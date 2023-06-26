Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 855856857858 Додано: Пон 26 чер, 2023 16:59 andrijk777 написав: ЛАД написав: Назва опитування - "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕФОННОГО ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО 26 ТРАВНЯ - 5 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ".

И о Зе как о Верховним Головнокомандувачем на военной ветке многие высказываются ... Назва опитування - "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИУКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕФОННОГО ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО 26 ТРАВНЯ - 5 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ".И о Зе как о Верховним Головнокомандувачем на военной ветке многие высказываются ...

Ключова фраза ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ. Ось після перемоги(і яка вона буде) і поговоримо.

Зараз такі опитування не варті ні копійки. Все може змінитись на 180 градусів за день. Ключова фраза. Ось після перемоги(і яка вона буде) і поговоримо.Зараз такі опитування не варті ні копійки. Все може змінитись на 180 градусів за день.

Може. Але ці опитування характеризують настрої на сьогодні. І це дуже важливо. Тому я б не казав про "не варті ні копійки". Може. Але ці опитування характеризують настрої на сьогодні. І це дуже важливо. Тому я б не казав про "не варті ні копійки". ЛАД 2 Повідомлень: 24784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 17:10 BIGor написав: Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції. Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.

У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.

Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.



Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.

Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.

Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.

Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.

Отак вони - халявщики - і мучаються... У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.Отак вони - халявщики - і мучаються... akurt

Повідомлень: 7832 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 17:18 akurt написав: BIGor написав: Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції. Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.

У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.

Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.



Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.

Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.

Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.

Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.

Отак вони - халявщики - і мучаються... У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.Отак вони - халявщики - і мучаються...

Не очень редкий случай. Тоже знаю о таком явлении.

Бывает людям невыгодно начинать официально работать и терять социал - проигрывают финансово (конечно, при низкооплачиваемых работах). Стараются подрабатывать неофициально за нал. Не очень редкий случай. Тоже знаю о таком явлении.Бывает людям невыгодно начинатьработать и терять социал - проигрывают финансово (конечно, при низкооплачиваемых работах). Стараются подрабатывать неофициально за нал. ЛАД 2 Повідомлень: 24784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 855856857858 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless