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#<1 ... 856857858859> Додано: Пон 26 чер, 2023 16:59 andrijk777 написав: ЛАД написав: Назва опитування - "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕФОННОГО ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО 26 ТРАВНЯ - 5 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ".

И о Зе как о Верховним Головнокомандувачем на военной ветке многие высказываются ... Назва опитування - "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИУКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕФОННОГО ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО 26 ТРАВНЯ - 5 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ".И о Зе как о Верховним Головнокомандувачем на военной ветке многие высказываются ...

Ключова фраза ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ. Ось після перемоги(і яка вона буде) і поговоримо.

Зараз такі опитування не варті ні копійки. Все може змінитись на 180 градусів за день. Ключова фраза. Ось після перемоги(і яка вона буде) і поговоримо.Зараз такі опитування не варті ні копійки. Все може змінитись на 180 градусів за день.

Може. Але ці опитування характеризують настрої на сьогодні. І це дуже важливо. Тому я б не казав про "не варті ні копійки". Може. Але ці опитування характеризують настрої на сьогодні. І це дуже важливо. Тому я б не казав про "не варті ні копійки". ЛАД 2 Повідомлень: 24786 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 17:10 BIGor написав: Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції. Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.

У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.

Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.



Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.

Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.

Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.

Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.

Отак вони - халявщики - і мучаються... У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.Отак вони - халявщики - і мучаються... akurt

Повідомлень: 7834 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 17:18 akurt написав: BIGor написав: Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції. Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.

У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.

Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.



Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.

Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.

Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.

Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.

Отак вони - халявщики - і мучаються... У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.Отак вони - халявщики - і мучаються...

Не очень редкий случай. Тоже знаю о таком явлении.

Бывает людям невыгодно начинать официально работать и терять социал - проигрывают финансово (конечно, при низкооплачиваемых работах). Стараются подрабатывать неофициально за нал. Не очень редкий случай. Тоже знаю о таком явлении.Бывает людям невыгодно начинатьработать и терять социал - проигрывают финансово (конечно, при низкооплачиваемых работах). Стараются подрабатывать неофициально за нал. ЛАД 2 Повідомлень: 24786 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 17:56 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.

Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.

Отак вони - халявщики - і мучаються... Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство. Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство. slonomag Повідомлень: 287 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 17:59 slonomag написав: akurt написав: Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.

Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.

Отак вони - халявщики - і мучаються... Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство. Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

Чому ж "хрень"? 4 дитини - норм. Така людина(сім'я) вже може не працювати. Це нормальне бажання стимулювати народжуваність в багатих країнах. Чому ж "хрень"? 4 дитини - норм. Така людина(сім'я) вже може не працювати. Це нормальне бажання стимулювати народжуваність в багатих країнах. andrijk777

Повідомлень: 4833 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 17:59 ЛАД! Именно так тот товарищ и делал.

Среди интересных дел: предлагал приятелям в Украине из числа ученых и преподавателей организовывать публикацию их статей в журналах при условии включения его в конце списка соавторов.

Точно не знаю, как конкретно использовал, думаю для солидности резюме. akurt

Повідомлень: 7834 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 18:04 slonomag написав: Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство. Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

Именно так и именно во Франции.

В мае встречался с нашей диаспорой во Франции так что-то и рассказывали: хочешь сей, а хочешь куй - все равно получишь ничего.

Но если ты типа бедный то тебе такой паровоз выплат и льгот, что работающие завидуют.

Назвали конкретные цифры, запомнил только 750 евро в месяц плюс и так далее.

В основном промышляют арабы и афганцы.

Отдохнув и покушав, отправляются в гости к молодым француженкам помогать затягивать корсеты. Именно так и именно во Франции.В мае встречался с нашей диаспорой во Франции так что-то и рассказывали: хочешь сей, а хочешь куй - все равно получишь ничего.Но если ты типа бедный то тебе такой паровоз выплат и льгот, что работающие завидуют.Назвали конкретные цифры, запомнил только 750 евро в месяц плюс и так далее.В основном промышляют арабы и афганцы.Отдохнув и покушав, отправляются в гости к молодым француженкам помогать затягивать корсеты. akurt

Повідомлень: 7834 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 18:10 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Стараются подрабатывать неофициально за нал. Стараются подрабатывать неофициально за нал.

Да нифига 90% не старается подрабатывать. Видел я этих мексов и пакистанцев, халявщиков со стажем. Тупо целыми днями шарахаются туда/сюда, половину времени с пивом в руках. Они так десятилетиями живут, какая там подработка. Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще. Максимум подворовуют то что плохо лежит. Вся их "работа". Одно радует что в 90% случаев они тусят у себя на районах и впринципе ты с ними особо не пересекаешься. Да нифига 90% не старается подрабатывать. Видел я этих мексов и пакистанцев, халявщиков со стажем. Тупо целыми днями шарахаются туда/сюда, половину времени с пивом в руках. Они так десятилетиями живут, какая там подработка. Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще. Максимум подворовуют то что плохо лежит. Вся их "работа". Одно радует что в 90% случаев они тусят у себя на районах и впринципе ты с ними особо не пересекаешься. slonomag Повідомлень: 287 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 18:32 slonomag написав: akurt написав: Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.

Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.

Отак вони - халявщики - і мучаються... Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство. Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.



чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.



чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші Shaman

Повідомлень: 3667 З нами з: 29.09.19 Подякував: 448 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 18:41 Shaman написав: slonomag написав: akurt написав: Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.

Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.

Отак вони - халявщики - і мучаються... Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство. Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.



чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.



чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші



Не, я же не то чтобы с пеной у рта критикую такую политику. Лично мое мнение что это не совсем правильно, но я так же продолжаю платить все положеные европейские налоги, вполне осознавая что часть из них пойдет на мексов. "шопаделать", такие правила игры, и я на них согласился. Пока не жалею.



П.С. Справедливости ради мне тоже перепало от этой халявы. В виде снижения облагаемой суммы для оплаты налогов. 2 детей + неработающая жена + стимулирование мелкого бизнеса (у меня тут автономо, аналог ФОПа) = 20к попали под списание и за 2022 год я получается завел 30к, сначала посчитали 6к налогов, а вот неделю назад 4к вернули. Тоесть получается что я с 30к заплатил всего 2к налогов - как в Украине. В 2023 конечно больше будет, но все равно после всех списаний поидее выйдет около 15-20%. Уж точно не всякие заоблачные 30-40% как в Германии. Не, я же не то чтобы с пеной у рта критикую такую политику. Лично мое мнение что это не совсем правильно, но я так же продолжаю платить все положеные европейские налоги, вполне осознавая что часть из них пойдет на мексов. "шопаделать", такие правила игры, и я на них согласился. Пока не жалею.П.С. Справедливости ради мне тоже перепало от этой халявы. В виде снижения облагаемой суммы для оплаты налогов. 2 детей + неработающая жена + стимулирование мелкого бизнеса (у меня тут автономо, аналог ФОПа) = 20к попали под списание и за 2022 год я получается завел 30к, сначала посчитали 6к налогов, а вот неделю назад 4к вернули. Тоесть получается что я с 30к заплатил всего 2к налогов - как в Украине. В 2023 конечно больше будет, но все равно после всех списаний поидее выйдет около 15-20%. Уж точно не всякие заоблачные 30-40% как в Германии. slonomag Повідомлень: 287 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 856857858859> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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