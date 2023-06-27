Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.
Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.
Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .
Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться
Все будет хорошо
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Додано: Вів 27 чер, 2023 11:56
Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.
Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.
Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .
Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться
Все будет хорошо
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:01
Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати. Щоб за 5-7 років Бігор подивився і сказав: який я був дурак, що втік.
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:02
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13
Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось.
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:16
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 12:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:18
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:19
воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців". Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?
А война вообще не об этом. Война - против человека. В т.ч. против тех же русских, которые гибнут тысячами непонятно за что. А потом будут просить прощения.
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