Так что у поляков будет и так постепенно нарастать дефицит кадров. Через 50-100 лет? Когда начинают оперировать поколениями и столетиями, подразумевается "возможно когда-нибудь при большой удаче"