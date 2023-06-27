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#<1 ... 862863864865> Додано: Вів 27 чер, 2023 12:53 airmax78 написав: Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти... Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти... вас никто не заставляет с ними ассимилироваться. Личные границы никто не отменял. Их нарушение всегда неприятно. Плохо пахнущие есть и в Киеве. Когда я хочу ехать один, покупаю все места в своём купе. И делаю что хочу.



Если другие страны принимают украинцев на пмж, надо быть готовым что кто-то понаедет и к нам. С этим надо просто смириться, как и с тем, что трава зелёная. Не бывает такого чтоб вас в Вене все любили, а вы здесь будете решать, кто хорошо пахнет, а кто плохо. Трусы или крестик. вас никто не заставляет с ними ассимилироваться. Личные границы никто не отменял. Их нарушение всегда неприятно. Плохо пахнущие есть и в Киеве. Когда я хочу ехать один, покупаю все места в своём купе. И делаю что хочу.Если другие страны принимают украинцев на пмж, надо быть готовым что кто-то понаедет и к нам. С этим надо просто смириться, как и с тем, что трава зелёная. Не бывает такого чтоб вас в Вене все любили, а вы здесь будете решать, кто хорошо пахнет, а кто плохо. Трусы или крестик. vitaliian

Повідомлень: 18100 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3092 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 13:30

https://kinogo-2.biz/11418-sny-podobny- ... -2021.html

белетристика но тем не менее. фильм интересный, рекомендую. про ассимиляцию индийцев в Германии есть фильмбелетристика но тем не менее. фильм интересный, рекомендую. vitaliian

Повідомлень: 18100 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3092 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:02 airmax78 написав: Чукча2 написав: Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.

Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.

Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .

Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться

Все будет хорошо Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусатьсяВсе будет хорошо

Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати.



Давно мне так стращно не было за Украину. Давно мне так стращно не было за Украину. rjkz

Повідомлень: 14885 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4735 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:05 vitaliian написав: andrijk777 написав: А навіщо взагалі ми воюємо? А навіщо взагалі ми воюємо? воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців". Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?



Война вообще не об этом. Война - против человека, а не за территории. Там на РФ территорий как грязи, неделю на поезде во Владивосток ехать. Зачем им ещё? воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців". Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?Война вообще не об этом. Война - против человека, а не за территории. Там на РФ территорий как грязи, неделю на поезде во Владивосток ехать. Зачем им ещё?



Я так понимаю, ксенофобия - обычное дело на форуме (в Украине?). Я так понимаю, ксенофобия - обычное дело на форуме (в Украине?). rjkz

Повідомлень: 14885 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4735 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:06 rjkz написав: airmax78 написав: Чукча2 написав: Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.

Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.

Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .

Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться

Все будет хорошо Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусатьсяВсе будет хорошо

Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати.



Давно мне так стращно не было за Украину. Давно мне так стращно не было за Украину.

Релакс (Инглиш, A1). Вам тепер за Нью-Йоркщіну треба турбуватись, а АППС Люкс себе вже 843 рази окупив - то його можна списати. Релакс (Инглиш, A1). Вам тепер за Нью-Йоркщіну треба турбуватись, а АППС Люкс себе вже 843 рази окупив - то його можна списати. airmax78 Повідомлень: 42462 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:09 andrijk777 написав: vitaliian написав: Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо? Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо,

Так, плохо. Це ще гірше ніж воєнна експансія.





Какой кошмар.

В какой ЕС Украина стремится? Там совсем другие ценности. Какой кошмар.В какой ЕС Украина стремится? Там совсем другие ценности. rjkz

Повідомлень: 14885 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4735 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:12 andrijk777 написав: vitaliian написав: andrijk777 написав: Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. что в этом плохого? что в этом плохого?

vitaliian написав: andrijk777 написав: А навіщо взагалі ми воюємо? А навіщо взагалі ми воюємо? воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців". воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців".

Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно. Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.



А что плохого в людях с другим цветом кожи, разрезом глаз, говорящих на другом языке?

Как там? Недочеловеки? Арийская раса - сверхчеловеки?

С такими взглядами надо сидеть в погребе и нос не высовывать. А что плохого в людях с другим цветом кожи, разрезом глаз, говорящих на другом языке?Как там? Недочеловеки? Арийская раса - сверхчеловеки?С такими взглядами надо сидеть в погребе и нос не высовывать. rjkz

Повідомлень: 14885 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4735 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:15 airmax78 написав: andrijk777 написав: vitaliian написав: воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців". воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців".

Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно. Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.

Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...

Я тримався до останнього, згадував Колю з Нью Йорку та Антея з німеччини. "толерантнийякантей"(с) Але як тільки вона пішла до туалету - пересів на інше місце. Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...Я тримався до останнього, згадував Колю з Нью Йорку та Антея з німеччини. "толерантнийякантей"(с) Але як тільки вона пішла до туалету - пересів на інше місце.



У вас на паспорте свастика не выцвела?

Настоящий ариец. У вас на паспорте свастика не выцвела?Настоящий ариец. rjkz

Повідомлень: 14885 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4735 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:17 rjkz написав: А что плохого в людях с другим цветом кожи, разрезом глаз, говорящих на другом языке?

Как там? Недочеловеки? Арийская раса - сверхчеловеки?

С такими взглядами надо сидеть в погребе и нос не высовывать. А что плохого в людях с другим цветом кожи, разрезом глаз, говорящих на другом языке?Как там? Недочеловеки? Арийская раса - сверхчеловеки?С такими взглядами надо сидеть в погребе и нос не высовывать.

rjkz, ну досить вже "по книжці" нам тут втирати. Я розумію що ви зараз в схожій ролі, то відразу стали ковбасним глобалістом та супертолерастом. Але ж це не означає що всі інші повинні вам підспівувати в цьому. rjkz, ну досить вже "по книжці" нам тут втирати. Я розумію що ви зараз в схожій ролі, то відразу стали ковбасним глобалістом та супертолерастом. Але ж це не означає що всі інші повинні вам підспівувати в цьому. airmax78 Повідомлень: 42462 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:20 vitaliian написав: airmax78 написав: Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти... Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти... вас никто не заставляет с ними ассимилироваться. Личные границы никто не отменял. Их нарушение всегда неприятно. Плохо пахнущие есть и в Киеве. Когда я хочу ехать один, покупаю все места в своём купе. И делаю что хочу.



Если другие страны принимают украинцев на пмж, надо быть готовым что кто-то понаедет и к нам. С этим надо просто смириться, как и с тем, что трава зелёная. Не бывает такого чтоб вас в Вене все любили, а вы здесь будете решать, кто хорошо пахнет, а кто плохо. Трусы или крестик. вас никто не заставляет с ними ассимилироваться. Личные границы никто не отменял. Их нарушение всегда неприятно. Плохо пахнущие есть и в Киеве. Когда я хочу ехать один, покупаю все места в своём купе. И делаю что хочу.Если другие страны принимают украинцев на пмж, надо быть готовым что кто-то понаедет и к нам. С этим надо просто смириться, как и с тем, что трава зелёная. Не бывает такого чтоб вас в Вене все любили, а вы здесь будете решать, кто хорошо пахнет, а кто плохо. Трусы или крестик.



Я представляю как максим плюется в экран, когда на нем появляется этнический индус - Риши Сунак, премьер Великобритании. Потомок выходца из Нигерии был Президентом США.

Теперь понятна ненависть человека-кроссовка к кандидату с еврейской кровью, активно разбрызгиваемая перед выборами Президента Украины. Я представляю как максим плюется в экран, когда на нем появляется этнический индус - Риши Сунак, премьер Великобритании. Потомок выходца из Нигерии был Президентом США.Теперь понятна ненависть человека-кроссовка к кандидату с еврейской кровью, активно разбрызгиваемая перед выборами Президента Украины. rjkz

Повідомлень: 14885 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4735 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 862863864865> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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