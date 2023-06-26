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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 854855856857>
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:53

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:в ЄС так - на початку будемо бідними - але це все можна швидко виправити. гадаю не надто велика проблема стати на рівні Польщі.

50 років до рівня Польщі - не кожен доживе до того моменту. Да і ці роки Польща теж буде розвиватись. З останнього вони домовились з Intel по побудові фабрики біля Вроцлава. Зараз американці та європейці переводять все з Китаю, тому Польща підсуєтилась.

є кілька варіантів:

1. Як каже будівельник, чекати коли хтось зробить так, що Україна дожене.
2. Робити самому, піднімати свій рівень, і оточення, відповідно і України.
3. Емігрувати на готове і звідтки чвякати, що Україні 50 років чекати.

Взагалі не подобаються лівацькі ідеї, що комусь щось винен. А про 50 років, це загальновідомий факт
https://spidersweb.com.ua/%D1%83%D0%BA% ... %89%D0%B0/
Згідно з результатами дослідження Світового банку, без швидкого проведення реформ Україна може досягти рівня розвитку Європейського Союзу через 50-100 років. Для Польщі це може означати серйозну кризу кадрів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:31

  rjkz написав:
А он и не смотрел.
"Баба Яга всегда против".

тим хто пісатєль, а не читатєль, рекомендую слухати, а не дивитися.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:34

  BIGor написав:
Згідно з результатами дослідження Світового банку, без швидкого проведення реформ Україна може досягти рівня розвитку Європейського Союзу через 50-100 років. Для Польщі це може означати серйозну кризу кадрів.

Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі?
ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)

Про який з тих ЄСів мова?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:58

  flyman написав:
  BIGor написав:
Згідно з результатами дослідження Світового банку, без швидкого проведення реформ Україна може досягти рівня розвитку Європейського Союзу через 50-100 років. Для Польщі це може означати серйозну кризу кадрів.

Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі?
ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)

Про який з тих ЄСів мова?

Из Польши наши уже начинают потихоньку релоцироваться дальше. У нас уже такие стали появляться.
Логика в общем понятна: если без разницы, где начинать, то лучше в более богатой стране с хорошим социалом.
Так что у поляков будет и так постепенно нарастать дефицит кадров.
Через 50-100 лет?
Когда начинают оперировать поколениями и столетиями, подразумевается "возможно когда-нибудь при большой удаче"
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 00:19

Якщо панове з цікавістю подивилися відео від Віталія - "Польщя-США", то варто подивитися і відео від Андрія "Польщя-Канада."
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 08:10

Re: Еміграція, заробітчанство

Ось історія варта уваги, але треба читати
https://dou.ua/lenta/interviews/studies-programming-in-france/?from=slider

Я приїхала у Францію, знаючи лише слово Bonjour. Раз на тиждень займалася з викладачем онлайн. Знайшла підручник французької у бібліотеці в Карпантрі. Також завантажила застосунок Duolingo, який щодня нагадує: «Давай вчити французьку, ти не вчилася сьогодні!». Важливо не припиняти вчитись. Крім цього, читала французькі книжки дитині. Це теж був мій спосіб опановувати мову, а дітям книжки з картинками подобаються будь-якою мовою. Мій рівень французької вже дозволяв мені легко сприймати сюжет дитячих казок, а на ранок я гуглила незнайомі слова.

Мовна практика є, щойно виходите з дому. Коли йдете у банк, то маєте попіклуватись про те, щоб вас зрозуміли. Ідете до лікаря, який не хоче спілкуватися через Google-перекладач, — треба ж пояснити, що вас турбує. Більшість людей терпеливо ставились до мого рівня французької, але були й випадки, коли казали, що геть не розуміють мене.

Врешті я склала мовний іспит в Університеті Авіньйона: аудіювання у мене було B2 (Upper-Intermediate), письмова частина B1 (Intermediate) і читання B2.

Щодо вступу до університету, то у Франції є спеціальний сайт Campus France, де ви повинні створити досьє. Зареєструватися як міжнародний заявник і вказати, яку спеціальність обираєте. Університети бачать ці заявки й відгукуються, якщо їм цікаво. Спочатку я обрала медичну сферу. Після відмови змінила напрям профілю на Computer Science.

Загальні умови — це володіння французькою на рівні B2-C1 і перекладені документи. Якщо ви перебуваєте у Франції, вам потрібен присяжний перекладач, що виконує і функції нотаріуса. Ще просять резюме і супровідний лист: чому саме цей університет і ця спеціальність, що вас мотивує вступити сюди? Ви все це можете подати як онлайн, так і особисто. Щовечора і щоранку я перевіряла скриньку, щоб вчасно відповідати на листи.

Я хотіла піти на мовні курси при університеті. Але представники вишу запропонували вступити на перший рік licence, як у Франції називають бакалаврат, на напрям «Інформатика».
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 08:22

Re: Еміграція, заробітчанство

французские айтишнике? рено :lol: ситроен о ужас, теперь понятно откуда корни растут... но устроился чел радует
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 08:36

  nekefer написав:французские айтишнике? рено :lol: ситроен о ужас, теперь понятно откуда корни растут... но устроился чел радует

Да то не понимаю, что движет людьми покупающими французские авто.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 09:03

  flyman написав:Ось історія варта уваги, але треба читати
https://dou.ua/lenta/interviews/studies-programming-in-france/?from=slider

Я приїхала у Францію, знаючи лише слово Bonjour. Раз на тиждень займалася з викладачем онлайн. Знайшла підручник французької у бібліотеці в Карпантрі. Також завантажила застосунок Duolingo, який щодня нагадує: «Давай вчити французьку, ти не вчилася сьогодні!». Важливо не припиняти вчитись. Крім цього, читала французькі книжки дитині. Це теж був мій спосіб опановувати мову, а дітям книжки з картинками подобаються будь-якою мовою. Мій рівень французької вже дозволяв мені легко сприймати сюжет дитячих казок, а на ранок я гуглила незнайомі слова.

Мовна практика є, щойно виходите з дому. Коли йдете у банк, то маєте попіклуватись про те, щоб вас зрозуміли. Ідете до лікаря, який не хоче спілкуватися через Google-перекладач, — треба ж пояснити, що вас турбує. Більшість людей терпеливо ставились до мого рівня французької, але були й випадки, коли казали, що геть не розуміють мене.

Врешті я склала мовний іспит в Університеті Авіньйона: аудіювання у мене було B2 (Upper-Intermediate), письмова частина B1 (Intermediate) і читання B2.

Щодо вступу до університету, то у Франції є спеціальний сайт Campus France, де ви повинні створити досьє. Зареєструватися як міжнародний заявник і вказати, яку спеціальність обираєте. Університети бачать ці заявки й відгукуються, якщо їм цікаво. Спочатку я обрала медичну сферу. Після відмови змінила напрям профілю на Computer Science.

Загальні умови — це володіння французькою на рівні B2-C1 і перекладені документи. Якщо ви перебуваєте у Франції, вам потрібен присяжний перекладач, що виконує і функції нотаріуса. Ще просять резюме і супровідний лист: чому саме цей університет і ця спеціальність, що вас мотивує вступити сюди? Ви все це можете подати як онлайн, так і особисто. Щовечора і щоранку я перевіряла скриньку, щоб вчасно відповідати на листи.

Я хотіла піти на мовні курси при університеті. Але представники вишу запропонували вступити на перший рік licence, як у Франції називають бакалаврат, на напрям «Інформатика».

Історія дуже хороша, але є декілька але. Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і не працювати протягом 4-5 років + отримати безкоштовне навчання.
Займаючись раз на тиждень французською, і вже має B2? Вона скоріше всього геній, або те що сама довчила - займало дуже багато її часу. За вивчення мови програмування - однозначно лайк.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 09:16

  antey1969 написав:
  flyman написав:Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі?
ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)

Про який з тих ЄСів мова?

Из Польши наши уже начинают потихоньку релоцироваться дальше. У нас уже такие стали появляться.
Логика в общем понятна: если без разницы, где начинать, то лучше в более богатой стране с хорошим социалом.
Так что у поляков будет и так постепенно нарастать дефицит кадров.
Через 50-100 лет?
Когда начинают оперировать поколениями и столетиями, подразумевается "возможно когда-нибудь при большой удаче"

Читав що в Чехії та Польщі - найменше безробіття в ЄС - тому і найбільший "дефіцит" кадрів. Якщо людина починає реально з нуля, як "світчер" - то можливо Німеччина більш хороший варіант. А от для мене це поганий варіант, та і більшість ІТ-шників оминають Німеччину.
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