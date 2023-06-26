Shaman написав:
безпосередня. високі соціальні стандарти - це високий рівень допомоги від держави. а те, що в такому випадку хтось знайдеться, хто спробує зловживати - люди такі. тобто ніхто не заохочує бути ледарем, але все одно хтось пробує.
араби у Франції, росіяне у Естонії. палестинці вже ледарі в третьому поколінні
й нагадаю, ідея безумовного базового доходу вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах
Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.
И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах.