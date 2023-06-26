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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 858859860861
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 22:22

  akurt написав:Да, там большая и сложная история.
Была война. И по итогам значительные территории остались за США.
Но вот что интересно: американцы оставили практически все названия мексиканских городов: San Diego, San Jose, San Francisco, Sakrаmento и так далее.
Интересная архитектура - испанская - во многих городах США.
Историю берегут очень даже.
Во время пикника на берегу залива в Сан Франциско обратил внимание на камень с памятной плитой.
Она поставлена в честь первого мэра городка на север от Сан Франциско, мексиканец, был женат на какой то там графине из Европы и внес очень большой вклад в развитие региона.
Странно, но не воровал бюджетные средства.
Хоть и был депутатом - но его жена не покупала квартиры в Болгарии за украденные мужем деньги у бюджета Украины.
Соглашаюсь: «Своеобразный образ жизни».

людина в Іспанії живе, akurt, ви самі з собою розмовляєте? :D

а так да, була велика іспанська імперія, чого це майже вся Південна Америка іспанською розмовляє?

з приводу корупції - а ви давно в Мексиці були? поки що фраза чесний мексиканський мер більше викликає посмішку. а хоча може й чесні - у наркомафії красти страшно :D тому там свої розваги.

а в Америці - може там мери не крали свого часу з міського бюджету, бо прийдуть мешканці, кожен зі своїм ремінгтоном, й спитають - а де гроші? - це про часи якраз американо-мексиканських війн. як ви відноситесь до легалізації зброї в Україні? чомусь більшість проти - а я гадаю треба.

всюди намагалися красти, питання як організувати суспільство щоб мінімізувати цей ефект.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 22:25

  slonomag написав:
  Shaman написав:
  slonomag написав:Вот это да, самое западло. Поэтому я и не комплексую по поводу тех налогов что плачу я - у меня примерно средний вариант, не шара как у мексов, но и не как те одинокие бездетные бедолаги :) Там с 60к реально можно попасть на 20к+ налогов.

а кого ви мексами називаєте? я думав це більше про Америку...

Не, я Латинскую Америку имел ввиду. Их тут много и им какие-то поблажки от Испании. Тоесть условный украинец например не может получить и половину всей той шары что дают им. Там какие-то исторические дела, тоесть сами испанцы (обычные рядовые водители автобусов) на полном серьезе поддерживают эту политику, типа "ну мы их обижали, мы им должны". Я в историю вопроса не вникал, но вот как-то так. Поэтому они сюда едут, им дают гражданство по ускоренной программе, и от них впринципе ничего не требуется, типа "законы не нарушайте, вот вам по 1 району в каждом городе, сидите тут и радуйтесь жизни". Но вот от этого безделья начинается деградация - гендели где с 10 утра до 2 ночи сидят с пивом, дети ходят в школу через раз, такое в общем. Своеобразный образ жизни.

не створюйте образ стереотипного айтішніка ;)

про відкриття Колумбом Америки всі знають. громадянин якої країни? а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 22:27

  slonomag написав:
  ЛАД написав:Стараются подрабатывать неофициально за нал.

Да нифига 90% не старается подрабатывать. Видел я этих мексов и пакистанцев, халявщиков со стажем. Тупо целыми днями шарахаются туда/сюда, половину времени с пивом в руках. Они так десятилетиями живут, какая там подработка. Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще. Максимум подворовуют то что плохо лежит. Вся их "работа". Одно радует что в 90% случаев они тусят у себя на районах и впринципе ты с ними особо не пересекаешься.

О мексах и пр. не знаю.
Писал о бывших советских в Германии.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 22:29

  Shaman написав:
  slonomag написав:
  akurt написав:Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.

чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.

чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші :lol:

Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства?
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