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Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать.
Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.
BIGor написав:Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і не працювати протягом 4-5 років + отримати безкоштовне навчання.
Ця історія дійсно перкрасна, і вона підтверджує, що якщо щось робити, то воно і получится.
Ну я пробував пів-року не працювати, коли переходив в ІТ (треба було вчити) - це просто жесть, заощадження уходять дуже швидко. Про 4-5 років не працювати можна тільки мріяти. Можливо жінкам в цьому плані простіше - якщо є людина що забезпечує.
Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать.
Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.
Ага, так и есть. Ну впринципе вся Европа +/- такая. Польша/Испания лучше в этом плане - тут налогов меньше.
San написав:Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес
Да уж. Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале. Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения. Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".
Вы очень верно отметили: "определенной". К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом. Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня. Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%. И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке. Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам.
San написав:Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес
Да уж. Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале. Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения. Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".
Вы очень верно отметили: "определенной". К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом. Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня. Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%. И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке. Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам.
Хоч це і політика, дозволю собі відповісти. А чого Ви здивовані таким процентам? КМІС скоріше опитував людей які дивляться телевізор, а там всі масмедіа підконтрольні ОП, тому і проценти такі як показує Левада центр в рашці. На форумі люди сидять трохи інші, наприклад в мене немає телевізору, і я читаю різні джерела інформацію, наприклад опозиційний Цензор.нет, бігус інфо ітд.
ЛАД написав:Вы очень верно отметили: "определенной". К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом. Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня. Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%. И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке. Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам.
Ну "як Верховний Головнокомандувач та організовуватор оборони країни" він напевно здатний. З цим думаю багато погодиться і тут на форумі. Претензії до нього в основному або до війни або відношення до війни не мають. Звичайно під час війни виборів не буде і Зе міняти не будуть. А ось після війни, він вже не буде Верховним Головнокомандувачем(буде формально). Будемо вже після війни оцінювати ситуацію і його діяльність.
Shaman написав:отримали пропозицію роботи чи залишився після навчання - це зрозуміло.
а от порядок, низький рівень корупції - це дуже загальні фрази. насправді, як вас в поточному житті зачіпає корупція? не дуже, може ще й щось порішати можна
корупція ще має значення для бізнесмена, а для найманого працівника - то таке.
а порядок - що в нас такий безпредел - не бачу
я вже писав - еміграцію в Польщу не дуже розумію, на відміну від Німеччини чи Канади.
Ви дійсно не розумієте, як може зачіпати корупція найманого працівника в Україні? Наприклад, перед вікнами побудують висотний будинок на місці дитячого майданчика. Чи до озера біля дачі, де цей найманий працівник збирався поплавати спекотним літом, будуть скидати фекалії та промислові стоки. Прикладів можна багато навести. І все це не через те, що в Україні погані закони, а через те, що усе можна "порішати". Так, я теж не святий, колись кілька разів давав хабарі. Але останні роки життя в Україні принципово цього не робив. І не хотілося жити в країні, де усі усе "решают".
ЛАД написав:Вы очень верно отметили: "определенной". К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом. Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня. Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%. И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке. Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам.
Ну "як Верховний Головнокомандувач та організовуватор оборони країни" він напевно здатний. З цим думаю багато погодиться і тут на форумі. Претензії до нього в основному або до війни або відношення до війни не мають. Звичайно під час війни виборів не буде і Зе міняти не будуть. А ось після війни, він вже не буде Верховним Головнокомандувачем(буде формально). Будемо вже після війни оцінювати ситуацію і його діяльність.
Назва опитування - "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕФОННОГО ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО 26 ТРАВНЯ - 5 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ". И о Зе как о Верховним Головнокомандувачем на военной ветке многие высказываются ...
BIGor, КМИС при отборе интервьюируемых вряд ли привязывался к телевизору.
P.s. Лично я давненько перестал смотреть марафон, но и цензор не читаю (разве что по ссылкам на форуме).
ЛАД написав:Назва опитування - "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕФОННОГО ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО 26 ТРАВНЯ - 5 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ". И о Зе как о Верховним Головнокомандувачем на военной ветке многие высказываются ...
Ключова фраза ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ. Ось після перемоги(і яка вона буде) і поговоримо. Зараз такі опитування не варті ні копійки. Все може змінитись на 180 градусів за день.