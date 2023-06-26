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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 853854855856
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 00:19

Якщо панове з цікавістю подивилися відео від Віталія - "Польщя-США", то варто подивитися і відео від Андрія "Польщя-Канада."
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 08:10

Re: Еміграція, заробітчанство

Ось історія варта уваги, але треба читати
https://dou.ua/lenta/interviews/studies-programming-in-france/?from=slider

Я приїхала у Францію, знаючи лише слово Bonjour. Раз на тиждень займалася з викладачем онлайн. Знайшла підручник французької у бібліотеці в Карпантрі. Також завантажила застосунок Duolingo, який щодня нагадує: «Давай вчити французьку, ти не вчилася сьогодні!». Важливо не припиняти вчитись. Крім цього, читала французькі книжки дитині. Це теж був мій спосіб опановувати мову, а дітям книжки з картинками подобаються будь-якою мовою. Мій рівень французької вже дозволяв мені легко сприймати сюжет дитячих казок, а на ранок я гуглила незнайомі слова.

Мовна практика є, щойно виходите з дому. Коли йдете у банк, то маєте попіклуватись про те, щоб вас зрозуміли. Ідете до лікаря, який не хоче спілкуватися через Google-перекладач, — треба ж пояснити, що вас турбує. Більшість людей терпеливо ставились до мого рівня французької, але були й випадки, коли казали, що геть не розуміють мене.

Врешті я склала мовний іспит в Університеті Авіньйона: аудіювання у мене було B2 (Upper-Intermediate), письмова частина B1 (Intermediate) і читання B2.

Щодо вступу до університету, то у Франції є спеціальний сайт Campus France, де ви повинні створити досьє. Зареєструватися як міжнародний заявник і вказати, яку спеціальність обираєте. Університети бачать ці заявки й відгукуються, якщо їм цікаво. Спочатку я обрала медичну сферу. Після відмови змінила напрям профілю на Computer Science.

Загальні умови — це володіння французькою на рівні B2-C1 і перекладені документи. Якщо ви перебуваєте у Франції, вам потрібен присяжний перекладач, що виконує і функції нотаріуса. Ще просять резюме і супровідний лист: чому саме цей університет і ця спеціальність, що вас мотивує вступити сюди? Ви все це можете подати як онлайн, так і особисто. Щовечора і щоранку я перевіряла скриньку, щоб вчасно відповідати на листи.

Я хотіла піти на мовні курси при університеті. Але представники вишу запропонували вступити на перший рік licence, як у Франції називають бакалаврат, на напрям «Інформатика».
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 08:22

Re: Еміграція, заробітчанство

французские айтишнике? рено :lol: ситроен о ужас, теперь понятно откуда корни растут... но устроился чел радует
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 08:36

  nekefer написав:французские айтишнике? рено :lol: ситроен о ужас, теперь понятно откуда корни растут... но устроился чел радует

Да то не понимаю, что движет людьми покупающими французские авто.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 09:03

  flyman написав:Ось історія варта уваги, але треба читати
https://dou.ua/lenta/interviews/studies-programming-in-france/?from=slider

Я приїхала у Францію, знаючи лише слово Bonjour. Раз на тиждень займалася з викладачем онлайн. Знайшла підручник французької у бібліотеці в Карпантрі. Також завантажила застосунок Duolingo, який щодня нагадує: «Давай вчити французьку, ти не вчилася сьогодні!». Важливо не припиняти вчитись. Крім цього, читала французькі книжки дитині. Це теж був мій спосіб опановувати мову, а дітям книжки з картинками подобаються будь-якою мовою. Мій рівень французької вже дозволяв мені легко сприймати сюжет дитячих казок, а на ранок я гуглила незнайомі слова.

Мовна практика є, щойно виходите з дому. Коли йдете у банк, то маєте попіклуватись про те, щоб вас зрозуміли. Ідете до лікаря, який не хоче спілкуватися через Google-перекладач, — треба ж пояснити, що вас турбує. Більшість людей терпеливо ставились до мого рівня французької, але були й випадки, коли казали, що геть не розуміють мене.

Врешті я склала мовний іспит в Університеті Авіньйона: аудіювання у мене було B2 (Upper-Intermediate), письмова частина B1 (Intermediate) і читання B2.

Щодо вступу до університету, то у Франції є спеціальний сайт Campus France, де ви повинні створити досьє. Зареєструватися як міжнародний заявник і вказати, яку спеціальність обираєте. Університети бачать ці заявки й відгукуються, якщо їм цікаво. Спочатку я обрала медичну сферу. Після відмови змінила напрям профілю на Computer Science.

Загальні умови — це володіння французькою на рівні B2-C1 і перекладені документи. Якщо ви перебуваєте у Франції, вам потрібен присяжний перекладач, що виконує і функції нотаріуса. Ще просять резюме і супровідний лист: чому саме цей університет і ця спеціальність, що вас мотивує вступити сюди? Ви все це можете подати як онлайн, так і особисто. Щовечора і щоранку я перевіряла скриньку, щоб вчасно відповідати на листи.

Я хотіла піти на мовні курси при університеті. Але представники вишу запропонували вступити на перший рік licence, як у Франції називають бакалаврат, на напрям «Інформатика».

Історія дуже хороша, але є декілька але. Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і не працювати протягом 4-5 років + отримати безкоштовне навчання.
Займаючись раз на тиждень французською, і вже має B2? Вона скоріше всього геній, або те що сама довчила - займало дуже багато її часу. За вивчення мови програмування - однозначно лайк.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 09:16

  antey1969 написав:
  flyman написав:Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі?
ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)

Про який з тих ЄСів мова?

Из Польши наши уже начинают потихоньку релоцироваться дальше. У нас уже такие стали появляться.
Логика в общем понятна: если без разницы, где начинать, то лучше в более богатой стране с хорошим социалом.
Так что у поляков будет и так постепенно нарастать дефицит кадров.
Через 50-100 лет?
Когда начинают оперировать поколениями и столетиями, подразумевается "возможно когда-нибудь при большой удаче"

Читав що в Чехії та Польщі - найменше безробіття в ЄС - тому і найбільший "дефіцит" кадрів. Якщо людина починає реально з нуля, як "світчер" - то можливо Німеччина більш хороший варіант. А от для мене це поганий варіант, та і більшість ІТ-шників оминають Німеччину.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 09:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:більшість ІТ-шників оминають Німеччину.

Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 10:10

  BIGor написав:Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і не працювати протягом 4-5 років + отримати безкоштовне навчання.

Ця історія дійсно перкрасна, і вона підтверджує, що якщо щось робити, то воно і получится.
Я не маю права розказувати всі подробиці - це приватна справа одного з наших форумчан, але декілька днів тому відбулася одна з найвидатніших подій (гадаю, я не перевищу приватні подробиці та учасник цього форуму на мене на образиться. Якщо образиться: видалю цей текст):
- синочок виїхав рік тому з України через Польщу у Францію, звичайний школьник. Ну як звичайний: в голові клепка є.
- переміг в конкусі на обдарованих школьників однієї наукової світової (!) фундації. Тепер на мапі лауреатів цієї фундації з"являється прапорець з позначкою: "Харків, Україна, прізвище та ім"я хлопця". Вперше там буде позначка на теренах України.
Зауважу що українець попав в число лауреатів вперше за 34 (!) рокі існуання цієї фундації.
- тепер для 17-ти річного хлопця Фонд супроводжує весь період навчання у обраному лауреатом університеті, оплачуючи всі необхідні витрати та залучаючи до соціальних та професійних кіл спілкування.

Ну що ж, комусь не подобаються французькі авто...
Вірю.
А хтось сідає в "The DS 7 Crossback", now known as simply the DS 7, is a compact luxury crossover SUV from the French automaker DS Automobiles." та їде...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 11:22

  akurt написав:А хтось сідає в "The DS 7 Crossback", now known as simply the DS 7, is a compact luxury crossover SUV from the French automaker DS Automobiles." та їде...

За дешевою скумбрією в Анталію?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 11:48

Дешевої скумбрії в Анталії немає.
Тут таке лайно з хімікатами не їдять.
Тільки свіжу рибу.
Вчора підходив до авто - коли наша людина сідала з вудочками та снастями рибальськими в свій біленький Рейндж Ровер: їде на гірську річку - казав ловиться і така, і така, і така.
Я не рибалка, навіть не запамʼятав яка саме риба ловиться.
Але дядько з Рейндж Ровера був дуже задоволений. Номери авто серії АА.
akurt
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