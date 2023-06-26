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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 чер, 2023 02:59
Shaman написав: ЛАД написав:
..........
Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства?
безпосередня. високі соціальні стандарти - це високий рівень допомоги від держави. а те, що в такому випадку хтось знайдеться, хто спробує зловживати - люди такі. тобто ніхто не заохочує бути ледарем, але все одно хтось пробує.
араби у Франції, росіяне у Естонії. палестинці вже ледарі в третьому поколінні
й нагадаю, ідея безумовного базового доходу вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах
Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.
И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 04:11
ЛАД написав:
..........
Какая связь между высокими социальными стандартами
и поощрением тунеядства
?
Shaman написав:
ідея безумовного базового доходу
вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах
ЛАД написав:
Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.
.
А хтось казав, що це одні вєщі? ))
ЛАД написав:
И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах.
Ви просили звʼязок, вам показали, що безумовний базовий дохід (заохочення туніядства)
мають можливість впровадити високорозвинені країни
.
Ви справді інколи не бачите очевидного, чи робите вигляд?))
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