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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 859860861862
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 02:59

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства?

безпосередня. високі соціальні стандарти - це високий рівень допомоги від держави. а те, що в такому випадку хтось знайдеться, хто спробує зловживати - люди такі. тобто ніхто не заохочує бути ледарем, але все одно хтось пробує.

араби у Франції, росіяне у Естонії. палестинці вже ледарі в третьому поколінні :D

й нагадаю, ідея безумовного базового доходу вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах

Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.
И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 04:11

  ЛАД написав:..........
Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства?


  Shaman написав:ідея безумовного базового доходу вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах


  ЛАД написав:Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.
.

А хтось казав, що це одні вєщі? ))

  ЛАД написав:И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах.

Ви просили звʼязок, вам показали, що безумовний базовий дохід (заохочення туніядства) мають можливість впровадити високорозвинені країни .
Ви справді інколи не бачите очевидного, чи робите вигляд?))
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 08:29

  andrijk777 написав:
  slonomag написав:
  akurt написав:Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

Чому ж "хрень"? 4 дитини - норм. Така людина(сім'я) вже може не працювати. Це нормальне бажання стимулювати народжуваність в багатих країнах.

Це фігня якась, стимулюють народжувати маргіналів, забираючи кошти у працелюбних.
Гляньте хоча б фільм "Ідіократія" - дуже правильно підмітили майбутнє розвинених країн.
Добре що Польща ще не така "розвинена" країна, бачив всі працюють, і сирійці, і негри, хоча їх дуже мало тут.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:09

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:И какой же?

це як, перевірка? :D

Америку він шукав від імені іспанської корони. а термін громадянин можливо й не існувало в ті часи :) як Вікі каже - за походженням італієць

Да, проверка. Точнее, подсказка.
Хорошо, что Вы посмотрели Вики. Хотя бы после написания поста.

ЛАД, у вас є дуже багато вільного часу. от й займіться розширенням кругозору, яке вам покаже, що життя складніше, ніж як бачить діалектичний матеріалізм. й бажано, щоб це була не вікі. якщо є потреба, я складу для вас перелік відповідної літератури ;)

а з приводу повідомлення, ви хоч зрозуміли, про що йшла мова, коли ви вирішили доєднатися з дуже важливим питанням? :D я от дізнався про дещо нове - я чесно можу сказати, що знаю далеко не все 8)
Shaman
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  #<1 ... 859860861862
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