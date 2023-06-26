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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 855856857858
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:59

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Назва опитування - "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕФОННОГО ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО 26 ТРАВНЯ - 5 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ".
И о Зе как о Верховним Головнокомандувачем на военной ветке многие высказываются ...

Ключова фраза ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ. Ось після перемоги(і яка вона буде) і поговоримо.
Зараз такі опитування не варті ні копійки. Все може змінитись на 180 градусів за день.

Може. Але ці опитування характеризують настрої на сьогодні. І це дуже важливо. Тому я б не казав про "не варті ні копійки".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:10

  BIGor написав:Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.

У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.
Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.

Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.
Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.
Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:18

  akurt написав:
  BIGor написав:Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.

У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.
Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.

Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.
Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.
Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...

Не очень редкий случай. Тоже знаю о таком явлении.
Бывает людям невыгодно начинать официально работать и терять социал - проигрывают финансово (конечно, при низкооплачиваемых работах). Стараются подрабатывать неофициально за нал.
ЛАД
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  #<1 ... 855856857858
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