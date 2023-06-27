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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 862863864865
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:23

  airmax78 написав:
  rjkz написав:А что плохого в людях с другим цветом кожи, разрезом глаз, говорящих на другом языке?
Как там? Недочеловеки? Арийская раса - сверхчеловеки?
С такими взглядами надо сидеть в погребе и нос не высовывать.

rjkz, ну досить вже "по книжці" нам тут втирати. Я розумію що ви зараз в схожій ролі, то відразу стали ковбасним глобалістом та супертолерастом. Але ж це не означає що всі інші повинні вам підспівувати в цьому.


Езжайте не в Киев.
На болота.
Там 86% такие-же.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:24

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  andrijk777 написав:Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.

Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...
Я тримався до останнього, згадував Колю з Нью Йорку та Антея з німеччини. "толерантнийякантей"(с) Але як тільки вона пішла до туалету - пересів на інше місце.


У вас на паспорте свастика не выцвела?
Настоящий ариец.

Імпрув йо Інгліш B2 від Коламбія юніверсіті: https://www.kiplingsociety.co.uk/poem/poems_burden.htm
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:30

  rjkz написав:Я представляю как максим плюется в экран, когда на нем появляется этнический индус - Риши Сунак, премьер Великобритании. Потомок выходца из Нигерии был Президентом США.
Теперь понятна ненависть человека-кроссовка к кандидату с еврейской кровью, активно разбрызгиваемая перед выборами Президента Украины.

Та да, пля, фошизди атакують. Порох, типу, був іншої крові. Питання не в крові, а у відсутності досвіду та нерозумінні ситуації. Ну, народ собі обрав - народ розраховується за свій вибір. Питань немає. Все по чесному. Проїхали.
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