RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 862863864865>
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:53

  airmax78 написав:Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...
вас никто не заставляет с ними ассимилироваться. Личные границы никто не отменял. Их нарушение всегда неприятно. Плохо пахнущие есть и в Киеве. Когда я хочу ехать один, покупаю все места в своём купе. И делаю что хочу.

Если другие страны принимают украинцев на пмж, надо быть готовым что кто-то понаедет и к нам. С этим надо просто смириться, как и с тем, что трава зелёная. Не бывает такого чтоб вас в Вене все любили, а вы здесь будете решать, кто хорошо пахнет, а кто плохо. Трусы или крестик.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18100
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:30

про ассимиляцию индийцев в Германии есть фильм
https://kinogo-2.biz/11418-sny-podobny- ... -2021.html
белетристика но тем не менее. фильм интересный, рекомендую.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18100
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:02

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.
Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.
Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .
Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться
Все будет хорошо

Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати.


Давно мне так стращно не было за Украину.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14885
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7748 раз.
Подякували: 4735 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:05

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:А навіщо взагалі ми воюємо?
воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців". Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?

Война вообще не об этом. Война - против человека, а не за территории. Там на РФ территорий как грязи, неделю на поезде во Владивосток ехать. Зачем им ещё?


Я так понимаю, ксенофобия - обычное дело на форуме (в Украине?).
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14885
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7748 раз.
Подякували: 4735 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:06

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.
Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.
Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .
Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться
Все будет хорошо

Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати.


Давно мне так стращно не было за Украину.

Релакс (Инглиш, A1). Вам тепер за Нью-Йоркщіну треба турбуватись, а АППС Люкс себе вже 843 рази окупив - то його можна списати.
airmax78
 
Повідомлень: 42461
З нами з: 25.10.12
Подякував: 968 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:09

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав: Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?

Так, плохо. Це ще гірше ніж воєнна експансія.


Какой кошмар.
В какой ЕС Украина стремится? Там совсем другие ценности.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14885
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7748 раз.
Подякували: 4735 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:12

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці.
что в этом плохого?

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:А навіщо взагалі ми воюємо?
воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців".

Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.


А что плохого в людях с другим цветом кожи, разрезом глаз, говорящих на другом языке?
Как там? Недочеловеки? Арийская раса - сверхчеловеки?
С такими взглядами надо сидеть в погребе и нос не высовывать.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14885
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7748 раз.
Подякували: 4735 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:15

  airmax78 написав:
  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців".

Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.

Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...
Я тримався до останнього, згадував Колю з Нью Йорку та Антея з німеччини. "толерантнийякантей"(с) Але як тільки вона пішла до туалету - пересів на інше місце.


У вас на паспорте свастика не выцвела?
Настоящий ариец.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14885
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7748 раз.
Подякували: 4735 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:17

  rjkz написав:А что плохого в людях с другим цветом кожи, разрезом глаз, говорящих на другом языке?
Как там? Недочеловеки? Арийская раса - сверхчеловеки?
С такими взглядами надо сидеть в погребе и нос не высовывать.

rjkz, ну досить вже "по книжці" нам тут втирати. Я розумію що ви зараз в схожій ролі, то відразу стали ковбасним глобалістом та супертолерастом. Але ж це не означає що всі інші повинні вам підспівувати в цьому.
airmax78
 
Повідомлень: 42461
З нами з: 25.10.12
Подякував: 968 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:20

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...
вас никто не заставляет с ними ассимилироваться. Личные границы никто не отменял. Их нарушение всегда неприятно. Плохо пахнущие есть и в Киеве. Когда я хочу ехать один, покупаю все места в своём купе. И делаю что хочу.

Если другие страны принимают украинцев на пмж, надо быть готовым что кто-то понаедет и к нам. С этим надо просто смириться, как и с тем, что трава зелёная. Не бывает такого чтоб вас в Вене все любили, а вы здесь будете решать, кто хорошо пахнет, а кто плохо. Трусы или крестик.


Я представляю как максим плюется в экран, когда на нем появляется этнический индус - Риши Сунак, премьер Великобритании. Потомок выходца из Нигерии был Президентом США.
Теперь понятна ненависть человека-кроссовка к кандидату с еврейской кровью, активно разбрызгиваемая перед выборами Президента Украины.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14885
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7748 раз.
Подякували: 4735 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 862863864865>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, osafly, Олежан і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8550)
27.06.2023 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.