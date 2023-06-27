RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 861862863864>
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:56

Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.

Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.

Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .

Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться

Все будет хорошо
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:01

  Чукча2 написав:Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.
Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.
Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .
Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться
Все будет хорошо

Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати.
airmax78
 
Повідомлень: 42457
З нами з: 25.10.12
Подякував: 968 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:02

  Чукча2 написав:и цены кусаться
это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.
  airmax78 написав:Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати
понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18099
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13

  vitaliian написав:
  Чукча2 написав:и цены кусаться
это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.
  airmax78 написав:Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати
понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась.

Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось.
airmax78
 
Повідомлень: 42457
З нами з: 25.10.12
Подякував: 968 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:18

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці.
что в этом плохого?

Дивне трохи питання.
А навіщо взагалі ми воюємо?
Віддати москалям що вони хочуть, полякам іншу частину, румунам кусочок. Навіщо взагалі та Україна і та війна?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4840
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:19

  andrijk777 написав:А навіщо взагалі ми воюємо?
воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців". Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?

Война вообще не об этом. Война - против человека, а не за территории. Там на РФ территорий как грязи, неделю на поезде во Владивосток ехать. Зачем им ещё?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 12:33, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18099
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:33

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці.
что в этом плохого?

Дивне трохи питання.
А навіщо взагалі ми воюємо?
Віддати москалям що вони хочуть, полякам іншу частину, румунам кусочок. Навіщо взагалі та Україна і та війна?

Тут зібрались ковбасні глобалісти (це коли зйоб за ковбасою пояснюють несприйняттям кордонів та уродженим космополітизмом). Тому в них немає відповіді на це питання. Їхня хата скраю.
airmax78
 
Повідомлень: 42457
З нами з: 25.10.12
Подякував: 968 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:35

  vitaliian написав: Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?

Так, плохо. Це ще гірше ніж воєнна експансія.
І далеко ходити не потрібно - Україна(точніше українська територія).
За 300 років була асимільована москалями(москалі ж просто приїжджали жити к нам :D ) і фактично втратила незалежність. Більша половина України говорила по-російськи, значна частина за Росію. І при тому що ще була втрачена величезна україномовна територія.

І Когда украинец едет жить в Канаду - це також не хорошо, а прохо.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4840
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:36

  airmax78 написав:Тому в них немає відповіді на це питання.
а вы задайте вопрос в личку, чтобы узнать есть ответ или нет.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18099
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:37

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці.
что в этом плохого?

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:А навіщо взагалі ми воюємо?
воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців".

Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4840
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 861862863864>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.