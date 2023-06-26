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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 854855856857
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:20

  slonomag написав:
  BIGor написав:більшість ІТ-шників оминають Німеччину.

Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать.

Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:38

  akurt написав:
  BIGor написав:Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і не працювати протягом 4-5 років + отримати безкоштовне навчання.

Ця історія дійсно перкрасна, і вона підтверджує, що якщо щось робити, то воно і получится.

Ну я пробував пів-року не працювати, коли переходив в ІТ (треба було вчити) - це просто жесть, заощадження уходять дуже швидко. Про 4-5 років не працювати можна тільки мріяти. Можливо жінкам в цьому плані простіше - якщо є людина що забезпечує.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:22

  BIGor написав:
  slonomag написав:
  BIGor написав:більшість ІТ-шників оминають Німеччину.

Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать.

Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.

Ага, так и есть. Ну впринципе вся Европа +/- такая. Польша/Испания лучше в этом плане - тут налогов меньше.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:40

  akurt написав:Якщо панове з цікавістю подивилися відео від Віталія - "Польщя-США", то варто подивитися і відео від Андрія "Польщя-Канада."

Чесно кажучи прослухав 20 хв. і далі виключив. Ну не можу просто витримати. В тому відео інфи скоріш на 5 хв., а чуваку хочеться щось дуже поговорити...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:06

  rjkz написав:
  San написав:Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес


Да уж.
Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.
Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения.
Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".

Вы очень верно отметили: "определенной".
К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом.
Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня.
Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%.
И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке.
Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:58

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  San написав:Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес


Да уж.
Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.
Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения.
Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".

Вы очень верно отметили: "определенной".
К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом.
Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня.
Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%.
И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке.
Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам.

Хоч це і політика, дозволю собі відповісти.
А чого Ви здивовані таким процентам? КМІС скоріше опитував людей які дивляться телевізор, а там всі масмедіа підконтрольні ОП, тому і проценти такі як показує Левада центр в рашці.
На форумі люди сидять трохи інші, наприклад в мене немає телевізору, і я читаю різні джерела інформацію, наприклад опозиційний Цензор.нет, бігус інфо ітд.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:59

  ЛАД написав:Вы очень верно отметили: "определенной".
К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом.
Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня.
Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%.
И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке.
Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам.

Ну "як Верховний Головнокомандувач та організовуватор оборони країни" він напевно здатний. З цим думаю багато погодиться і тут на форумі.
Претензії до нього в основному або до війни або відношення до війни не мають. Звичайно під час війни виборів не буде і Зе міняти не будуть.
А ось після війни, він вже не буде Верховним Головнокомандувачем(буде формально). Будемо вже після війни оцінювати ситуацію і його діяльність.
andrijk777
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