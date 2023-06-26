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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 856857858859
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 18:56

  Shaman написав:бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.

чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.

чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші :lol:

Взагалі немає протиріччя.
Як на мене - чесні податки 50% з усіх - це прям ідеальна схема держави.
Якщо ти багатий - то ти платиш 50% і тобі хватає на багате життя.
Бідний - живеш на хороше пособіє.
Думаю така схема буде працювати в майбутньому в усіх багатих державах.
*це стосується корінних жителів, якщо ти мігрант і тобі пособіє не положено - це твої проблеми.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 19:02

  slonomag написав:Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще.

5 детей + 2 взрослых - как-то 1500 евро в месяц маловато.
Мы - двое пенсов - в месяц расходуем "на жизнь" $800-1000, зависит от расходов на медицину (не считая арендной платы и стоматологии).
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