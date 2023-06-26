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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 859860861862> Додано: Пон 26 чер, 2023 22:22 akurt написав: Да, там большая и сложная история.

Была война. И по итогам значительные территории остались за США.

Но вот что интересно: американцы оставили практически все названия мексиканских городов: San Diego, San Jose, San Francisco, Sakrаmento и так далее.

Интересная архитектура - испанская - во многих городах США.

Историю берегут очень даже.

Во время пикника на берегу залива в Сан Франциско обратил внимание на камень с памятной плитой.

Она поставлена в честь первого мэра городка на север от Сан Франциско, мексиканец, был женат на какой то там графине из Европы и внес очень большой вклад в развитие региона.

Странно, но не воровал бюджетные средства.

Хоть и был депутатом - но его жена не покупала квартиры в Болгарии за украденные мужем деньги у бюджета Украины.

Соглашаюсь: «Своеобразный образ жизни». Да, там большая и сложная история.Была война. И по итогам значительные территории остались за США.Но вот что интересно: американцы оставили практически все названия мексиканских городов: San Diego, San Jose, San Francisco, Sakrаmento и так далее.Интересная архитектура - испанская - во многих городах США.Историю берегут очень даже.Во время пикника на берегу залива в Сан Франциско обратил внимание на камень с памятной плитой.Она поставлена в честь первого мэра городка на север от Сан Франциско, мексиканец, был женат на какой то там графине из Европы и внес очень большой вклад в развитие региона.Странно, но не воровал бюджетные средства.Хоть и был депутатом - но его жена не покупала квартиры в Болгарии за украденные мужем деньги у бюджета Украины.Соглашаюсь: «Своеобразный образ жизни».

людина в Іспанії живе, akurt, ви самі з собою розмовляєте?



а так да, була велика іспанська імперія, чого це майже вся Південна Америка іспанською розмовляє?



з приводу корупції - а ви давно в Мексиці були? поки що фраза чесний мексиканський мер більше викликає посмішку. а хоча може й чесні - у наркомафії красти страшно тому там свої розваги.



а в Америці - може там мери не крали свого часу з міського бюджету, бо прийдуть мешканці, кожен зі своїм ремінгтоном, й спитають - а де гроші? - це про часи якраз американо-мексиканських війн. як ви відноситесь до легалізації зброї в Україні? чомусь більшість проти - а я гадаю треба.



всюди намагалися красти, питання як організувати суспільство щоб мінімізувати цей ефект. людина в Іспанії живе,, ви самі з собою розмовляєте?а так да, була велика іспанська імперія, чого це майже вся Південна Америка іспанською розмовляє?з приводу корупції - а ви давно в Мексиці були? поки що фраза чесний мексиканський мер більше викликає посмішку. а хоча може й чесні - у наркомафії красти страшнотому там свої розваги.а в Америці - може там мери не крали свого часу з міського бюджету, бо прийдуть мешканці, кожен зі своїм ремінгтоном, й спитають - а де гроші? - це про часи якраз американо-мексиканських війн. як ви відноситесь до легалізації зброї в Україні? чомусь більшість проти - а я гадаю треба.всюди намагалися красти, питання як організувати суспільство щоб мінімізувати цей ефект. Shaman

Повідомлень: 3675 З нами з: 29.09.19 Подякував: 448 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 22:25 slonomag написав: Shaman написав: slonomag написав: Вот это да, самое западло. Поэтому я и не комплексую по поводу тех налогов что плачу я - у меня примерно средний вариант, не шара как у мексов, но и не как те одинокие бездетные бедолаги Там с 60к реально можно попасть на 20к+ налогов. Вот это да, самое западло. Поэтому я и не комплексую по поводу тех налогов что плачу я - у меня примерно средний вариант, не шара как у мексов, но и не как те одинокие бездетные бедолагиТам с 60к реально можно попасть на 20к+ налогов.

а кого ви мексами називаєте? я думав це більше про Америку... а кого ви мексами називаєте? я думав це більше про Америку...

Не, я Латинскую Америку имел ввиду. Их тут много и им какие-то поблажки от Испании. Тоесть условный украинец например не может получить и половину всей той шары что дают им. Там какие-то исторические дела, тоесть сами испанцы (обычные рядовые водители автобусов) на полном серьезе поддерживают эту политику, типа "ну мы их обижали, мы им должны". Я в историю вопроса не вникал, но вот как-то так. Поэтому они сюда едут, им дают гражданство по ускоренной программе, и от них впринципе ничего не требуется, типа "законы не нарушайте, вот вам по 1 району в каждом городе, сидите тут и радуйтесь жизни". Но вот от этого безделья начинается деградация - гендели где с 10 утра до 2 ночи сидят с пивом, дети ходят в школу через раз, такое в общем. Своеобразный образ жизни. Не, я Латинскую Америку имел ввиду. Их тут много и им какие-то поблажки от Испании. Тоесть условный украинец например не может получить и половину всей той шары что дают им. Там, тоесть сами испанцы (обычные рядовые водители автобусов) на полном серьезе поддерживают эту политику, типа "ну мы их обижали, мы им должны"., но вот как-то так. Поэтому они сюда едут, им дают гражданство по ускоренной программе, и от них впринципе ничего не требуется, типа "законы не нарушайте, вот вам по 1 району в каждом городе, сидите тут и радуйтесь жизни". Но вот от этого безделья начинается деградация - гендели где с 10 утра до 2 ночи сидят с пивом, дети ходят в школу через раз, такое в общем. Своеобразный образ жизни.

не створюйте образ стереотипного айтішніка



про відкриття Колумбом Америки всі знають. громадянин якої країни? а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися. не створюйте образ стереотипного айтішнікапро відкриття Колумбом Америки всі знають. громадянин якої країни? а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися. Shaman

Повідомлень: 3675 З нами з: 29.09.19 Подякував: 448 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 22:27 slonomag написав: ЛАД написав: Стараются подрабатывать неофициально за нал. Стараются подрабатывать неофициально за нал.

Да нифига 90% не старается подрабатывать. Видел я этих мексов и пакистанцев, халявщиков со стажем. Тупо целыми днями шарахаются туда/сюда, половину времени с пивом в руках. Они так десятилетиями живут, какая там подработка. Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще. Максимум подворовуют то что плохо лежит. Вся их "работа". Одно радует что в 90% случаев они тусят у себя на районах и впринципе ты с ними особо не пересекаешься. Да нифига 90% не старается подрабатывать. Видел я этих мексов и пакистанцев, халявщиков со стажем. Тупо целыми днями шарахаются туда/сюда, половину времени с пивом в руках. Они так десятилетиями живут, какая там подработка. Настрогают по 5 детей, по 300 на каждого в месяц получают = 1.5к евро + бесплатное жилье = нафига работать вообще. Максимум подворовуют то что плохо лежит. Вся их "работа". Одно радует что в 90% случаев они тусят у себя на районах и впринципе ты с ними особо не пересекаешься.

О мексах и пр. не знаю.

Писал о бывших советских в Германии. О мексах и пр. не знаю.Писал о бывших советских в Германии. ЛАД 2 Повідомлень: 24793 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 22:29 Shaman написав: slonomag написав: akurt написав: Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.

Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.

Отак вони - халявщики - і мучаються... Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство. Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.



чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.



чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші

Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства? Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства? ЛАД 2 Повідомлень: 24793 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 22:40 slonomag написав: ........

Написал же в след посте что нет (налоговая скидка за неработающую жену). Пусть детьми занимается, как младшей будет лет 10, если захочет, может поработать. У нее англ, немецкий, и сейчас испанский добавится - может вернуться к переводам или репетиторству в любой момент. Тут кстати английкий востребован, так как в школах его слабо учат. Так что испанский + английский это стабильные 10-15евро в час вообще без проблем. ........Написал же в след посте что нет (налоговая скидка за неработающую жену). Пусть детьми занимается, как младшей будет лет 10, если захочет, может поработать. У нее англ, немецкий, и сейчас испанский добавится - может вернуться к переводам или репетиторству в любой момент. Тут кстати английкий востребован, так как в школах его слабо учат. Так что испанский + английский это стабильные 10-15евро в час вообще без проблем.

Простите, не в курсе, Вы в какой стране? Простите, не в курсе, Вы в какой стране? ЛАД 2 Повідомлень: 24793 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 22:40 ЛАД написав: slonomag написав: ........

Написал же в след посте что нет (налоговая скидка за неработающую жену). Пусть детьми занимается, как младшей будет лет 10, если захочет, может поработать. У нее англ, немецкий, и сейчас испанский добавится - может вернуться к переводам или репетиторству в любой момент. Тут кстати английкий востребован, так как в школах его слабо учат. Так что испанский + английский это стабильные 10-15евро в час вообще без проблем. ........Написал же в след посте что нет (налоговая скидка за неработающую жену). Пусть детьми занимается, как младшей будет лет 10, если захочет, может поработать. У нее англ, немецкий, и сейчас испанский добавится - может вернуться к переводам или репетиторству в любой момент. Тут кстати английкий востребован, так как в школах его слабо учат. Так что испанский + английский это стабильные 10-15евро в час вообще без проблем.

Простите, не в курсе, Вы в какой стране? Простите, не в курсе, Вы в какой стране?

Испания. Испания. slonomag Повідомлень: 293 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 чер, 2023 22:57 Shaman написав: ........

про відкриття Колумбом Америки всі знають. громадянин якої країни? а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися. ........про відкриття Колумбом Америки всі знають.а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися.

И какой же? И какой же? ЛАД 2 Повідомлень: 24793 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 00:11 ЛАД написав: Shaman написав: ........

про відкриття Колумбом Америки всі знають. громадянин якої країни? а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися. ........про відкриття Колумбом Америки всі знають.а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися.

И какой же? И какой же?

це як, перевірка?



Америку він шукав від імені іспанської корони. а термін громадянин можливо й не існувало в ті часи як Вікі каже - за походженням італієць це як, перевірка?Америку він шукав від імені іспанської корони. а термін громадянин можливо й не існувало в ті часияк Вікі каже - за походженням італієць Shaman

Повідомлень: 3675 З нами з: 29.09.19 Подякував: 448 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 00:16 ЛАД написав: Shaman написав: slonomag написав: Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство. Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.



чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.



чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші бачу протиріччя - то ми їдемо за високими соціальними стандартами, то починаємо їх критикувати як справжні консерватори. бо вище писали - це ж треба такі шалені податки платити.чи є бажання, щоб стандарти високі, а податки не дуже? воно так не працює.чи виникає туга за моделлю ідеальної України - високий рівень життя, але податки нехай платять інші

Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства? Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства?

безпосередня. високі соціальні стандарти - це високий рівень допомоги від держави. а те, що в такому випадку хтось знайдеться, хто спробує зловживати - люди такі. тобто ніхто не заохочує бути ледарем, але все одно хтось пробує.



араби у Франції, росіяне у Естонії. палестинці вже ледарі в третьому поколінні



й нагадаю, ідея безумовного базового доходу вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах безпосередня. високі соціальні стандарти - це високий рівень допомоги від держави. а те, що в такому випадку хтось знайдеться, хто спробує зловживати - люди такі. тобто ніхто не заохочує бути ледарем, але все одно хтось пробує.араби у Франції, росіяне у Естонії. палестинці вже ледарі в третьому поколінній нагадаю, ідея безумовного базового доходу вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах Shaman

Повідомлень: 3675 З нами з: 29.09.19 Подякував: 448 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 02:16 Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: ........

про відкриття Колумбом Америки всі знають. громадянин якої країни? а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися. ........про відкриття Колумбом Америки всі знають.а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися.

И какой же? И какой же?

це як, перевірка?



Америку він шукав від імені іспанської корони. а термін громадянин можливо й не існувало в ті часи як Вікі каже - за походженням італієць це як, перевірка?Америку він шукав від імені іспанської корони. а термін громадянин можливо й не існувало в ті часияк Вікі каже - за походженням італієць

Да, проверка. Точнее, подсказка.

Хорошо, что Вы посмотрели Вики. Хотя бы после написания поста. Да, проверка. Точнее, подсказка.Хорошо, что Вы посмотрели Вики. Хотя бы после написания поста. ЛАД 2 Повідомлень: 24793 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 859860861862> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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