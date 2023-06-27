andrijk777 написав:
Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.
Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...
Я тримався до останнього, згадував Колю з Нью Йорку та Антея з німеччини. "толерантнийякантей"(с) Але як тільки вона пішла до туалету - пересів на інше місце.