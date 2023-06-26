Shaman написав:бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.
чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.
чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші
Взагалі немає протиріччя.
Як на мене - чесні податки 50% з усіх - це прям ідеальна схема держави.
Якщо ти багатий - то ти платиш 50% і тобі хватає на багате життя.
Бідний - живеш на хороше пособіє.
Думаю така схема буде працювати в майбутньому в усіх багатих державах.
*це стосується корінних жителів, якщо ти мігрант і тобі пособіє не положено - це твої проблеми.