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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 чер, 2023 16:59
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Назва опитування - "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ
УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕФОННОГО ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНОГО 26 ТРАВНЯ - 5 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ".
И о Зе как о Верховним Головнокомандувачем на военной ветке многие высказываются ...
Ключова фраза ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ
. Ось після перемоги(і яка вона буде) і поговоримо.
Зараз такі опитування не варті ні копійки. Все може змінитись на 180 градусів за день.
Може. Але ці опитування характеризують настрої на сьогодні. І це дуже важливо. Тому я б не казав про "не варті ні копійки".
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Додано: Пон 26 чер, 2023 17:10
BIGor написав:
Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.
У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.
Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.
Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.
Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.
Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...
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Додано: Пон 26 чер, 2023 17:18
akurt написав: BIGor написав:
Виходить така картина - соціальщики і халявщики кажуть що Німеччина найкраща для еміграції, а хто вджобує і відлистує 45% зарплатні на соціал - кажуть що погана країна для еміграції.
У Німеччині пропонують до 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну зарплату до 12,41 євро.
Востаннє уряд Німеччини підвищував законну мінімальну погодинну оплату праці в країні з 10,45 євро до 12 євро в жовтні 2022 року.
Досить давно сусід мій по Україні випадково - отримуючи зарплату від німецького спонсора за відбудову кірхи в одному місті - дізнався, що він - німець (було питання щодо однієї букви в прізвищі) та виїхав на житіє в Ганновер.
Раз на рік приїжджав в Україну - тещу провідувати та - як він сказав - подивитися на НОВІ НІМЕЦЬКІ авто, бо таких нових він в Німеччині бачити не може - всі самі круті та дорогі - тільки в Україні.
Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...
Не очень редкий случай. Тоже знаю о таком явлении.
Бывает людям невыгодно начинать официально
работать и терять социал - проигрывают финансово (конечно, при низкооплачиваемых работах). Стараются подрабатывать неофициально за нал.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 17:56
akurt написав:
Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...
Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 17:59
slonomag написав: akurt написав:
Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...
Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.
Чому ж "хрень"? 4 дитини - норм. Така людина(сім'я) вже може не працювати. Це нормальне бажання стимулювати народжуваність в багатих країнах.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 17:59
ЛАД! Именно так тот товарищ и делал.
Среди интересных дел: предлагал приятелям в Украине из числа ученых и преподавателей организовывать публикацию их статей в журналах при условии включения его в конце списка соавторов.
Точно не знаю, как конкретно использовал, думаю для солидности резюме.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 18:04
slonomag написав:
Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.
Именно так и именно во Франции.
В мае встречался с нашей диаспорой во Франции так что-то и рассказывали: хочешь сей, а хочешь куй - все равно получишь ничего.
Но если ты типа бедный то тебе такой паровоз выплат и льгот, что работающие завидуют.
Назвали конкретные цифры, запомнил только 750 евро в месяц плюс и так далее.
В основном промышляют арабы и афганцы.
Отдохнув и покушав, отправляются в гости к молодым француженкам помогать затягивать корсеты.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 18:10
ЛАД написав:
Стараются подрабатывать неофициально за нал.
Да нифига 90% не старается подрабатывать. Видел я этих мексов и пакистанцев, халявщиков со стажем. Тупо целыми днями шарахаются туда/сюда, половину времени с пивом в руках. Они так десятилетиями живут, какая там подработка. Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще. Максимум подворовуют то что плохо лежит. Вся их "работа". Одно радует что в 90% случаев они тусят у себя на районах и впринципе ты с ними особо не пересекаешься.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 18:32
slonomag написав: akurt написав:
Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...
Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.
бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.
чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.
чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші
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Shaman
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Додано: Пон 26 чер, 2023 18:41
Shaman написав: slonomag написав: akurt написав:
Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...
Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.
бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.
чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.
чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші
Не, я же не то чтобы с пеной у рта критикую такую политику. Лично мое мнение что это не совсем правильно, но я так же продолжаю платить все положеные европейские налоги, вполне осознавая что часть из них пойдет на мексов. "шопаделать", такие правила игры, и я на них согласился. Пока не жалею.
П.С. Справедливости ради мне тоже перепало от этой халявы. В виде снижения облагаемой суммы для оплаты налогов. 2 детей + неработающая жена + стимулирование мелкого бизнеса (у меня тут автономо, аналог ФОПа) = 20к попали под списание и за 2022 год я получается завел 30к, сначала посчитали 6к налогов, а вот неделю назад 4к вернули. Тоесть получается что я с 30к заплатил всего 2к налогов - как в Украине. В 2023 конечно больше будет, но все равно после всех списаний поидее выйдет около 15-20%. Уж точно не всякие заоблачные 30-40% как в Германии.
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