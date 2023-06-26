Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать.
Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.
BIGor написав:Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і не працювати протягом 4-5 років + отримати безкоштовне навчання.
Ця історія дійсно перкрасна, і вона підтверджує, що якщо щось робити, то воно і получится.
Ну я пробував пів-року не працювати, коли переходив в ІТ (треба було вчити) - це просто жесть, заощадження уходять дуже швидко. Про 4-5 років не працювати можна тільки мріяти. Можливо жінкам в цьому плані простіше - якщо є людина що забезпечує.
Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать.
Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.
Ага, так и есть. Ну впринципе вся Европа +/- такая. Польша/Испания лучше в этом плане - тут налогов меньше.
San написав:Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес
Да уж. Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале. Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения. Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".
Вы очень верно отметили: "определенной". К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом. Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня. Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%. И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке. Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам.
San написав:Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес
Да уж. Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале. Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения. Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".
Вы очень верно отметили: "определенной". К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом. Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня. Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%. И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке. Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам.
Хоч це і політика, дозволю собі відповісти. А чого Ви здивовані таким процентам? КМІС скоріше опитував людей які дивляться телевізор, а там всі масмедіа підконтрольні ОП, тому і проценти такі як показує Левада центр в рашці. На форумі люди сидять трохи інші, наприклад в мене немає телевізору, і я читаю різні джерела інформацію, наприклад опозиційний Цензор.нет, бігус інфо ітд.
ЛАД написав:Вы очень верно отметили: "определенной". К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом. Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня. Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%. И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке. Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам.
Ну "як Верховний Головнокомандувач та організовуватор оборони країни" він напевно здатний. З цим думаю багато погодиться і тут на форумі. Претензії до нього в основному або до війни або відношення до війни не мають. Звичайно під час війни виборів не буде і Зе міняти не будуть. А ось після війни, він вже не буде Верховним Головнокомандувачем(буде формально). Будемо вже після війни оцінювати ситуацію і його діяльність.