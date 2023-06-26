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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 856857858859
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 18:56

  Shaman написав:бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.

чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.

чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші :lol:

Взагалі немає протиріччя.
Як на мене - чесні податки 50% з усіх - це прям ідеальна схема держави.
Якщо ти багатий - то ти платиш 50% і тобі хватає на багате життя.
Бідний - живеш на хороше пособіє.
Думаю така схема буде працювати в майбутньому в усіх багатих державах.
*це стосується корінних жителів, якщо ти мігрант і тобі пособіє не положено - це твої проблеми.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 19:02

  slonomag написав:Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще.

5 детей + 2 взрослых - как-то 1500 евро в месяц маловато.
Мы - двое пенсов - в месяц расходуем "на жизнь" $800-1000, зависит от расходов на медицину (не считая арендной платы и стоматологии).
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 19:35

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.

чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.

чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші :lol:

Взагалі немає протиріччя.
Як на мене - чесні податки 50% з усіх - це прям ідеальна схема держави.
Якщо ти багатий - то ти платиш 50% і тобі хватає на багате життя.
Бідний - живеш на хороше пособіє.
Думаю така схема буде працювати в майбутньому в усіх багатих державах.
*це стосується корінних жителів, якщо ти мігрант і тобі пособіє не положено - це твої проблеми.

Така система оподаткування, нажаль, має досить негативні наслідки: вичавлює високо оплачуваних фахівців з країни. А допомогу, нажаль, також зараз здебільшого отримують нові емігранти, які ще палець о палець не вдарили на користь країни, в яку приїхали. Саме тому і поширюються праворадикальні погляди в країнах золотого міль'ярду. Ситуація коли уряд садить тобі на шию сім'ю емігрантів і не запитує, чи тобі це подобається це чи ні, не може тривати вічно. Насправді те, що це все ще триває мене дуже дивує.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 19:43

  slonomag написав:
  akurt написав:Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

Нескромный вопрос, ваша жена трудоустроена? :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 19:48

  airmax78 написав:
  andrijk777 написав:Взагалі немає протиріччя.
Як на мене - чесні податки 50% з усіх - це прям ідеальна схема держави.
Якщо ти багатий - то ти платиш 50% і тобі хватає на багате життя.
Бідний - живеш на хороше пособіє.
Думаю така схема буде працювати в майбутньому в усіх багатих державах.
*це стосується корінних жителів, якщо ти мігрант і тобі пособіє не положено - це твої проблеми.

Така система оподаткування, нажаль, має досить негативні наслідки: вичавлює високо оплачуваних фахівців з країни. А допомогу, нажаль, також зараз здебільшого отримують нові емігранти, які ще палець о палець не вдарили на користь країни, в яку приїхали. Саме тому і поширюються праворадикальні погляди в країнах золотого міль'ярду. Ситуація коли уряд садить тобі на шию сім'ю емігрантів і не запитує, чи тобі це подобається це чи ні, не може тривати вічно. Насправді те, що це все ще триває мене дуже дивує.

В 47% входит образование твоих детей, твоя будущая пенсия, медицина на любой случай (а не только пока ты вкалываешь на дядю).
А главное - гарантия, что завтра тебя не придут раскуркуливать сограждане из ближайшего гетто.
Это европейский вариант.
Есть ещё американский вариант: 37% плюс местные налоги. Но там тебе надо платить ипотеку за жильё в богатом районе - или же носить с собой везде ствол и вырастить глаза на затылке.
Ни из Америки, не из Европы почему-то высокооплачиваемы спецы ни в Украину, ни в Африку не бегут. Им и дома хорошо, и 47\37+% процентов жить не мешают.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  anduzenko написав:Есть ещё американский вариант: 37% плюс местные налоги. Но там тебе надо платить ипотеку за жильё в богатом районе - или же носить с собой везде ствол и вырастить глаза на затылке.

А еще у них негров линчуют :)
Ставки федерального налога в США.
37% со всей суммы не платит никто - этот процент платится с суммы превышающей 578К в год для одиночки и почти 694К для семьи (для 23 года). Для того, чтобы общий процент налогов был близок к 37% надо иметь многомиллионный доход. Но там свои методы оптимизации.
Жилье тоже достаточно иметь не в богатом районе, а в не самом нищем. Или не в мегаполисах.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:37

Re: Еміграція, заробітчанство

є такий неполіткоретний анекдот, що точка беззбитковості афроамериканської мами настає на п'ятій дитині.

підсумуємо. погоджусь, що допомога для дітей - це далекоглядні інвестиції держави. бо навіть якщо батьки не бажають інтегруватися, то з дітей умовно половина почне жити за правилами нової батьківщини, а то й більше.

високі податки - майже певен, що ставка 40-45 відсотків - це для високих доходів, про які більшість скаже нам так не жити. а для низьких навпаки - є межа неоподаткування - теж для багатьох буде здаватись високою. й високий рівень життя ви не отримаєте без високих податків - щоб чиновник працював якісно, він має отримувати пристойні гроші, й так пенсію - але з податків пенсія сплачується лише для держслужбовців. тому головне, що за податки, - це безпека та суди, тобто правила гри. й допомога для тих, хто не зміг заробити сам в силу тих чи інших причин.

всі інше - й на пенсію, й на медицину - треба платити окремо - й чималі гроші. в англомовних країнах - ще й на освіту. те, що там працюють обоє батьків - це не тому, що так прийнято, - так треба, щоб сім'я пристойно жила. одній людині важко тягнути сім'ю з чотирьох чоловік.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:44

  stm написав:
  slonomag написав:
  akurt написав:Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

Нескромный вопрос, ваша жена трудоустроена? :)

Написал же в след посте что нет (налоговая скидка за неработающую жену). Пусть детьми занимается, как младшей будет лет 10, если захочет, может поработать. У нее англ, немецкий, и сейчас испанский добавится - может вернуться к переводам или репетиторству в любой момент. Тут кстати английкий востребован, так как в школах его слабо учат. Так что испанский + английский это стабильные 10-15евро в час вообще без проблем.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:46

Желание обучить другие страны как им жить и как расходовать средства - очень похвально и заслуживает уважения.
Особенно когда свою страну этому не научили.
А люди и страны живут по-другому:
- Нидерланды. Безработный получает минимум 50% средней зарплаты по стране и еще и помощь в оплате квартиры. И квартира должна быть в центре Амстердама, а не окраине, где живут приличные люди.
Скажете, бред сумасшедшего? А нет. Логика очень простая: голодный человек опасен для общества. Потому нужно общество обезопасить от голодного.
Как? Очень просто: дать ему денег на пищу и жилье. Обществу будет легче и членов общества не ограбят и не зарежут. Все просто: глава области Нидерландов не берет взяток по 1 800 000 гривен. И его не ловят с поличным а 600 000.
- Швеция: на налоги уходит чуть ли не 50% зарплаты. Думаете, шведы недовольны? Они наоборот говорят, хочу платить больше, ибо вижу, что мои деньги идут не на барабаны для бомбоубежищ, в на то, чтобы мне было приятнее и легче жить.
Все просто.
akurt
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