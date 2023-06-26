|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 чер, 2023 12:20
slonomag написав: BIGor написав:
більшість ІТ-шників оминають Німеччину.
Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать.
Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7782
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1181 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 чер, 2023 12:38
akurt написав: BIGor написав:
Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і не працювати протягом 4-5 років
+ отримати безкоштовне навчання.
Ця історія дійсно перкрасна, і вона підтверджує, що якщо щось робити, то воно і получится.
Ну я пробував пів-року не працювати, коли переходив в ІТ (треба було вчити) - це просто жесть, заощадження уходять дуже швидко. Про 4-5 років не працювати можна тільки мріяти. Можливо жінкам в цьому плані простіше - якщо є людина що забезпечує.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7782
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1181 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 чер, 2023 13:22
BIGor написав: slonomag написав: BIGor написав:
більшість ІТ-шників оминають Німеччину.
Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать.
Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.
Ага, так и есть. Ну впринципе вся Европа +/- такая. Польша/Испания лучше в этом плане - тут налогов меньше.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 284
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 чер, 2023 13:40
akurt написав:
Якщо панове з цікавістю подивилися відео від Віталія - "Польщя-США
", то варто подивитися і відео від Андрія "Польщя-Канада.
"
Чесно кажучи прослухав 20 хв. і далі виключив. Ну не можу просто витримати. В тому відео інфи скоріш на 5 хв., а чуваку хочеться щось дуже поговорити...
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7782
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1181 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|