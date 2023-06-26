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#<1 ... 856857858859 Додано: Пон 26 чер, 2023 18:56 Shaman написав: бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.



чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.



чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші

Взагалі немає протиріччя.

Як на мене - чесні податки 50% з усіх - це прям ідеальна схема держави.

Якщо ти багатий - то ти платиш 50% і тобі хватає на багате життя.

Бідний - живеш на хороше пособіє.

Думаю така схема буде працювати в майбутньому в усіх багатих державах.

*це стосується корінних жителів, якщо ти мігрант і тобі пособіє не положено - це твої проблеми. Взагалі немає протиріччя.Як на мене - чесні податки 50% з усіх - це прям ідеальна схема держави.Якщо ти багатий - то ти платиш 50% і тобі хватає на багате життя.Бідний - живеш на хороше пособіє.Думаю така схема буде працювати в майбутньому в усіх багатих державах.*це стосується корінних жителів, якщо ти мігрант і тобі пособіє не положено - це твої проблеми. andrijk777

Повідомлень: 4833 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 19:02 slonomag написав: Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще. Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще.

5 детей + 2 взрослых - как-то 1500 евро в месяц маловато.

Мы - двое пенсов - в месяц расходуем "на жизнь" $800-1000, зависит от расходов на медицину (не считая арендной платы и стоматологии). 5 детей + 2 взрослых - как-то 1500 евро в месяц маловато.Мы - двое пенсов - в месяц расходуем "на жизнь" $800-1000, зависит от расходов на медицину (не считая арендной платы и стоматологии). Starikan 2 Повідомлень: 19503 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3093 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 856857858859 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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