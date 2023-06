Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 853854855856 Додано: Пон 26 чер, 2023 00:19 Якщо панове з цікавістю подивилися відео від Віталія - "Польщя-США", то варто подивитися і відео від Андрія "Польщя-Канада."

akurt

Повідомлень: 7831 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 08:10 Re: Еміграція, заробітчанство

https://dou.ua/lenta/interviews/studies-programming-in-france/?from=slider



Я приїхала у Францію, знаючи лише слово Bonjour. Раз на тиждень займалася з викладачем онлайн. Знайшла підручник французької у бібліотеці в Карпантрі. Також завантажила застосунок Duolingo, який щодня нагадує: «Давай вчити французьку, ти не вчилася сьогодні!». Важливо не припиняти вчитись. Крім цього, читала французькі книжки дитині. Це теж був мій спосіб опановувати мову, а дітям книжки з картинками подобаються будь-якою мовою. Мій рівень французької вже дозволяв мені легко сприймати сюжет дитячих казок, а на ранок я гуглила незнайомі слова.



Мовна практика є, щойно виходите з дому. Коли йдете у банк, то маєте попіклуватись про те, щоб вас зрозуміли. Ідете до лікаря, який не хоче спілкуватися через Google-перекладач, — треба ж пояснити, що вас турбує. Більшість людей терпеливо ставились до мого рівня французької, але були й випадки, коли казали, що геть не розуміють мене.



Врешті я склала мовний іспит в Університеті Авіньйона: аудіювання у мене було B2 (Upper-Intermediate), письмова частина B1 (Intermediate) і читання B2.



Щодо вступу до університету, то у Франції є спеціальний сайт Campus France, де ви повинні створити досьє. Зареєструватися як міжнародний заявник і вказати, яку спеціальність обираєте. Університети бачать ці заявки й відгукуються, якщо їм цікаво. Спочатку я обрала медичну сферу. Після відмови змінила напрям профілю на Computer Science.



Загальні умови — це володіння французькою на рівні B2-C1 і перекладені документи. Якщо ви перебуваєте у Франції, вам потрібен присяжний перекладач, що виконує і функції нотаріуса. Ще просять резюме і супровідний лист: чому саме цей університет і ця спеціальність, що вас мотивує вступити сюди? Ви все це можете подати як онлайн, так і особисто. Щовечора і щоранку я перевіряла скриньку, щоб вчасно відповідати на листи.



Я хотіла піти на мовні курси при університеті. Але представники вишу запропонували вступити на перший рік licence, як у Франції називають бакалаврат, на напрям «Інформатика». Ось історія варта уваги, але треба читатиЯ приїхала у Францію, знаючи лише слово Bonjour. Раз на тиждень займалася з викладачем онлайн. Знайшла підручник французької у бібліотеці в Карпантрі. Також завантажила застосунок Duolingo, який щодня нагадує: «Давай вчити французьку, ти не вчилася сьогодні!». Важливо не припиняти вчитись. Крім цього, читала французькі книжки дитині. Це теж був мій спосіб опановувати мову, а дітям книжки з картинками подобаються будь-якою мовою. Мій рівень французької вже дозволяв мені легко сприймати сюжет дитячих казок, а на ранок я гуглила незнайомі слова.Мовна практика є, щойно виходите з дому. Коли йдете у банк, то маєте попіклуватись про те, щоб вас зрозуміли. Ідете до лікаря, який не хоче спілкуватися через Google-перекладач, — треба ж пояснити, що вас турбує. Більшість людей терпеливо ставились до мого рівня французької, але були й випадки, коли казали, що геть не розуміють мене.Врешті я склала мовний іспит в Університеті Авіньйона: аудіювання у мене було B2 (Upper-Intermediate), письмова частина B1 (Intermediate) і читання B2.Щодо вступу до університету, то у Франції є спеціальний сайт Campus France, де ви повинні створити досьє. Зареєструватися як міжнародний заявник і вказати, яку спеціальність обираєте. Університети бачать ці заявки й відгукуються, якщо їм цікаво. Спочатку я обрала медичну сферу. Після відмови змінила напрям профілю на Computer Science.Загальні умови — це володіння французькою на рівні B2-C1 і перекладені документи. Якщо ви перебуваєте у Франції, вам потрібен присяжний перекладач, що виконує і функції нотаріуса. Ще просять резюме і супровідний лист: чому саме цей університет і ця спеціальність, що вас мотивує вступити сюди? Ви все це можете подати як онлайн, так і особисто. Щовечора і щоранку я перевіряла скриньку, щоб вчасно відповідати на листи.Я хотіла піти на мовні курси при університеті. Але представники вишу запропонували вступити на перший рік licence, як у Франції називають бакалаврат, на напрям «Інформатика». flyman

Заблокований Повідомлень: 31733 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1507 раз. Подякували: 2660 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 08:22 Re: Еміграція, заробітчанство ситроен о ужас, теперь понятно откуда корни растут... но устроился чел радует французские айтишнике? реноситроен о ужас, теперь понятно откуда корни растут... но устроился чел радует nekefer

Повідомлень: 526 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 08:36 nekefer написав: французские айтишнике? рено ситроен о ужас, теперь понятно откуда корни растут... но устроился чел радует французские айтишнике? реноситроен о ужас, теперь понятно откуда корни растут... но устроился чел радует

Да то не понимаю, что движет людьми покупающими французские авто. Да то не понимаю, что движет людьми покупающими французские авто. Bolt Повідомлень: 2038 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 09:03 flyman написав: Ось історія варта уваги, але треба читати

https://dou.ua/lenta/interviews/studies-programming-in-france/?from=slider



Я приїхала у Францію, знаючи лише слово Bonjour. Раз на тиждень займалася з викладачем онлайн. Знайшла підручник французької у бібліотеці в Карпантрі. Також завантажила застосунок Duolingo, який щодня нагадує: «Давай вчити французьку, ти не вчилася сьогодні!». Важливо не припиняти вчитись. Крім цього, читала французькі книжки дитині. Це теж був мій спосіб опановувати мову, а дітям книжки з картинками подобаються будь-якою мовою. Мій рівень французької вже дозволяв мені легко сприймати сюжет дитячих казок, а на ранок я гуглила незнайомі слова.



Мовна практика є, щойно виходите з дому. Коли йдете у банк, то маєте попіклуватись про те, щоб вас зрозуміли. Ідете до лікаря, який не хоче спілкуватися через Google-перекладач, — треба ж пояснити, що вас турбує. Більшість людей терпеливо ставились до мого рівня французької, але були й випадки, коли казали, що геть не розуміють мене.



Врешті я склала мовний іспит в Університеті Авіньйона: аудіювання у мене було B2 (Upper-Intermediate), письмова частина B1 (Intermediate) і читання B2.



Щодо вступу до університету, то у Франції є спеціальний сайт Campus France, де ви повинні створити досьє. Зареєструватися як міжнародний заявник і вказати, яку спеціальність обираєте. Університети бачать ці заявки й відгукуються, якщо їм цікаво. Спочатку я обрала медичну сферу. Після відмови змінила напрям профілю на Computer Science.



Загальні умови — це володіння французькою на рівні B2-C1 і перекладені документи. Якщо ви перебуваєте у Франції, вам потрібен присяжний перекладач, що виконує і функції нотаріуса. Ще просять резюме і супровідний лист: чому саме цей університет і ця спеціальність, що вас мотивує вступити сюди? Ви все це можете подати як онлайн, так і особисто. Щовечора і щоранку я перевіряла скриньку, щоб вчасно відповідати на листи.



Я хотіла піти на мовні курси при університеті. Але представники вишу запропонували вступити на перший рік licence, як у Франції називають бакалаврат, на напрям «Інформатика». Ось історія варта уваги, але треба читатиЯ приїхала у Францію, знаючи лише слово Bonjour. Раз на тиждень займалася з викладачем онлайн. Знайшла підручник французької у бібліотеці в Карпантрі. Також завантажила застосунок Duolingo, який щодня нагадує: «Давай вчити французьку, ти не вчилася сьогодні!». Важливо не припиняти вчитись. Крім цього, читала французькі книжки дитині. Це теж був мій спосіб опановувати мову, а дітям книжки з картинками подобаються будь-якою мовою. Мій рівень французької вже дозволяв мені легко сприймати сюжет дитячих казок, а на ранок я гуглила незнайомі слова.Мовна практика є, щойно виходите з дому. Коли йдете у банк, то маєте попіклуватись про те, щоб вас зрозуміли. Ідете до лікаря, який не хоче спілкуватися через Google-перекладач, — треба ж пояснити, що вас турбує. Більшість людей терпеливо ставились до мого рівня французької, але були й випадки, коли казали, що геть не розуміють мене.Врешті я склала мовний іспит в Університеті Авіньйона: аудіювання у мене було B2 (Upper-Intermediate), письмова частина B1 (Intermediate) і читання B2.Щодо вступу до університету, то у Франції є спеціальний сайт Campus France, де ви повинні створити досьє. Зареєструватися як міжнародний заявник і вказати, яку спеціальність обираєте. Університети бачать ці заявки й відгукуються, якщо їм цікаво. Спочатку я обрала медичну сферу. Після відмови змінила напрям профілю на Computer Science.Загальні умови — це володіння французькою на рівні B2-C1 і перекладені документи. Якщо ви перебуваєте у Франції, вам потрібен присяжний перекладач, що виконує і функції нотаріуса. Ще просять резюме і супровідний лист: чому саме цей університет і ця спеціальність, що вас мотивує вступити сюди? Ви все це можете подати як онлайн, так і особисто. Щовечора і щоранку я перевіряла скриньку, щоб вчасно відповідати на листи.Я хотіла піти на мовні курси при університеті. Але представники вишу запропонували вступити на перший рік licence, як у Франції називають бакалаврат, на напрям «Інформатика».

Історія дуже хороша, але є декілька але. Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і не працювати протягом 4-5 років + отримати безкоштовне навчання.

Займаючись раз на тиждень французською, і вже має B2? Вона скоріше всього геній, або те що сама довчила - займало дуже багато її часу. За вивчення мови програмування - однозначно лайк. Історія дуже хороша, але є декілька але. Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і+ отримати безкоштовне навчання.Займаючись раз на тиждень французською, і вже має B2? Вона скоріше всього геній, або те що сама довчила - займало дуже багато її часу. За вивчення мови програмування - однозначно лайк. BIGor

Повідомлень: 7779 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 09:16 antey1969 написав: flyman написав: Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі?

ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)



Про який з тих ЄСів мова? Якось не тулиться одне другого, яка ще криза кадрів у Польщі?ЄС за кілька років розпадеться: буде ЄС А (топчик), ЄС В (так собі), ЄС С (для лузерів)Про який з тих ЄСів мова?

Из Польши наши уже начинают потихоньку релоцироваться дальше. У нас уже такие стали появляться.

Логика в общем понятна: если без разницы, где начинать, то лучше в более богатой стране с хорошим социалом.

Так что у поляков будет и так постепенно нарастать дефицит кадров.

Через 50-100 лет?

Когда начинают оперировать поколениями и столетиями, подразумевается "возможно когда-нибудь при большой удаче" Из Польши наши уже начинают потихоньку релоцироваться дальше. У нас уже такие стали появляться.Логика в общем понятна: если без разницы, где начинать, то лучше в более богатой стране с хорошим социалом.Так что у поляков будет и так постепенно нарастать дефицит кадров.Через 50-100 лет?Когда начинают оперировать поколениями и столетиями, подразумевается "возможно когда-нибудь при большой удаче"

Читав що в Чехії та Польщі - найменше безробіття в ЄС - тому і найбільший "дефіцит" кадрів. Якщо людина починає реально з нуля, як "світчер" - то можливо Німеччина більш хороший варіант. А от для мене це поганий варіант, та і більшість ІТ-шників оминають Німеччину. Читав що в Чехії та Польщі - найменше безробіття в ЄС - тому і найбільший "дефіцит" кадрів. Якщо людина починає реально з нуля, як "світчер" - то можливо Німеччина більш хороший варіант. А от для мене це поганий варіант, та і більшість ІТ-шників оминають Німеччину. BIGor

Повідомлень: 7779 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 09:46 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: більшість ІТ-шників оминають Німеччину. більшість ІТ-шників оминають Німеччину.

Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать. Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать. slonomag Повідомлень: 283 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 10:10 BIGor написав: Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і не працювати протягом 4-5 років + отримати безкоштовне навчання.

Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і+ отримати безкоштовне навчання.

Ця історія дійсно перкрасна, і вона підтверджує, що якщо щось робити, то воно і получится.

Я не маю права розказувати всі подробиці - це приватна справа одного з наших форумчан , але декілька днів тому відбулася одна з найвидатніших подій (гадаю, я не перевищу приватні подробиці та учасник цього форуму на мене на образиться. Якщо образиться: видалю цей текст):

- синочок виїхав рік тому з України через Польщу у Францію, звичайний школьник. Ну як звичайний: в голові клепка є.

- переміг в конкусі на обдарованих школьників однієї наукової світової (!) фундації. Тепер на мапі лауреатів цієї фундації з"являється прапорець з позначкою: "Харків, Україна, прізвище та ім"я хлопця". Вперше там буде позначка на теренах України.

Зауважу що українець попав в число лауреатів вперше за 34 (!) рокі існуання цієї фундації.

- тепер для 17-ти річного хлопця Фонд супроводжує весь період навчання у обраному лауреатом університеті, оплачуючи всі необхідні витрати та залучаючи до соціальних та професійних кіл спілкування.



Ну що ж, комусь не подобаються французькі авто...

Вірю.

А хтось сідає в "The DS 7 Crossback", now known as simply the DS 7, is a compact luxury crossover SUV from the French automaker DS Automobiles." та їде... Ця історія дійсно перкрасна, і вона підтверджує, щоЯ не маю права розказувати всі подробиці -, але декілька днів тому відбулася одна з найвидатніших подій (гадаю, я не перевищу приватні подробиці та учасник цього форуму на мене на образиться. Якщо образиться: видалю цей текст):- синочок виїхав рік тому з України через Польщу у Францію, звичайний школьник. Ну як звичайний: в голові клепка є.- переміг в конкусі на обдарованих школьників однієї наукової світової (!) фундації. Тепер на мапі лауреатів цієї фундації з"являється прапорець з позначкою: "Харків, Україна, прізвище та ім"я хлопця". Вперше там буде позначка на теренах України.Зауважу що українець попав в число лауреатів вперше за 34 (!) рокі існуання цієї фундації.- тепер для 17-ти річного хлопцяНу що ж, комусь не подобаються французькі авто...Вірю.А хтось сідає в "The DS 7 Crossback", now known as simply the DS 7, is a compact luxury crossover SUV from the French automaker DS Automobiles." та їде... akurt

Повідомлень: 7831 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 11:22 akurt написав: А хтось сідає в "The DS 7 Crossback", now known as simply the DS 7, is a compact luxury crossover SUV from the French automaker DS Automobiles." та їде... А хтось сідає в "The DS 7 Crossback", now known as simply the DS 7, is a compact luxury crossover SUV from the French automaker DS Automobiles." та їде...

За дешевою скумбрією в Анталію? За дешевою скумбрією в Анталію? Frant

Повідомлень: 23254 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1549 раз. Подякували: 2470 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 11:48 Дешевої скумбрії в Анталії немає.

Тут таке лайно з хімікатами не їдять.

Тільки свіжу рибу.

Вчора підходив до авто - коли наша людина сідала з вудочками та снастями рибальськими в свій біленький Рейндж Ровер: їде на гірську річку - казав ловиться і така, і така, і така.

Я не рибалка, навіть не запамʼятав яка саме риба ловиться.

Але дядько з Рейндж Ровера був дуже задоволений. Номери авто серії АА. akurt

Повідомлень: 7831 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 853854855856 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор