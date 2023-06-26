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#<1 ... 856857858859 Додано: Пон 26 чер, 2023 18:56 Shaman написав: бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.



чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.



чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші

Взагалі немає протиріччя.

Як на мене - чесні податки 50% з усіх - це прям ідеальна схема держави.

Якщо ти багатий - то ти платиш 50% і тобі хватає на багате життя.

Бідний - живеш на хороше пособіє.

Думаю така схема буде працювати в майбутньому в усіх багатих державах.

*це стосується корінних жителів, якщо ти мігрант і тобі пособіє не положено - це твої проблеми. Взагалі немає протиріччя.Як на мене - чесні податки 50% з усіх - це прям ідеальна схема держави.Якщо ти багатий - то ти платиш 50% і тобі хватає на багате життя.Бідний - живеш на хороше пособіє.Думаю така схема буде працювати в майбутньому в усіх багатих державах.*це стосується корінних жителів, якщо ти мігрант і тобі пособіє не положено - це твої проблеми. andrijk777

Повідомлень: 4833 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 19:02 slonomag написав: Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще. Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще.

5 детей + 2 взрослых - как-то 1500 евро в месяц маловато.

Мы - двое пенсов - в месяц расходуем "на жизнь" $800-1000, зависит от расходов на медицину (не считая арендной платы и стоматологии). 5 детей + 2 взрослых - как-то 1500 евро в месяц маловато.Мы - двое пенсов - в месяц расходуем "на жизнь" $800-1000, зависит от расходов на медицину (не считая арендной платы и стоматологии). Starikan 2 Повідомлень: 19503 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3093 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 19:35 andrijk777 написав: Shaman написав: бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.



чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.



чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші

Взагалі немає протиріччя.

Як на мене - чесні податки 50% з усіх - це прям ідеальна схема держави.

Якщо ти багатий - то ти платиш 50% і тобі хватає на багате життя.

Бідний - живеш на хороше пособіє.

Думаю така схема буде працювати в майбутньому в усіх багатих державах.

*це стосується корінних жителів, якщо ти мігрант і тобі пособіє не положено - це твої проблеми. Взагалі немає протиріччя.Як на мене - чесні податки 50% з усіх - це прям ідеальна схема держави.Якщо ти багатий - то ти платиш 50% і тобі хватає на багате життя.Бідний - живеш на хороше пособіє.Думаю така схема буде працювати в майбутньому в усіх багатих державах.*це стосується корінних жителів, якщо ти мігрант і тобі пособіє не положено - це твої проблеми.

Така система оподаткування, нажаль, має досить негативні наслідки: вичавлює високо оплачуваних фахівців з країни. А допомогу, нажаль, також зараз здебільшого отримують нові емігранти, які ще палець о палець не вдарили на користь країни, в яку приїхали. Саме тому і поширюються праворадикальні погляди в країнах золотого міль'ярду. Ситуація коли уряд садить тобі на шию сім'ю емігрантів і не запитує, чи тобі це подобається це чи ні, не може тривати вічно. Насправді те, що це все ще триває мене дуже дивує. Така система оподаткування, нажаль, має досить негативні наслідки: вичавлює високо оплачуваних фахівців з країни. А допомогу, нажаль, також зараз здебільшого отримують нові емігранти, які ще палець о палець не вдарили на користь країни, в яку приїхали. Саме тому і поширюються праворадикальні погляди в країнах золотого міль'ярду. Ситуація коли уряд садить тобі на шию сім'ю емігрантів і не запитує, чи тобі це подобається це чи ні, не може тривати вічно. Насправді те, що це все ще триває мене дуже дивує. airmax78 Повідомлень: 42453 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 19:43 slonomag написав: akurt написав: Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.

Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.

Отак вони - халявщики - і мучаються... Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство. Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

Нескромный вопрос, ваша жена трудоустроена? Нескромный вопрос, ваша жена трудоустроена? stm

Повідомлень: 3836 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 19:48 airmax78 написав: andrijk777 написав: Взагалі немає протиріччя.

Як на мене - чесні податки 50% з усіх - це прям ідеальна схема держави.

Якщо ти багатий - то ти платиш 50% і тобі хватає на багате життя.

Бідний - живеш на хороше пособіє.

Думаю така схема буде працювати в майбутньому в усіх багатих державах.

*це стосується корінних жителів, якщо ти мігрант і тобі пособіє не положено - це твої проблеми. Взагалі немає протиріччя.Як на мене - чесні податки 50% з усіх - це прям ідеальна схема держави.Якщо ти багатий - то ти платиш 50% і тобі хватає на багате життя.Бідний - живеш на хороше пособіє.Думаю така схема буде працювати в майбутньому в усіх багатих державах.*це стосується корінних жителів, якщо ти мігрант і тобі пособіє не положено - це твої проблеми.

Така система оподаткування, нажаль, має досить негативні наслідки: вичавлює високо оплачуваних фахівців з країни. А допомогу, нажаль, також зараз здебільшого отримують нові емігранти, які ще палець о палець не вдарили на користь країни, в яку приїхали. Саме тому і поширюються праворадикальні погляди в країнах золотого міль'ярду. Ситуація коли уряд садить тобі на шию сім'ю емігрантів і не запитує, чи тобі це подобається це чи ні, не може тривати вічно. Насправді те, що це все ще триває мене дуже дивує. Така система оподаткування, нажаль, має досить негативні наслідки: вичавлює високо оплачуваних фахівців з країни. А допомогу, нажаль, також зараз здебільшого отримують нові емігранти, які ще палець о палець не вдарили на користь країни, в яку приїхали. Саме тому і поширюються праворадикальні погляди в країнах золотого міль'ярду. Ситуація коли уряд садить тобі на шию сім'ю емігрантів і не запитує, чи тобі це подобається це чи ні, не може тривати вічно. Насправді те, що це все ще триває мене дуже дивує.

В 47% входит образование твоих детей, твоя будущая пенсия, медицина на любой случай (а не только пока ты вкалываешь на дядю).

А главное - гарантия, что завтра тебя не придут раскуркуливать сограждане из ближайшего гетто.

Это европейский вариант.

Есть ещё американский вариант: 37% плюс местные налоги. Но там тебе надо платить ипотеку за жильё в богатом районе - или же носить с собой везде ствол и вырастить глаза на затылке.

Ни из Америки, не из Европы почему-то высокооплачиваемы спецы ни в Украину, ни в Африку не бегут. Им и дома хорошо, и 47\37+% процентов жить не мешают. В 47% входит образование твоих детей, твоя будущая пенсия, медицина на любой случай (а не только пока ты вкалываешь на дядю).А главное - гарантия, что завтра тебя не придут раскуркуливать сограждане из ближайшего гетто.Это европейский вариант.Есть ещё американский вариант: 37% плюс местные налоги. Но там тебе надо платить ипотеку за жильё в богатом районе - или же носить с собой везде ствол и вырастить глаза на затылке.Ни из Америки, не из Европы почему-то высокооплачиваемы спецы ни в Украину, ни в Африку не бегут. Им и дома хорошо, и 47\37+% процентов жить не мешают. anduzenko

Повідомлень: 110 З нами з: 18.10.17 Подякував: 35 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 20:15 Re: Еміграція, заробітчанство anduzenko написав: Есть ещё американский вариант: 37% плюс местные налоги. Но там тебе надо платить ипотеку за жильё в богатом районе - или же носить с собой везде ствол и вырастить глаза на затылке. Есть ещё американский вариант: 37% плюс местные налоги. Но там тебе надо платить ипотеку за жильё в богатом районе - или же носить с собой везде ствол и вырастить глаза на затылке.

А еще у них негров линчуют

Ставки федерального налога в США .

37% со всей суммы не платит никто - этот процент платится с суммы превышающей 578К в год для одиночки и почти 694К для семьи (для 23 года). Для того, чтобы общий процент налогов был близок к 37% надо иметь многомиллионный доход. Но там свои методы оптимизации.

Жилье тоже достаточно иметь не в богатом районе, а в не самом нищем. Или не в мегаполисах. А еще у них негров линчуют37% со всей суммы не платит никто - этот процент платится с суммы превышающей 578К в год для одиночки и почти 694К для семьи (для 23 года). Для того, чтобы общий процент налогов был близок к 37% надо иметь многомиллионный доход. Но там свои методы оптимизации.Жилье тоже достаточно иметь не в богатом районе, а в не самом нищем. Или не в мегаполисах. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 6990 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5911 раз. Подякували: 19203 раз. Профіль 95 51 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 20:37 Re: Еміграція, заробітчанство є такий неполіткоретний анекдот, що точка беззбитковості афроамериканської мами настає на п'ятій дитині.



підсумуємо. погоджусь, що допомога для дітей - це далекоглядні інвестиції держави. бо навіть якщо батьки не бажають інтегруватися, то з дітей умовно половина почне жити за правилами нової батьківщини, а то й більше.



високі податки - майже певен, що ставка 40-45 відсотків - це для високих доходів, про які більшість скаже нам так не жити. а для низьких навпаки - є межа неоподаткування - теж для багатьох буде здаватись високою. й високий рівень життя ви не отримаєте без високих податків - щоб чиновник працював якісно, він має отримувати пристойні гроші, й так пенсію - але з податків пенсія сплачується лише для держслужбовців. тому головне, що за податки, - це безпека та суди, тобто правила гри. й допомога для тих, хто не зміг заробити сам в силу тих чи інших причин.



всі інше - й на пенсію, й на медицину - треба платити окремо - й чималі гроші. в англомовних країнах - ще й на освіту. те, що там працюють обоє батьків - це не тому, що так прийнято, - так треба, щоб сім'я пристойно жила. одній людині важко тягнути сім'ю з чотирьох чоловік. Shaman

Повідомлень: 3670 З нами з: 29.09.19 Подякував: 448 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 20:44 stm написав: slonomag написав: akurt написав: Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.

Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.

Отак вони - халявщики - і мучаються... Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство. Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

Нескромный вопрос, ваша жена трудоустроена? Нескромный вопрос, ваша жена трудоустроена?

Написал же в след посте что нет (налоговая скидка за неработающую жену). Пусть детьми занимается, как младшей будет лет 10, если захочет, может поработать. У нее англ, немецкий, и сейчас испанский добавится - может вернуться к переводам или репетиторству в любой момент. Тут кстати английкий востребован, так как в школах его слабо учат. Так что испанский + английский это стабильные 10-15евро в час вообще без проблем. Написал же в след посте что нет (налоговая скидка за неработающую жену). Пусть детьми занимается, как младшей будет лет 10, если захочет, может поработать. У нее англ, немецкий, и сейчас испанский добавится - может вернуться к переводам или репетиторству в любой момент. Тут кстати английкий востребован, так как в школах его слабо учат. Так что испанский + английский это стабильные 10-15евро в час вообще без проблем. slonomag Повідомлень: 289 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 20:46 Желание обучить другие страны как им жить и как расходовать средства - очень похвально и заслуживает уважения.

Особенно когда свою страну этому не научили.

А люди и страны живут по-другому:

- Нидерланды. Безработный получает минимум 50% средней зарплаты по стране и еще и помощь в оплате квартиры. И квартира должна быть в центре Амстердама, а не окраине, где живут приличные люди.

Скажете, бред сумасшедшего? А нет. Логика очень простая: голодный человек опасен для общества. Потому нужно общество обезопасить от голодного.

Как? Очень просто: дать ему денег на пищу и жилье. Обществу будет легче и членов общества не ограбят и не зарежут. Все просто: глава области Нидерландов не берет взяток ежедневно по 1 800 000 гривен. И его не ловят с поличным а 600 000.

- Швеция: на налоги уходит чуть ли не 50% зарплаты. Думаете, шведы недовольны? Они наоборот говорят, хочу платить больше, ибо вижу, что мои деньги идут не на барабаны для бомбоубежищ, в на то, чтобы мне было приятнее и легче жить.

Все просто. Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 чер, 2023 20:49, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7835 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 20:49 Starikan написав: slonomag написав: Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще. Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще.

5 детей + 2 взрослых - как-то 1500 евро в месяц маловато.

Мы - двое пенсов - в месяц расходуем "на жизнь" $800-1000, зависит от расходов на медицину (не считая арендной платы и стоматологии). 5 детей + 2 взрослых - как-то 1500 евро в месяц маловато.Мы - двое пенсов - в месяц расходуем "на жизнь" $800-1000, зависит от расходов на медицину (не считая арендной платы и стоматологии).

Вы ведь в США? А это Испания. Тут 1000евро на еду на 4х без проблем, с мясом, хамоном, креветками и красной рыбой. Если жилье и комуналка на шару + медицина у них кстати тоже бесплатная (кроме стоматологии), то 1500 на 6-7 человек жить можно. Вы ведь в США? А это Испания. Тут 1000евро на еду на 4х без проблем, с мясом, хамоном, креветками и красной рыбой. Если жилье и комуналка на шару + медицина у них кстати тоже бесплатная (кроме стоматологии), то 1500 на 6-7 человек жить можно. slonomag Повідомлень: 289 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 856857858859 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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