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#<1 ... 860861862863> Додано: Вів 27 чер, 2023 02:59 Shaman написав: ЛАД написав: ..........

Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства? ..........Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства?

безпосередня. високі соціальні стандарти - це високий рівень допомоги від держави. а те, що в такому випадку хтось знайдеться, хто спробує зловживати - люди такі. тобто ніхто не заохочує бути ледарем, але все одно хтось пробує.



араби у Франції, росіяне у Естонії. палестинці вже ледарі в третьому поколінні



й нагадаю, ідея безумовного базового доходу вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах безпосередня. високі соціальні стандарти - це високий рівень допомоги від держави. а те, що в такому випадку хтось знайдеться, хто спробує зловживати - люди такі. тобто ніхто не заохочує бути ледарем, але все одно хтось пробує.араби у Франції, росіяне у Естонії. палестинці вже ледарі в третьому поколінній нагадаю, ідея безумовного базового доходу вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах

Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.

И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах. Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах. ЛАД 2 Повідомлень: 24793 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 04:11 ЛАД написав: ..........

Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства ? ..........Какая связь между



Shaman написав: ідея безумовного базового доходу вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах ідеявже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких



ЛАД написав: Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.

. Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.

А хтось казав, що це одні вєщі? ))



ЛАД написав: И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах. И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах.

Ви просили звʼязок, вам показали, що безумовний базовий дохід (заохочення туніядства) мають можливість впровадити високорозвинені країни .

Ви справді інколи не бачите очевидного, чи робите вигляд?)) А хтось казав, що це одні вєщі? ))Ви просили звʼязок, вам показали, щомають можливість впровадитиВи справді інколи не бачите очевидного, чи робите вигляд?)) Hotab Повідомлень: 9243 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1997 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 08:29 andrijk777 написав: slonomag написав: akurt написав: Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.

Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.

Отак вони - халявщики - і мучаються... Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.Отак вони - халявщики - і мучаються...

Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство. Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.

Чому ж "хрень"? 4 дитини - норм. Така людина(сім'я) вже може не працювати. Це нормальне бажання стимулювати народжуваність в багатих країнах. Чому ж "хрень"? 4 дитини - норм. Така людина(сім'я) вже може не працювати. Це нормальне бажання стимулювати народжуваність в багатих країнах.

Це фігня якась, стимулюють народжувати маргіналів, забираючи кошти у працелюбних.

Гляньте хоча б фільм "Ідіократія" - дуже правильно підмітили майбутнє розвинених країн.

Добре що Польща ще не така "розвинена" країна, бачив всі працюють, і сирійці, і негри, хоча їх дуже мало тут.

Це фігня якась, стимулюють народжувати маргіналів, забираючи кошти у працелюбних.Гляньте хоча б фільм "Ідіократія" - дуже правильно підмітили майбутнє розвинених країн.Добре що Польща ще не така "розвинена" країна, бачив всі працюють, і сирійці, і негри, хоча їх дуже мало тут. BIGor

Повідомлень: 7783 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 09:09 ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: И какой же? И какой же?

це як, перевірка?



Америку він шукав від імені іспанської корони. а термін громадянин можливо й не існувало в ті часи як Вікі каже - за походженням італієць це як, перевірка?Америку він шукав від імені іспанської корони. а термін громадянин можливо й не існувало в ті часияк Вікі каже - за походженням італієць

Да, проверка. Точнее, подсказка.

Хорошо, что Вы посмотрели Вики. Хотя бы после написания поста. Да, проверка. Точнее, подсказка.Хорошо, что Вы посмотрели Вики. Хотя бы после написания поста.

ЛАД, у вас є дуже багато вільного часу. от й займіться розширенням кругозору, яке вам покаже, що життя складніше, ніж як бачить діалектичний матеріалізм. й бажано, щоб це була не вікі. якщо є потреба, я складу для вас перелік відповідної літератури



а з приводу повідомлення, ви хоч зрозуміли, про що йшла мова, коли ви вирішили доєднатися з дуже важливим питанням? я от дізнався про дещо нове - я чесно можу сказати, що знаю далеко не все , у вас є дуже багато вільного часу. от й займіться розширенням кругозору, яке вам покаже, що життя складніше, ніж як бачить діалектичний матеріалізм. й бажано, щоб це була не вікі. якщо є потреба, я складу для вас перелік відповідної літературиа з приводу повідомлення, ви хоч зрозуміли, про що йшла мова, коли ви вирішили доєднатися з дуже важливим питанням?я от дізнався про дещо нове - я чесно можу сказати, що знаю далеко не все Shaman

Повідомлень: 3676 З нами з: 29.09.19 Подякував: 448 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 09:35 Shaman написав: якщо є потреба, я складу для вас перелік відповідної літератури якщо є потреба, я складу для вас перелік відповідної літератури ЛАД соглашайтесь, Shaman не часто такое предлагает, можно сказать шефство над вами берёт. ЛАД соглашайтесь, Shaman не часто такое предлагает, можно сказать шефство над вами берёт. vitaliian

Повідомлень: 18100 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 09:48 Пʼять балів, пане vitaliian!

Shaman - це голова: « от дізнався про дещо нове - я чесно можу сказати, що знаю далеко не все». akurt

Повідомлень: 7836 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3146 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 11:17 BIGor написав: andrijk777 написав: Чому ж "хрень"? 4 дитини - норм. Така людина(сім'я) вже може не працювати. Це нормальне бажання стимулювати народжуваність в багатих країнах. Чому ж "хрень"? 4 дитини - норм. Така людина(сім'я) вже може не працювати. Це нормальне бажання стимулювати народжуваність в багатих країнах.

Це фігня якась, стимулюють народжувати маргіналів, забираючи кошти у працелюбних.

Це фігня якась, стимулюють народжувати маргіналів, забираючи кошти у працелюбних.

Якщо б працелюбні народжували по 3 дитини не треба було б стимулювати народжувати маргіналів. Все просто.

Держави повинні оплачувати народження дітей - це майбутнє нашої планети, навіть якщо ви вважаєте це фігнею. Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. Якщо б працелюбні народжували по 3 дитини не треба було б стимулювати народжувати маргіналів. Все просто.Держави повинні оплачувати народження дітей - це майбутнє нашої планети, навіть якщо ви вважаєте це фігнею. Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. andrijk777

Повідомлень: 4835 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 11:27 andrijk777 написав: Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. что в этом плохого? что в этом плохого? vitaliian

Повідомлень: 18100 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 11:40 Зовете к себе, в США?)

Или где вы там?

1 июля уже скоро, вещи собрали или в дороге? Чукча2

Повідомлень: 2085 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 11:46 Чукча2 написав: Зовете к себе, в США?)

Или где вы там?

1 июля уже скоро, вещи собрали или в дороге? Зовете к себе, в США?)Или где вы там?1 июля уже скоро, вещи собрали или в дороге?

Майже все зібрав вже. 2-3 доби і висуваюсь. Майже все зібрав вже. 2-3 доби і висуваюсь. airmax78 Повідомлень: 42455 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 860861862863> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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