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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 854855856857
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:20

  slonomag написав:
  BIGor написав:більшість ІТ-шників оминають Німеччину.

Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать.

Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:38

  akurt написав:
  BIGor написав:Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і не працювати протягом 4-5 років + отримати безкоштовне навчання.

Ця історія дійсно перкрасна, і вона підтверджує, що якщо щось робити, то воно і получится.

Ну я пробував пів-року не працювати, коли переходив в ІТ (треба було вчити) - це просто жесть, заощадження уходять дуже швидко. Про 4-5 років не працювати можна тільки мріяти. Можливо жінкам в цьому плані простіше - якщо є людина що забезпечує.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:22

  BIGor написав:
  slonomag написав:
  BIGor написав:більшість ІТ-шників оминають Німеччину.

Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать.

Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.

Ага, так и есть. Ну впринципе вся Европа +/- такая. Польша/Испания лучше в этом плане - тут налогов меньше.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:40

  akurt написав:Якщо панове з цікавістю подивилися відео від Віталія - "Польщя-США", то варто подивитися і відео від Андрія "Польщя-Канада."

Чесно кажучи прослухав 20 хв. і далі виключив. Ну не можу просто витримати. В тому відео інфи скоріш на 5 хв., а чуваку хочеться щось дуже поговорити...
BIGor
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