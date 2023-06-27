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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 чер, 2023 02:59
Shaman написав: ЛАД написав:
..........
Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства?
безпосередня. високі соціальні стандарти - це високий рівень допомоги від держави. а те, що в такому випадку хтось знайдеться, хто спробує зловживати - люди такі. тобто ніхто не заохочує бути ледарем, але все одно хтось пробує.
араби у Франції, росіяне у Естонії. палестинці вже ледарі в третьому поколінні
й нагадаю, ідея безумовного базового доходу вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах
Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.
И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 04:11
ЛАД написав:
..........
Какая связь между высокими социальными стандартами
и поощрением тунеядства
?
Shaman написав:
ідея безумовного базового доходу
вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах
ЛАД написав:
Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.
.
А хтось казав, що це одні вєщі? ))
ЛАД написав:
И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах.
Ви просили звʼязок, вам показали, що безумовний базовий дохід (заохочення туніядства)
мають можливість впровадити високорозвинені країни
.
Ви справді інколи не бачите очевидного, чи робите вигляд?))
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Додано: Вів 27 чер, 2023 08:29
andrijk777 написав: slonomag написав: akurt написав:
Так ось, у нього 4 дітей та отримував соціальну допомогу таку, що йому НЕ ВИГІДНО було працювати.
Будинок йому дали безкоштовно і меблями обставив теж безкоштовно.
Отак вони - халявщики - і мучаються...
Во Франции говорят такая же хрень. Да и в Испании. Не вижу ничего хорошего в этом. Стимулируют тунеядство.
Чому ж "хрень"? 4 дитини - норм. Така людина(сім'я) вже може не працювати. Це нормальне бажання стимулювати народжуваність в багатих країнах.
Це фігня якась, стимулюють народжувати маргіналів, забираючи кошти у працелюбних.
Гляньте хоча б фільм "Ідіократія" - дуже правильно підмітили майбутнє розвинених країн.
Добре що Польща ще не така "розвинена" країна, бачив всі працюють, і сирійці, і негри, хоча їх дуже мало тут.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 09:09
ЛАД
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
И какой же?
це як, перевірка?
Америку він шукав від імені іспанської корони. а термін громадянин можливо й не існувало в ті часи
як Вікі каже - за походженням італієць
Да, проверка. Точнее, подсказка.
Хорошо, что Вы посмотрели Вики. Хотя бы после написания поста.
, у вас є дуже багато вільного часу. от й займіться розширенням кругозору, яке вам покаже, що життя складніше, ніж як бачить діалектичний матеріалізм. й бажано, щоб це була не вікі. якщо є потреба, я складу для вас перелік відповідної літератури
а з приводу повідомлення, ви хоч зрозуміли, про що йшла мова, коли ви вирішили доєднатися з дуже важливим питанням?
я от дізнався про дещо нове - я чесно можу сказати, що знаю далеко не все
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Shaman
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Додано: Вів 27 чер, 2023 09:35
Shaman написав:
якщо є потреба, я складу для вас перелік відповідної літератури
ЛАД соглашайтесь, Shaman не часто такое предлагает, можно сказать шефство над вами берёт.
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vitaliian
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Додано: Вів 27 чер, 2023 09:48
Пʼять балів, пане vitaliian!
Shaman - це голова: « от дізнався про дещо нове - я чесно можу сказати, що знаю далеко не все».
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akurt
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Додано: Вів 27 чер, 2023 11:17
BIGor написав: andrijk777 написав:
Чому ж "хрень"? 4 дитини - норм. Така людина(сім'я) вже може не працювати. Це нормальне бажання стимулювати народжуваність в багатих країнах.
Це фігня якась, стимулюють народжувати маргіналів, забираючи кошти у працелюбних.
Якщо б працелюбні народжували по 3 дитини не треба було б стимулювати народжувати маргіналів. Все просто.
Держави повинні оплачувати народження дітей - це майбутнє нашої планети, навіть якщо ви вважаєте це фігнею. Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці.
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andrijk777
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Додано: Вів 27 чер, 2023 11:27
andrijk777 написав:
Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці.
что в этом плохого?
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Додано: Вів 27 чер, 2023 11:40
Зовете к себе, в США?)
Или где вы там?
1 июля уже скоро, вещи собрали или в дороге?
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Чукча2
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Додано: Вів 27 чер, 2023 11:46
Чукча2 написав:
Зовете к себе, в США?)
Или где вы там?
1 июля уже скоро, вещи собрали или в дороге?
Майже все зібрав вже. 2-3 доби і висуваюсь.
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