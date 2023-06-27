Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:А что плохого в людях с другим цветом кожи, разрезом глаз, говорящих на другом языке? Как там? Недочеловеки? Арийская раса - сверхчеловеки? С такими взглядами надо сидеть в погребе и нос не высовывать.
rjkz, ну досить вже "по книжці" нам тут втирати. Я розумію що ви зараз в схожій ролі, то відразу стали ковбасним глобалістом та супертолерастом. Але ж це не означає що всі інші повинні вам підспівувати в цьому.
andrijk777 написав:Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.
Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти... Я тримався до останнього, згадував Колю з Нью Йорку та Антея з німеччини. "толерантнийякантей"(с) Але як тільки вона пішла до туалету - пересів на інше місце.
У вас на паспорте свастика не выцвела? Настоящий ариец.
rjkz написав:Я представляю как максим плюется в экран, когда на нем появляется этнический индус - Риши Сунак, премьер Великобритании. Потомок выходца из Нигерии был Президентом США. Теперь понятна ненависть человека-кроссовка к кандидату с еврейской кровью, активно разбрызгиваемая перед выборами Президента Украины.
Та да, пля, фошизди атакують. Порох, типу, був іншої крові. Питання не в крові, а у відсутності досвіду та нерозумінні ситуації. Ну, народ собі обрав - народ розраховується за свій вибір. Питань немає. Все по чесному. Проїхали.