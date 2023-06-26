|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 чер, 2023 20:56
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 18089
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2161 раз.
- Подякували: 3090 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 чер, 2023 20:58
slonоmag!
Спасибо за интересные цифры.
Впечатляют.
И у меня вопрос: меня на этой ветке чуть не распяли за совет простой до безобразия.
И дан он был месяца 3 назад:
- продай бабушатник возле метро Лесная в Киеве и оплати обучение ребенка в лучших университетах мира. Залили подозрениями в торговле дипломами университетов США и Европы.
- идем дальше: продай бабушатник возле метро Лесная и обеспечь прекрасную жизнь на много лет впереди в Испании для большой дружной семьи.
- ну а если умеешь делать что-то, кроме привычной в Украине спекуляции всем подряд, за что тебе будут платить деньги, то вообще - жир!
Я не прав?
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 26 чер, 2023 20:59, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7839
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3148 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 чер, 2023 20:59
stm написав:
бездетным хорошо зарабатывающим одиночкой
Вот это да, самое западло. Поэтому я и не комплексую по поводу тех налогов что плачу я - у меня примерно средний вариант, не шара как у мексов, но и не как те одинокие бездетные бедолаги
Там с 60к реально можно попасть на 20к+ налогов.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 чер, 2023 21:04
akurt написав:
slonоmag!
Спасибо за интересные цифры.
Впечатляют.
И у меня вопрос: меня на этой ветке чуть не распяли за совет простой до безобразия.
И дан он был месяца 3 назад:
- продай бабушатник возле метро Лесная в Киеве и оплати обучение ребенка в лучших университетах мира. Залили подозрениями в торговле дипломами университетов США и Европы.
- идем дальше: продай бабушатник возле метро Лесная и обеспечь прекрасную жизнь на много лет впереди в Испании для большой дружной семьи.
- ну а если умеешь делать что-то, кроме привычной в Украине спекуляции всем подряд, за что тебе будут платить деньги, то вообще - жир!
Я не прав?
Ну на самом деле все-таки не совсем так. Тут ведь тоже надо где-то жить. А недвига (нормальная) это 200-300к. Если работаешь, то ипотека 1000 евро в месяц и норм, а если просто продать бабушатник то даже если и хватит что-то купить тут, то надо ведь на что-то еще жить. Так что не работать врядли выйдет. Ну или бабушатник должен под пол ляма стоить, что врядли.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 чер, 2023 21:07
Отличный ответ!
Спасибо.
А зачем они покупали все эти ржавые гаражи, никому не нужные дачи и тачки - иду домой с прогулки - возле моего дома стоит Мерс купе с 8-ю (Восемь, Карл!) цилиндрами! Новенький. Беленький. Украинский.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7839
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3148 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 чер, 2023 21:24
slonomag написав: stm написав:
бездетным хорошо зарабатывающим одиночкой
Вот это да, самое западло. Поэтому я и не комплексую по поводу тех налогов что плачу я - у меня примерно средний вариант, не шара как у мексов, но и не как те одинокие бездетные бедолаги
Там с 60к реально можно попасть на 20к+ налогов.
а кого ви мексами називаєте? я думав це більше про Америку...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3673
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Пон 26 чер, 2023 21:30
Я так думаю, що мексиканців. В США іх багато і навіть всі документи друкуються двома мовами.
В інтернет-банкінгу є кнопка переключити на іншу мову.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7839
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3148 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 чер, 2023 21:50
Shaman написав: slonomag написав: stm написав:
бездетным хорошо зарабатывающим одиночкой
Вот это да, самое западло. Поэтому я и не комплексую по поводу тех налогов что плачу я - у меня примерно средний вариант, не шара как у мексов, но и не как те одинокие бездетные бедолаги
Там с 60к реально можно попасть на 20к+ налогов.
а кого ви мексами називаєте? я думав це більше про Америку...
Не, я Латинскую Америку имел ввиду. Их тут много и им какие-то поблажки от Испании. Тоесть условный украинец например не может получить и половину всей той шары что дают им. Там какие-то исторические дела, тоесть сами испанцы (обычные рядовые водители автобусов) на полном серьезе поддерживают эту политику, типа "ну мы их обижали, мы им должны". Я в историю вопроса не вникал, но вот как-то так. Поэтому они сюда едут, им дают гражданство по ускоренной программе, и от них впринципе ничего не требуется, типа "законы не нарушайте, вот вам по 1 району в каждом городе, сидите тут и радуйтесь жизни". Но вот от этого безделья начинается деградация - гендели где с 10 утра до 2 ночи сидят с пивом, дети ходят в школу через раз, такое в общем. Своеобразный образ жизни.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 чер, 2023 21:58
Да, там большая и сложная история.
Была война. И по итогам значительные территории остались за США.
Но вот что интересно: американцы оставили практически все названия мексиканских городов: San Diego, San Jose, San Francisco, Sakrаmento и так далее.
Интересная архитектура - испанская - во многих городах США.
Историю берегут очень даже.
Во время пикника на берегу залива в Сан Франциско обратил внимание на камень с памятной плитой.
Она поставлена в честь первого мэра городка на север от Сан Франциско, мексиканец, был женат на какой то там графине из Европы и внес очень большой вклад в развитие региона.
Странно, но не воровал бюджетные средства.
Хоть и был депутатом - но его жена не покупала квартиры в Болгарии за украденные мужем деньги у бюджета Украины.
Соглашаюсь: «Своеобразный образ жизни».
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7839
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3148 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|