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airmax78 написав:Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...
вас никто не заставляет с ними ассимилироваться. Личные границы никто не отменял. Их нарушение всегда неприятно. Плохо пахнущие есть и в Киеве. Когда я хочу ехать один, покупаю все места в своём купе. И делаю что хочу.
Если другие страны принимают украинцев на пмж, надо быть готовым что кто-то понаедет и к нам. С этим надо просто смириться, как и с тем, что трава зелёная. Не бывает такого чтоб вас в Вене все любили, а вы здесь будете решать, кто хорошо пахнет, а кто плохо. Трусы или крестик.
Чукча2 написав:Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел. Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо. Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет . Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться Все будет хорошо
Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати.
Чукча2 написав:Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел. Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо. Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет . Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться Все будет хорошо
Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати.
Давно мне так стращно не было за Украину.
Релакс (Инглиш, A1). Вам тепер за Нью-Йоркщіну треба турбуватись, а АППС Люкс себе вже 843 рази окупив - то його можна списати.
andrijk777 написав:Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці.
что в этом плохого?
vitaliian написав:
andrijk777 написав:А навіщо взагалі ми воюємо?
воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців".
Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.
А что плохого в людях с другим цветом кожи, разрезом глаз, говорящих на другом языке? Как там? Недочеловеки? Арийская раса - сверхчеловеки? С такими взглядами надо сидеть в погребе и нос не высовывать.
vitaliian написав:воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців".
Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.
Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти... Я тримався до останнього, згадував Колю з Нью Йорку та Антея з німеччини. "толерантнийякантей"(с) Але як тільки вона пішла до туалету - пересів на інше місце.
У вас на паспорте свастика не выцвела? Настоящий ариец.
rjkz написав:А что плохого в людях с другим цветом кожи, разрезом глаз, говорящих на другом языке? Как там? Недочеловеки? Арийская раса - сверхчеловеки? С такими взглядами надо сидеть в погребе и нос не высовывать.
rjkz, ну досить вже "по книжці" нам тут втирати. Я розумію що ви зараз в схожій ролі, то відразу стали ковбасним глобалістом та супертолерастом. Але ж це не означає що всі інші повинні вам підспівувати в цьому.
airmax78 написав:Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...
вас никто не заставляет с ними ассимилироваться. Личные границы никто не отменял. Их нарушение всегда неприятно. Плохо пахнущие есть и в Киеве. Когда я хочу ехать один, покупаю все места в своём купе. И делаю что хочу.
Если другие страны принимают украинцев на пмж, надо быть готовым что кто-то понаедет и к нам. С этим надо просто смириться, как и с тем, что трава зелёная. Не бывает такого чтоб вас в Вене все любили, а вы здесь будете решать, кто хорошо пахнет, а кто плохо. Трусы или крестик.
Я представляю как максим плюется в экран, когда на нем появляется этнический индус - Риши Сунак, премьер Великобритании. Потомок выходца из Нигерии был Президентом США. Теперь понятна ненависть человека-кроссовка к кандидату с еврейской кровью, активно разбрызгиваемая перед выборами Президента Украины.