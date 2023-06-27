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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 861862863864865>
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13

  vitaliian написав:
  Чукча2 написав:и цены кусаться
это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.
  airmax78 написав:Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати
понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась.

Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:45

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці.
что в этом плохого?

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:А навіщо взагалі ми воюємо?
воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців".

Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.

Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...
Я тримався до останнього, згадував Колю з Нью Йорку та Антея з німеччини. "толерантнийякантей"(с) Але як тільки вона пішла до туалету - пересів на інше місце.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:53

  airmax78 написав:Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...
вас никто не заставляет с ними ассимилироваться. Личные границы никто не отменял. Их нарушение всегда неприятно. Плохо пахнущие есть и в Киеве. Когда я хочу приватности, покупаю все места в своём купе. И делаю там что хочу. :oops:

Если другие страны принимают украинцев на пмж, надо быть готовым что кто-то понаедет и к нам. С этим надо просто смириться, как и с тем, что трава зелёная. Не бывает такого чтоб вас в Вене все любили, а вы здесь будете решать, кто хорошо пахнет, а кто плохо. Трусы или крестик.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 16:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:30

про ассимиляцию индийцев в Германии есть фильм
https://kinogo-2.biz/11418-sny-podobny- ... -2021.html
белетристика но тем не менее. фильм интересный, рекомендую.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:06

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.
Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.
Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .
Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться
Все будет хорошо

Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати.


Давно мне так стращно не было за Украину.

Релакс (Инглиш, A1). Вам тепер за Нью-Йоркщіну треба турбуватись, а АППС Люкс себе вже 843 рази окупив - то його можна списати.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:30

  rjkz написав:Я представляю как максим плюется в экран, когда на нем появляется этнический индус - Риши Сунак, премьер Великобритании. Потомок выходца из Нигерии был Президентом США.
Теперь понятна ненависть человека-кроссовка к кандидату с еврейской кровью, активно разбрызгиваемая перед выборами Президента Украины.

Та да, пля, фошизди атакують. Порох, типу, був іншої крові. Питання не в крові, а у відсутності досвіду та нерозумінні ситуації. Ну, народ собі обрав - народ розраховується за свій вибір. Питань немає. Все по чесному. Проїхали.
Погано тільки що багато з тих, хто цей народ підзужував та топив за вибір тепер "належать своїй сім'ї а не Україні". Типу: ну історичний вибір зроблено - тепер самі розгрібайте, а на мене чекає нове життя.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:44

Re: Еміграція, заробітчанство

Армовір - бу-га-га-га!!!
Томос - бу-га-га-га!!!
Атопутенападет - бу-га-га-га!!!
Що там ще було смішного, нагадайте.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:46

  rjkz написав:
  andrijk777 написав:
  vitaliian написав: Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?

Так, плохо. Це ще гірше ніж воєнна експансія.


Какой кошмар.
В какой ЕС Украина стремится? Там совсем другие ценности.

Серйозно?
Може пригадаємо які були цінності в Німеччини коли вона поклала десятки мільйонів життів. Чи в США, коли вони кинули дві бомбочки на Японія. А-а-а зараз у них виявляється цінності з'явились. :D
Мені нафіг не потрібні їх цінності, мені потрібен їх високий рівень життя, тільки не розказуйте мені казки що ці речі сильно пов'язані.
Хоча не бачу потреби дискутувати на цю тему з людиною, як покинула(зрадила) Батьківщину. :D :D
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:47

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Я так понимаю, ксенофобия - обычное дело на форуме (в Украине?).
я тут новенький на ветке... 1й день (или 2й). но уже в шоке. с такими настроениями только в северную Корею интегрироваться, никак не в ЕС, с их миллионами выходцев из разных стран.

Вітальєн, можна багато розводити на тему толерантності, але ця країна втрималась на правих радикалах та націоналістах. Мамкіни глобалісти з'ї@али з країни першими.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:59

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:Я так понимаю, ксенофобия - обычное дело на форуме (в Украине?).
я тут новенький на ветке... 1й день (или 2й). но уже в шоке. с такими настроениями только в северную Корею интегрироваться, никак не в ЕС, с их миллионами выходцев из разных стран.

Вітальєн, можна багато розводити на тему толерантності, але ця країна втрималась на правих радикалах та націоналістах. Мамкіни глобалісти з'ї@али з країни першими.

Максим вы тех "правих радикалов та націоналістов" в глаза видели?. Я их увидел впервые на майдане. До этого жил во Львове, Днепре, Одессе. Видел кого угодно (особенно на 7км), но только не правых радикалов. Какой рейтинг у партии Свобода? Примерно ноль. Если их даже в Раде нет.

Мир глобализировался и то что много уехало - закономерность. Или вы интернетом только для хххвидео пользуетесь? люди посмотрели про жизнь в других странах, про эмиграцию, закономерно что N-миллионов решили сами попробовать.

Интернет такая же реклама как и тв. Вам нужно будет принять новые реалии или уйти в монастырь. Новые реалии в том, что границы действительно стираются. Придётся прикладывать усилия, работать над собой, чтобы держаться своей истории и культуры, не ассимилироваться закрыв глаза с теми, кого количественно больше.

А кто сам бежит с кем то ассимилироваться, ну это их право. Я не осуждаю, но и не поддерживаю. Для себя я принял решение остаться русскоязычным.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 16:07, всього редагувалось 2 разів.
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