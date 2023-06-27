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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 чер, 2023 11:56
Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.
Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.
Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .
Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться
Все будет хорошо
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Чукча2
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Додано: Вів 27 чер, 2023 12:01
Чукча2 написав:
Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.
Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.
Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .
Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться
Все будет хорошо
Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати.
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airmax78
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Додано: Вів 27 чер, 2023 12:02
Чукча2 написав:
и цены кусаться
это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.
airmax78 написав:
Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати
понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась.
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vitaliian
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Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13
vitaliian написав: Чукча2 написав:
и цены кусаться
это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.
airmax78 написав:
Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати
понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась.
Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось.
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airmax78
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Додано: Вів 27 чер, 2023 12:18
vitaliian написав: andrijk777 написав:
Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці.
что в этом плохого?
Дивне трохи питання.
А навіщо взагалі ми воюємо?
Віддати москалям що вони хочуть, полякам іншу частину, румунам кусочок. Навіщо взагалі та Україна і та війна?
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andrijk777
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Додано: Вів 27 чер, 2023 12:19
andrijk777 написав:
А навіщо взагалі ми воюємо?
воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців". Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?
Война вообще не об этом. Война - против человека, а не за территории. Там на РФ территорий как грязи, неделю на поезде во Владивосток ехать. Зачем им ещё?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 27 чер, 2023 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Вів 27 чер, 2023 12:33
andrijk777 написав: vitaliian написав: andrijk777 написав:
Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці.
что в этом плохого?
Дивне трохи питання.
А навіщо взагалі ми воюємо?
Віддати москалям що вони хочуть, полякам іншу частину, румунам кусочок. Навіщо взагалі та Україна і та війна?
Тут зібрались ковбасні глобалісти (це коли зйоб за ковбасою пояснюють несприйняттям кордонів та уродженим космополітизмом). Тому в них немає відповіді на це питання. Їхня хата скраю.
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airmax78
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Додано: Вів 27 чер, 2023 12:35
vitaliian написав:
Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?
Так, плохо. Це ще гірше ніж воєнна експансія.
І далеко ходити не потрібно - Україна(точніше українська територія).
За 300 років була асимільована москалями(москалі ж просто приїжджали жити к нам
) і фактично втратила незалежність. Більша половина України говорила по-російськи, значна частина за Росію. І при тому що ще була втрачена величезна україномовна територія.
І Когда украинец едет жить в Канаду - це також не хорошо, а прохо.
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andrijk777
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Додано: Вів 27 чер, 2023 12:36
airmax78 написав:
Тому в них немає відповіді на це питання.
а вы задайте вопрос в личку, чтобы узнать есть ответ или нет.
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vitaliian
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Додано: Вів 27 чер, 2023 12:37
vitaliian написав: andrijk777 написав:
Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці.
что в этом плохого?
vitaliian написав: andrijk777 написав:
А навіщо взагалі ми воюємо?
воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців".
Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.
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andrijk777
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