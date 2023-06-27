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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 861862863864865> Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13 vitaliian написав: Чукча2 написав: и цены кусаться и цены кусаться это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить. airmax78 написав: Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась. это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась.

Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось. Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось. airmax78 Повідомлень: 42466 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 12:45 andrijk777 написав: vitaliian написав: andrijk777 написав: Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці. что в этом плохого? что в этом плохого?

vitaliian написав: andrijk777 написав: А навіщо взагалі ми воюємо? А навіщо взагалі ми воюємо? воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців". воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців".

Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно. Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.

Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...

Я тримався до останнього, згадував Колю з Нью Йорку та Антея з німеччини. "толерантнийякантей"(с) Але як тільки вона пішла до туалету - пересів на інше місце. Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...Я тримався до останнього, згадував Колю з Нью Йорку та Антея з німеччини. "толерантнийякантей"(с) Але як тільки вона пішла до туалету - пересів на інше місце. airmax78 Повідомлень: 42466 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 12:53 airmax78 написав: Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти... Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти... вас никто не заставляет с ними ассимилироваться. Личные границы никто не отменял. Их нарушение всегда неприятно. Плохо пахнущие есть и в Киеве. Когда я хочу приватности, покупаю все места в своём купе. И делаю там что хочу.



Если другие страны принимают украинцев на пмж, надо быть готовым что кто-то понаедет и к нам. С этим надо просто смириться, как и с тем, что трава зелёная. Не бывает такого чтоб вас в Вене все любили, а вы здесь будете решать, кто хорошо пахнет, а кто плохо. Трусы или крестик. вас никто не заставляет с ними ассимилироваться. Личные границы никто не отменял. Их нарушение всегда неприятно. Плохо пахнущие есть и в Киеве. Когда я хочу приватности, покупаю все места в своём купе. И делаю там что хочу.Если другие страны принимают украинцев на пмж, надо быть готовым что кто-то понаедет и к нам. С этим надо просто смириться, как и с тем, что трава зелёная. Не бывает такого чтоб вас в Вене все любили, а вы здесь будете решать, кто хорошо пахнет, а кто плохо. Трусы или крестик. Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 16:39, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 18099 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3093 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 13:30

https://kinogo-2.biz/11418-sny-podobny- ... -2021.html

белетристика но тем не менее. фильм интересный, рекомендую. про ассимиляцию индийцев в Германии есть фильмбелетристика но тем не менее. фильм интересный, рекомендую. vitaliian

Повідомлень: 18099 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3093 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:06 rjkz написав: airmax78 написав: Чукча2 написав: Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.

Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.

Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .

Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться

Все будет хорошо Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусатьсяВсе будет хорошо

Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати.



Давно мне так стращно не было за Украину. Давно мне так стращно не было за Украину.

Релакс (Инглиш, A1). Вам тепер за Нью-Йоркщіну треба турбуватись, а АППС Люкс себе вже 843 рази окупив - то його можна списати. Релакс (Инглиш, A1). Вам тепер за Нью-Йоркщіну треба турбуватись, а АППС Люкс себе вже 843 рази окупив - то його можна списати. airmax78 Повідомлень: 42466 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:30 rjkz написав: Я представляю как максим плюется в экран, когда на нем появляется этнический индус - Риши Сунак, премьер Великобритании. Потомок выходца из Нигерии был Президентом США.

Теперь понятна ненависть человека-кроссовка к кандидату с еврейской кровью, активно разбрызгиваемая перед выборами Президента Украины. Я представляю как максим плюется в экран, когда на нем появляется этнический индус - Риши Сунак, премьер Великобритании. Потомок выходца из Нигерии был Президентом США.Теперь понятна ненависть человека-кроссовка к кандидату с еврейской кровью, активно разбрызгиваемая перед выборами Президента Украины.

Та да, пля, фошизди атакують. Порох, типу, був іншої крові. Питання не в крові, а у відсутності досвіду та нерозумінні ситуації. Ну, народ собі обрав - народ розраховується за свій вибір. Питань немає. Все по чесному. Проїхали.

Погано тільки що багато з тих, хто цей народ підзужував та топив за вибір тепер "належать своїй сім'ї а не Україні". Типу: ну історичний вибір зроблено - тепер самі розгрібайте, а на мене чекає нове життя. Та да, пля, фошизди атакують. Порох, типу, був іншої крові. Питання не в крові, а у відсутності досвіду та нерозумінні ситуації. Ну, народ собі обрав - народ розраховується за свій вибір. Питань немає. Все по чесному. Проїхали.Погано тільки що багато з тих, хто цей народ підзужував та топив за вибір тепер "належать своїй сім'ї а не Україні". Типу: ну історичний вибір зроблено - тепер самі розгрібайте, а на мене чекає нове життя. airmax78 Повідомлень: 42466 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:44 Re: Еміграція, заробітчанство Армовір - бу-га-га-га!!!

Томос - бу-га-га-га!!!

Атопутенападет - бу-га-га-га!!!

Що там ще було смішного, нагадайте. airmax78 Повідомлень: 42466 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:46 rjkz написав: andrijk777 написав: vitaliian написав: Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо? Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо,

Так, плохо. Це ще гірше ніж воєнна експансія.





Какой кошмар.

В какой ЕС Украина стремится? Там совсем другие ценности. Какой кошмар.В какой ЕС Украина стремится? Там совсем другие ценности.

Серйозно?

Може пригадаємо які були цінності в Німеччини коли вона поклала десятки мільйонів життів. Чи в США, коли вони кинули дві бомбочки на Японія. А-а-а зараз у них виявляється цінності з'явились.

Мені нафіг не потрібні їх цінності, мені потрібен їх високий рівень життя, тільки не розказуйте мені казки що ці речі сильно пов'язані.

Хоча не бачу потреби дискутувати на цю тему з людиною, як покинула(зрадила) Батьківщину. Серйозно?Може пригадаємо які були цінності в Німеччини коли вона поклала десятки мільйонів життів. Чи в США, коли вони кинули дві бомбочки на Японія. А-а-а зараз у них виявляється цінності з'явились.Мені нафіг не потрібні їх цінності, мені потрібен їх високий рівень життя, тільки не розказуйте мені казки що ці речі сильно пов'язані.Хоча не бачу потреби дискутувати на цю тему з людиною, як покинула(зрадила) Батьківщину. andrijk777

Повідомлень: 4841 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:47 vitaliian написав: rjkz написав: Я так понимаю, ксенофобия - обычное дело на форуме (в Украине?). Я так понимаю, ксенофобия - обычное дело на форуме (в Украине?). я тут новенький на ветке... 1й день (или 2й). но уже в шоке. с такими настроениями только в северную Корею интегрироваться, никак не в ЕС, с их миллионами выходцев из разных стран. я тут новенький на ветке... 1й день (или 2й). но уже в шоке. с такими настроениями только в северную Корею интегрироваться, никак не в ЕС, с их миллионами выходцев из разных стран.

Вітальєн, можна багато розводити на тему толерантності, але ця країна втрималась на правих радикалах та націоналістах. Мамкіни глобалісти з'ї@али з країни першими. Вітальєн, можна багато розводити на тему толерантності, але ця країна втрималась на правих радикалах та націоналістах. Мамкіни глобалісти з'ї@али з країни першими. airmax78 Повідомлень: 42466 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:59 airmax78 написав: vitaliian написав: rjkz написав: Я так понимаю, ксенофобия - обычное дело на форуме (в Украине?). Я так понимаю, ксенофобия - обычное дело на форуме (в Украине?). я тут новенький на ветке... 1й день (или 2й). но уже в шоке. с такими настроениями только в северную Корею интегрироваться, никак не в ЕС, с их миллионами выходцев из разных стран. я тут новенький на ветке... 1й день (или 2й). но уже в шоке. с такими настроениями только в северную Корею интегрироваться, никак не в ЕС, с их миллионами выходцев из разных стран.

Вітальєн, можна багато розводити на тему толерантності, але ця країна втрималась на правих радикалах та націоналістах. Мамкіни глобалісти з'ї@али з країни першими. Вітальєн, можна багато розводити на тему толерантності, але ця країна втрималась на правих радикалах та націоналістах. Мамкіни глобалісти з'ї@али з країни першими.

Максим вы тех "правих радикалов та націоналістов" в глаза видели?. Я их увидел впервые на майдане. До этого жил во Львове, Днепре, Одессе. Видел кого угодно (особенно на 7км), но только не правых радикалов. Какой рейтинг у партии Свобода? Примерно ноль. Если их даже в Раде нет.



Мир глобализировался и то что много уехало - закономерность. Или вы интернетом только для хххвидео пользуетесь? люди посмотрели про жизнь в других странах, про эмиграцию, закономерно что N-миллионов решили сами попробовать.



Интернет такая же реклама как и тв. Вам нужно будет принять новые реалии или уйти в монастырь. Новые реалии в том, что границы действительно стираются. Придётся прикладывать усилия, работать над собой, чтобы держаться своей истории и культуры, не ассимилироваться закрыв глаза с теми, кого количественно больше.



А кто сам бежит с кем то ассимилироваться, ну это их право. Я не осуждаю, но и не поддерживаю. Для себя я принял решение остаться русскоязычным. Максим вы тех "правих радикалов та націоналістов" в глаза видели?. Я их увидел впервые на майдане. До этого жил во Львове, Днепре, Одессе. Видел кого угодно (особенно на 7км), но только не правых радикалов. Какой рейтинг у партии Свобода? Примерно ноль. Если их даже в Раде нет.Мир глобализировался и то что много уехало - закономерность. Или вы интернетом только для хххвидео пользуетесь? люди посмотрели про жизнь в других странах, про эмиграцию, закономерно что N-миллионов решили сами попробовать.Интернет такая же реклама как и тв. Вам нужно будет принять новые реалии или уйти в монастырь. Новые реалии в том, что границы действительно стираются. Придётся прикладывать усилия, работать над собой, чтобы держаться своей истории и культуры, не ассимилироваться закрыв глаза с теми, кого количественно больше.А кто сам бежит с кем то ассимилироваться, ну это их право. Я не осуждаю, но и не поддерживаю. Для себя я принял решение остаться русскоязычным. Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 16:07, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 18099 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3093 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 861862863864865> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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