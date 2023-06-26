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#<1 ... 858859860861> Додано: Пон 26 чер, 2023 20:51 slonomag написав: stm написав: slonomag написав: Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство. Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

Нескромный вопрос, ваша жена трудоустроена? Нескромный вопрос, ваша жена трудоустроена?

Написал же в след посте что нет (налоговая скидка за неработающую жену). Пусть детьми занимается, как младшей будет лет 10, если захочет, может поработать. У нее англ, немецкий, и сейчас испанский добавится - может вернуться к переводам или репетиторству в любой момент. Тут кстати английкий востребован, так как в школах его слабо учат. Так что испанский + английский это стабильные 10-15евро в час вообще без проблем. Написал же в след посте что нет (налоговая скидка за неработающую жену). Пусть детьми занимается, как младшей будет лет 10, если захочет, может поработать. У нее англ, немецкий, и сейчас испанский добавится - может вернуться к переводам или репетиторству в любой момент. Тут кстати английкий востребован, так как в школах его слабо учат. Так что испанский + английский это стабильные 10-15евро в час вообще без проблем.

Развиваете тунеядство жены одним словом ещё и скидка есть для Вас

Это шутка, у вас не было никаких шансов выкрутиться во всей ЕС самое сложное быть бездетным хорошо зарабатывающим одиночкой без привязки к полу Развиваете тунеядство жены одним словом ещё и скидка есть для ВасЭто шутка, у вас не было никаких шансов выкрутитьсяво всей ЕС самое сложное быть бездетным хорошо зарабатывающим одиночкой без привязки к полу stm

Повідомлень: 3838 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 20:56 vitaliian

Повідомлень: 18089 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 20:58 slonоmag!

Спасибо за интересные цифры.

Впечатляют.

И у меня вопрос: меня на этой ветке чуть не распяли за совет простой до безобразия.

И дан он был месяца 3 назад:

- продай бабушатник возле метро Лесная в Киеве и оплати обучение ребенка в лучших университетах мира. Залили подозрениями в торговле дипломами университетов США и Европы.

- идем дальше: продай бабушатник возле метро Лесная и обеспечь прекрасную жизнь на много лет впереди в Испании для большой дружной семьи.

- ну а если умеешь делать что-то, кроме привычной в Украине спекуляции всем подряд, за что тебе будут платить деньги, то вообще - жир!



Я не прав? Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 чер, 2023 20:59, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7839 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 20:59 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: бездетным хорошо зарабатывающим одиночкой бездетным хорошо зарабатывающим одиночкой

Вот это да, самое западло. Поэтому я и не комплексую по поводу тех налогов что плачу я - у меня примерно средний вариант, не шара как у мексов, но и не как те одинокие бездетные бедолаги Там с 60к реально можно попасть на 20к+ налогов. Вот это да, самое западло. Поэтому я и не комплексую по поводу тех налогов что плачу я - у меня примерно средний вариант, не шара как у мексов, но и не как те одинокие бездетные бедолагиТам с 60к реально можно попасть на 20к+ налогов. slonomag Повідомлень: 292 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 21:04 akurt написав: slonоmag!

Спасибо за интересные цифры.

Впечатляют.

И у меня вопрос: меня на этой ветке чуть не распяли за совет простой до безобразия.

И дан он был месяца 3 назад:

- продай бабушатник возле метро Лесная в Киеве и оплати обучение ребенка в лучших университетах мира. Залили подозрениями в торговле дипломами университетов США и Европы.

- идем дальше: продай бабушатник возле метро Лесная и обеспечь прекрасную жизнь на много лет впереди в Испании для большой дружной семьи.

- ну а если умеешь делать что-то, кроме привычной в Украине спекуляции всем подряд, за что тебе будут платить деньги, то вообще - жир!



Я не прав? slonоmag!Спасибо за интересные цифры.Впечатляют.И у меня вопрос: меня на этой ветке чуть не распяли за совет простой до безобразия.И дан он был месяца 3 назад:- продай бабушатник возле метро Лесная в Киеве и оплати обучение ребенка в лучших университетах мира. Залили подозрениями в торговле дипломами университетов США и Европы.- идем дальше: продай бабушатник возле метро Лесная и обеспечь прекрасную жизнь на много лет впереди в Испании для большой дружной семьи.- ну а если умеешь делать что-то, кроме привычной в Украине спекуляции всем подряд, за что тебе будут платить деньги, то вообще - жир!Я не прав?

Ну на самом деле все-таки не совсем так. Тут ведь тоже надо где-то жить. А недвига (нормальная) это 200-300к. Если работаешь, то ипотека 1000 евро в месяц и норм, а если просто продать бабушатник то даже если и хватит что-то купить тут, то надо ведь на что-то еще жить. Так что не работать врядли выйдет. Ну или бабушатник должен под пол ляма стоить, что врядли. Ну на самом деле все-таки не совсем так. Тут ведь тоже надо где-то жить. А недвига (нормальная) это 200-300к. Если работаешь, то ипотека 1000 евро в месяц и норм, а если просто продать бабушатник то даже если и хватит что-то купить тут, то надо ведь на что-то еще жить. Так что не работать врядли выйдет. Ну или бабушатник должен под пол ляма стоить, что врядли. slonomag Повідомлень: 292 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 21:07 Отличный ответ!

Спасибо.

А зачем они покупали все эти ржавые гаражи, никому не нужные дачи и тачки - иду домой с прогулки - возле моего дома стоит Мерс купе с 8-ю (Восемь, Карл!) цилиндрами! Новенький. Беленький. Украинский. akurt

Повідомлень: 7839 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 21:24 slonomag написав: stm написав: бездетным хорошо зарабатывающим одиночкой бездетным хорошо зарабатывающим одиночкой

Вот это да, самое западло. Поэтому я и не комплексую по поводу тех налогов что плачу я - у меня примерно средний вариант, не шара как у мексов, но и не как те одинокие бездетные бедолаги Там с 60к реально можно попасть на 20к+ налогов. Вот это да, самое западло. Поэтому я и не комплексую по поводу тех налогов что плачу я - у меня примерно средний вариант, не шара как у мексов, но и не как те одинокие бездетные бедолагиТам с 60к реально можно попасть на 20к+ налогов.

а кого ви мексами називаєте? я думав це більше про Америку... а кого ви мексами називаєте? я думав це більше про Америку... Shaman

Повідомлень: 3673 З нами з: 29.09.19 Подякував: 448 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 21:30 Я так думаю, що мексиканців. В США іх багато і навіть всі документи друкуються двома мовами.

В інтернет-банкінгу є кнопка переключити на іншу мову. akurt

Повідомлень: 7839 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 21:50 Shaman написав: slonomag написав: stm написав: бездетным хорошо зарабатывающим одиночкой бездетным хорошо зарабатывающим одиночкой

Вот это да, самое западло. Поэтому я и не комплексую по поводу тех налогов что плачу я - у меня примерно средний вариант, не шара как у мексов, но и не как те одинокие бездетные бедолаги Там с 60к реально можно попасть на 20к+ налогов. Вот это да, самое западло. Поэтому я и не комплексую по поводу тех налогов что плачу я - у меня примерно средний вариант, не шара как у мексов, но и не как те одинокие бездетные бедолагиТам с 60к реально можно попасть на 20к+ налогов.

а кого ви мексами називаєте? я думав це більше про Америку... а кого ви мексами називаєте? я думав це більше про Америку...

Не, я Латинскую Америку имел ввиду. Их тут много и им какие-то поблажки от Испании. Тоесть условный украинец например не может получить и половину всей той шары что дают им. Там какие-то исторические дела, тоесть сами испанцы (обычные рядовые водители автобусов) на полном серьезе поддерживают эту политику, типа "ну мы их обижали, мы им должны". Я в историю вопроса не вникал, но вот как-то так. Поэтому они сюда едут, им дают гражданство по ускоренной программе, и от них впринципе ничего не требуется, типа "законы не нарушайте, вот вам по 1 району в каждом городе, сидите тут и радуйтесь жизни". Но вот от этого безделья начинается деградация - гендели где с 10 утра до 2 ночи сидят с пивом, дети ходят в школу через раз, такое в общем. Своеобразный образ жизни. Не, я Латинскую Америку имел ввиду. Их тут много и им какие-то поблажки от Испании. Тоесть условный украинец например не может получить и половину всей той шары что дают им. Там какие-то исторические дела, тоесть сами испанцы (обычные рядовые водители автобусов) на полном серьезе поддерживают эту политику, типа "ну мы их обижали, мы им должны". Я в историю вопроса не вникал, но вот как-то так. Поэтому они сюда едут, им дают гражданство по ускоренной программе, и от них впринципе ничего не требуется, типа "законы не нарушайте, вот вам по 1 району в каждом городе, сидите тут и радуйтесь жизни". Но вот от этого безделья начинается деградация - гендели где с 10 утра до 2 ночи сидят с пивом, дети ходят в школу через раз, такое в общем. Своеобразный образ жизни. slonomag Повідомлень: 292 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 21:58 Да, там большая и сложная история.

Была война. И по итогам значительные территории остались за США.

Но вот что интересно: американцы оставили практически все названия мексиканских городов: San Diego, San Jose, San Francisco, Sakrаmento и так далее.

Интересная архитектура - испанская - во многих городах США.

Историю берегут очень даже.

Во время пикника на берегу залива в Сан Франциско обратил внимание на камень с памятной плитой.

Она поставлена в честь первого мэра городка на север от Сан Франциско, мексиканец, был женат на какой то там графине из Европы и внес очень большой вклад в развитие региона.

Странно, но не воровал бюджетные средства.

Хоть и был депутатом - но его жена не покупала квартиры в Болгарии за украденные мужем деньги у бюджета Украины.

Соглашаюсь: «Своеобразный образ жизни». akurt

Повідомлень: 7839 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 858859860861> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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