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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 856857858859>
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:59

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Назва опитування - "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕФОННОГО ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО 26 ТРАВНЯ - 5 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ".
И о Зе как о Верховним Головнокомандувачем на военной ветке многие высказываются ...

Ключова фраза ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ. Ось після перемоги(і яка вона буде) і поговоримо.
Зараз такі опитування не варті ні копійки. Все може змінитись на 180 градусів за день.

Може. Але ці опитування характеризують настрої на сьогодні. І це дуже важливо. Тому я б не казав про "не варті ні копійки".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:10

  BIGor написав:Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.

У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.
Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.

Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.
Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.
Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:18

  akurt написав:
  BIGor написав:Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.

У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.
Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.

Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.
Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.
Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...

Не очень редкий случай. Тоже знаю о таком явлении.
Бывает людям невыгодно начинать официально работать и терять социал - проигрывают финансово (конечно, при низкооплачиваемых работах). Стараются подрабатывать неофициально за нал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:59

  slonomag написав:
  akurt написав:Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

Чому ж "хрень"? 4 дитини - норм. Така людина(сім'я) вже може не працювати. Це нормальне бажання стимулювати народжуваність в багатих країнах.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:59

ЛАД! Именно так тот товарищ и делал.
Среди интересных дел: предлагал приятелям в Украине из числа ученых и преподавателей организовывать публикацию их статей в журналах при условии включения его в конце списка соавторов.
Точно не знаю, как конкретно использовал, думаю для солидности резюме.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 18:04

  slonomag написав:Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

Именно так и именно во Франции.
В мае встречался с нашей диаспорой во Франции так что-то и рассказывали: хочешь сей, а хочешь куй - все равно получишь ничего.
Но если ты типа бедный то тебе такой паровоз выплат и льгот, что работающие завидуют.
Назвали конкретные цифры, запомнил только 750 евро в месяц плюс и так далее.
В основном промышляют арабы и афганцы.
Отдохнув и покушав, отправляются в гости к молодым француженкам помогать затягивать корсеты.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 18:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Стараются подрабатывать неофициально за нал.

Да нифига 90% не старается подрабатывать. Видел я этих мексов и пакистанцев, халявщиков со стажем. Тупо целыми днями шарахаются туда/сюда, половину времени с пивом в руках. Они так десятилетиями живут, какая там подработка. Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще. Максимум подворовуют то что плохо лежит. Вся их "работа". Одно радует что в 90% случаев они тусят у себя на районах и впринципе ты с ними особо не пересекаешься.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 18:32

  slonomag написав:
  akurt написав:Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.

чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.

чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 18:41

  Shaman написав:
  slonomag написав:
  akurt написав:Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.

чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.

чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші :lol:


Не, я же не то чтобы с пеной у рта критикую такую политику. Лично мое мнение что это не совсем правильно, но я так же продолжаю платить все положеные европейские налоги, вполне осознавая что часть из них пойдет на мексов. "шопаделать", такие правила игры, и я на них согласился. Пока не жалею.

П.С. Справедливости ради мне тоже перепало от этой халявы. В виде снижения облагаемой суммы для оплаты налогов. 2 детей + неработающая жена + стимулирование мелкого бизнеса (у меня тут автономо, аналог ФОПа) = 20к попали под списание и за 2022 год я получается завел 30к, сначала посчитали 6к налогов, а вот неделю назад 4к вернули. Тоесть получается что я с 30к заплатил всего 2к налогов - как в Украине. В 2023 конечно больше будет, но все равно после всех списаний поидее выйдет около 15-20%. Уж точно не всякие заоблачные 30-40% как в Германии.
slonomag
 
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