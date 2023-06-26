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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 859860861862
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 02:59

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства?

безпосередня. високі соціальні стандарти - це високий рівень допомоги від держави. а те, що в такому випадку хтось знайдеться, хто спробує зловживати - люди такі. тобто ніхто не заохочує бути ледарем, але все одно хтось пробує.

араби у Франції, росіяне у Естонії. палестинці вже ледарі в третьому поколінні :D

й нагадаю, ідея безумовного базового доходу вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах

Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.
И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах.
ЛАД
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