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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 860861862863
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:56

Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.

Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.

Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .

Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться

Все будет хорошо
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:01

  Чукча2 написав:Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.
Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.
Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .
Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться
Все будет хорошо

Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати. Щоб за 5-7 років Бігор подивився і сказав: який я був дурак, що втік.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:02

  Чукча2 написав:и цены кусаться
это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.
  airmax78 написав:Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати
понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13

  vitaliian написав:
  Чукча2 написав:и цены кусаться
это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.
  airmax78 написав:Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати
понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась.

Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:16

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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 12:28, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:18

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці.
что в этом плохого?

Дивне трохи питання.
А навіщо взагалі ми воюємо?
Віддати москалям що вони хочуть, полякам іншу частину, румунам кусочок. Навіщо взагалі та Україна і та війна?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:19

  andrijk777 написав:А навіщо взагалі ми воюємо?
воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців". Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?
А война вообще не об этом. Война - против человека. В т.ч. против тех же русских, которые гибнут тысячами непонятно за что. А потом будут просить прощения.
vitaliian
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  #<1 ... 860861862863
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