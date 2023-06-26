Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 855856857858> Додано: Пон 26 чер, 2023 12:20 slonomag написав: BIGor написав: більшість ІТ-шників оминають Німеччину. більшість ІТ-шників оминають Німеччину.

Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать. Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать.

Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції. Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції. BIGor

Повідомлень: 7783 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 12:38 akurt написав: BIGor написав: Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і не працювати протягом 4-5 років + отримати безкоштовне навчання.

Ця історія для емігрантів, які можуть собі дозволити жити (знімати житло, харчуватись, купляти одяг тощо) і+ отримати безкоштовне навчання.

Ця історія дійсно перкрасна, і вона підтверджує, що якщо щось робити, то воно і получится. Ця історія дійсно перкрасна, і вона підтверджує, що

Ну я пробував пів-року не працювати, коли переходив в ІТ (треба було вчити) - це просто жесть, заощадження уходять дуже швидко. Про 4-5 років не працювати можна тільки мріяти. Можливо жінкам в цьому плані простіше - якщо є людина що забезпечує. Ну я пробував пів-року не працювати, коли переходив в ІТ (треба було вчити) - це просто жесть, заощадження уходять дуже швидко. Про 4-5 років не працювати можна тільки мріяти. Можливо жінкам в цьому плані простіше - якщо є людина що забезпечує. BIGor

Повідомлень: 7783 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 13:22 BIGor написав: slonomag написав: BIGor написав: більшість ІТ-шників оминають Німеччину. більшість ІТ-шників оминають Німеччину.

Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать. Там походу с налогами беда. И не дешево. Я так понял до 4к евро в месяц на 4х улетает. Правда это с арендой и 700евро в месяц машина обходится. Знакомый год просидел, сейчас дети школу доучили, и собирается в Испанию переезжать.

Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції. Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.

Ага, так и есть. Ну впринципе вся Европа +/- такая. Польша/Испания лучше в этом плане - тут налогов меньше. Ага, так и есть. Ну впринципе вся Европа +/- такая. Польша/Испания лучше в этом плане - тут налогов меньше. slonomag Повідомлень: 284 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 13:40 akurt написав: Якщо панове з цікавістю подивилися відео від Віталія - "Польщя-США", то варто подивитися і відео від Андрія "Польщя-Канада."

Якщо панове з цікавістю подивилися відео від Віталія - "Польщя-", то варто подивитися і відео від Андрія "Польщя-

Чесно кажучи прослухав 20 хв. і далі виключив. Ну не можу просто витримати. В тому відео інфи скоріш на 5 хв., а чуваку хочеться щось дуже поговорити... Чесно кажучи прослухав 20 хв. і далі виключив. Ну не можу просто витримати. В тому відео інфи скоріш на 5 хв., а чуваку хочеться щось дуже поговорити... BIGor

Повідомлень: 7783 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 14:06 rjkz написав: San написав: Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес



Да уж.

Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.

Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения.

Так что вроде как должен сказать даже "спасибо". Да уж.Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.Я не сомневаюсь, что тут представлены настроениячасти населения.Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".

Вы очень верно отметили: "определенной".

К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом.

Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня.

Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%.

И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке.

Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам. Вы очень верно отметили: "определенной".К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом.Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС"ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня.Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%.И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке.Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам. ЛАД 2 Повідомлень: 24784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 14:58 ЛАД написав: rjkz написав: San написав: Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес



Да уж.

Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.

Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения.

Так что вроде как должен сказать даже "спасибо". Да уж.Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.Я не сомневаюсь, что тут представлены настроениячасти населения.Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".

Вы очень верно отметили: "определенной".

К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом.

Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня.

Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%.

И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке.

Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам. Вы очень верно отметили: "определенной".К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом.Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС"ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня.Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%.И что меня несколько- на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке.

Хоч це і політика, дозволю собі відповісти.

А чого Ви здивовані таким процентам? КМІС скоріше опитував людей які дивляться телевізор, а там всі масмедіа підконтрольні ОП, тому і проценти такі як показує Левада центр в рашці.

На форумі люди сидять трохи інші, наприклад в мене немає телевізору, і я читаю різні джерела інформацію, наприклад опозиційний Цензор.нет, бігус інфо ітд. Хоч це і політика, дозволю собі відповісти.А чого Ви здивовані таким процентам? КМІС скоріше опитував людей які дивляться телевізор, а там всі масмедіа підконтрольні ОП, тому і проценти такі як показує Левада центр в рашці.На форумі люди сидять трохи інші, наприклад в мене немає телевізору, і я читаю різні джерела інформацію, наприклад опозиційний Цензор.нет, бігус інфо ітд. BIGor

Повідомлень: 7783 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 14:59 ЛАД написав: Вы очень верно отметили: "определенной".

К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом.

Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня.

Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%.

И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке.

Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам. Вы очень верно отметили: "определенной".К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом.Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС"ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня.Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%.И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке.Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам.

Ну "як Верховний Головнокомандувач та організовуватор оборони країни" він напевно здатний. З цим думаю багато погодиться і тут на форумі.

Претензії до нього в основному або до війни або відношення до війни не мають. Звичайно під час війни виборів не буде і Зе міняти не будуть.

А ось після війни, він вже не буде Верховним Головнокомандувачем(буде формально). Будемо вже після війни оцінювати ситуацію і його діяльність. Ну "" він напевно здатний. З цим думаю багато погодиться і тут на форумі.Претензії до нього в основному або до війни або відношення до війни не мають. Звичайно під час війни виборів не буде і Зе міняти не будуть.А ось після війни, він вже не буде Верховним Головнокомандувачем(буде формально). Будемо вже після війни оцінювати ситуацію і його діяльність. andrijk777

Повідомлень: 4828 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 15:59 Shaman написав: отримали пропозицію роботи чи залишився після навчання - це зрозуміло.



а от порядок, низький рівень корупції - це дуже загальні фрази. насправді, як вас в поточному житті зачіпає корупція? не дуже, може ще й щось порішати можна



корупція ще має значення для бізнесмена, а для найманого працівника - то таке.



а порядок - що в нас такий безпредел - не бачу



я вже писав - еміграцію в Польщу не дуже розумію, на відміну від Німеччини чи Канади. отримали пропозицію роботи чи залишився після навчання - це зрозуміло.а от порядок, низький рівень корупції - це дуже загальні фрази. насправді, як вас в поточному житті зачіпає корупція? не дуже, може ще й щось порішати можнакорупція ще має значення для бізнесмена, а для найманого працівника - то таке.а порядок - що в нас такий безпредел - не бачуя вже писав - еміграцію в Польщу не дуже розумію, на відміну від Німеччини чи Канади.

Ви дійсно не розумієте, як може зачіпати корупція найманого працівника в Україні? Наприклад, перед вікнами побудують висотний будинок на місці дитячого майданчика. Чи до озера біля дачі, де цей найманий працівник збирався поплавати спекотним літом, будуть скидати фекалії та промислові стоки. Прикладів можна багато навести. І все це не через те, що в Україні погані закони, а через те, що усе можна "порішати". Так, я теж не святий, колись кілька разів давав хабарі. Але останні роки життя в Україні принципово цього не робив. І не хотілося жити в країні, де усі усе "решают". Ви дійсно не розумієте, як може зачіпати корупція найманого працівника в Україні? Наприклад, перед вікнами побудують висотний будинок на місці дитячого майданчика. Чи до озера біля дачі, де цей найманий працівник збирався поплавати спекотним літом, будуть скидати фекалії та промислові стоки. Прикладів можна багато навести. І все це не через те, що в Україні погані закони, а через те, що усе можна "порішати". Так, я теж не святий, колись кілька разів давав хабарі. Але останні роки життя в Україні принципово цього не робив. І не хотілося жити в країні, де усі усе "решают". Gastarbaiter Повідомлень: 2602 З нами з: 26.02.18 Подякував: 629 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 16:00 andrijk777 написав: ЛАД написав: Вы очень верно отметили: "определенной".

К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом.

Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports "ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня.

Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президента после войны хотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%.

И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке.

Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам. Вы очень верно отметили: "определенной".К сожалению, наш форум уже очень давно не даёт объективную картину взглядов всего населения. О причинах писать не буду - опять забанят. Но факт остаётся фактом.Это хорошо показывают результаты недавних опросов КМИС"ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ" от 19 и 22 червня.Согласно этим опросам 86% населения считает, что "Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як Верховний Головнокомандувач та організовувати оборону країни" и смены президентахотят всего 23%. Причём, эти 23% это те, кто хочет смены вообще всех, - и ВР, и правительства и Президента; прямо против президента - 0%.И что меня несколько удивило - на западе отношение к Зеленскому даже слегка лучше, чем на востоке.Читая форум, можно прийти к совершенно противоположным выводам.

Ну "як Верховний Головнокомандувач та організовуватор оборони країни" він напевно здатний. З цим думаю багато погодиться і тут на форумі.

Претензії до нього в основному або до війни або відношення до війни не мають. Звичайно під час війни виборів не буде і Зе міняти не будуть.

А ось після війни, він вже не буде Верховним Головнокомандувачем(буде формально). Будемо вже після війни оцінювати ситуацію і його діяльність. Ну "" він напевно здатний. З цим думаю багато погодиться і тут на форумі.Претензії до нього в основному або до війни або відношення до війни не мають. Звичайно під час війни виборів не буде і Зе міняти не будуть.А ось після війни, він вже не буде Верховним Головнокомандувачем(буде формально). Будемо вже після війни оцінювати ситуацію і його діяльність.

Назва опитування - "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕФОННОГО ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО 26 ТРАВНЯ - 5 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ".

И о Зе как о Верховним Головнокомандувачем на военной ветке многие высказываются ...



BIGor, КМИС при отборе интервьюируемых вряд ли привязывался к телевизору.



P.s. Лично я давненько перестал смотреть марафон, но и цензор не читаю (разве что по ссылкам на форуме). Назва опитування - "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИУКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕФОННОГО ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО 26 ТРАВНЯ - 5 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ".И о Зе как о Верховним Головнокомандувачем на военной ветке многие высказываются ..., КМИС при отборе интервьюируемых вряд ли привязывался к телевизору.P.s. Лично я давненько перестал смотреть марафон, но и цензор не читаю (разве что по ссылкам на форуме). ЛАД 2 Повідомлень: 24784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 16:11 ЛАД написав: Назва опитування - "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕФОННОГО ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО 26 ТРАВНЯ - 5 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ".

И о Зе как о Верховним Головнокомандувачем на военной ветке многие высказываются ... Назва опитування - "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИУКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕФОННОГО ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО 26 ТРАВНЯ - 5 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ".И о Зе как о Верховним Головнокомандувачем на военной ветке многие высказываются ...

Ключова фраза ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ. Ось після перемоги(і яка вона буде) і поговоримо.

Зараз такі опитування не варті ні копійки. Все може змінитись на 180 градусів за день. Ключова фраза. Ось після перемоги(і яка вона буде) і поговоримо.Зараз такі опитування не варті ні копійки. Все може змінитись на 180 градусів за день. andrijk777

Повідомлень: 4828 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 855856857858> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless