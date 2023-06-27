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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 861862863864> Додано: Вів 27 чер, 2023 11:56 Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.



Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.



Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .



Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться



Все будет хорошо Чукча2

Повідомлень: 2085 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 12:01 Чукча2 написав: Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.

Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.

Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .

Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться

Все будет хорошо Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусатьсяВсе будет хорошо

Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати. Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати. airmax78 Повідомлень: 42457 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 12:02 Чукча2 написав: и цены кусаться и цены кусаться это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить. airmax78 написав: Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась. это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась. vitaliian

Повідомлень: 18099 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13 vitaliian написав: Чукча2 написав: и цены кусаться и цены кусаться это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить. airmax78 написав: Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась. это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась.

Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось. Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось. airmax78 Повідомлень: 42457 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 12:18 vitaliian написав: andrijk777 написав: Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. что в этом плохого? что в этом плохого?

Дивне трохи питання.

А навіщо взагалі ми воюємо?

Віддати москалям що вони хочуть, полякам іншу частину, румунам кусочок. Навіщо взагалі та Україна і та війна? Дивне трохи питання.А навіщо взагалі ми воюємо?Віддати москалям що вони хочуть, полякам іншу частину, румунам кусочок. Навіщо взагалі та Україна і та війна? andrijk777

Повідомлень: 4840 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 12:19 andrijk777 написав: А навіщо взагалі ми воюємо? А навіщо взагалі ми воюємо? воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців". Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?



Война вообще не об этом. Война - против человека, а не за территории. Там на РФ территорий как грязи, неделю на поезде во Владивосток ехать. Зачем им ещё? воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців". Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?Война вообще не об этом. Война - против человека, а не за территории. Там на РФ территорий как грязи, неделю на поезде во Владивосток ехать. Зачем им ещё? Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 12:33, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 18099 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 12:33 andrijk777 написав: vitaliian написав: andrijk777 написав: Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. что в этом плохого? что в этом плохого?

Дивне трохи питання.

А навіщо взагалі ми воюємо?

Віддати москалям що вони хочуть, полякам іншу частину, румунам кусочок. Навіщо взагалі та Україна і та війна? Дивне трохи питання.А навіщо взагалі ми воюємо?Віддати москалям що вони хочуть, полякам іншу частину, румунам кусочок. Навіщо взагалі та Україна і та війна?

Тут зібрались ковбасні глобалісти (це коли зйоб за ковбасою пояснюють несприйняттям кордонів та уродженим космополітизмом). Тому в них немає відповіді на це питання. Їхня хата скраю. Тут зібрались ковбасні глобалісти (це коли зйоб за ковбасою пояснюють несприйняттям кордонів та уродженим космополітизмом). Тому в них немає відповіді на це питання. Їхня хата скраю. airmax78 Повідомлень: 42457 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 12:35 vitaliian написав: Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо? Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?

Так, плохо. Це ще гірше ніж воєнна експансія.

І далеко ходити не потрібно - Україна(точніше українська територія).

За 300 років була асимільована москалями(москалі ж просто приїжджали жити к нам ) і фактично втратила незалежність. Більша половина України говорила по-російськи, значна частина за Росію. І при тому що ще була втрачена величезна україномовна територія.



І Когда украинец едет жить в Канаду - це також не хорошо, а прохо. Так, плохо. Це ще гірше ніж воєнна експансія.І далеко ходити не потрібно - Україна(точніше українська територія).За 300 років була асимільована москалями(москалі ж просто приїжджали жити к нам) і фактично втратила незалежність. Більша половина України говорила по-російськи, значна частина за Росію. І при тому що ще була втрачена величезна україномовна територія.І Когда украинец едет жить в Канаду - це також не хорошо, а прохо. andrijk777

Повідомлень: 4840 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 12:36 airmax78 написав: Тому в них немає відповіді на це питання. Тому в них немає відповіді на це питання. а вы задайте вопрос в личку, чтобы узнать есть ответ или нет. а вы задайте вопрос в личку, чтобы узнать есть ответ или нет. vitaliian

Повідомлень: 18099 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 12:37 vitaliian написав: andrijk777 написав: Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. что в этом плохого? что в этом плохого?

vitaliian написав: andrijk777 написав: А навіщо взагалі ми воюємо? А навіщо взагалі ми воюємо? воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців". воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців".

Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно. Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно. andrijk777

Повідомлень: 4840 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 861862863864> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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