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andrijk777 написав:Або інший варіант - всю планету заселять негри/китайці/індійці.
что в этом плохого?
vitaliian написав:
andrijk777 написав:А навіщо взагалі ми воюємо?
воюем за право быть самими собой. такое же право есть и у "негров/китайців/індійців".
Якщо навколо тебе будуть 99% китайців цікаво як ти будеш "самим собою". Не дуже ви дружите з логікою очевидно.
Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти... Я тримався до останнього, згадував Колю з Нью Йорку та Антея з німеччини. "толерантнийякантей"(с) Але як тільки вона пішла до туалету - пересів на інше місце.
airmax78 написав:Днями летів з величезною групою автентичних індусів... Які ж вони огидні. Смердять своїми спеціями в радіусі декількох метрів. Фігури що у жінок, що у чоловіків... Обличча - туди ж. Галдять як невеликий ринок. Одна сіла біля мене з дитиною на руках і увімкнула дитині телефон з якоюсь болівудською гідотою, а потім по гучному зв'язку почала із кимось пздіти...
вас никто не заставляет с ними ассимилироваться. Личные границы никто не отменял. Их нарушение всегда неприятно. Плохо пахнущие есть и в Киеве. Когда я хочу приватности, покупаю все места в своём купе. И делаю там что хочу.
Если другие страны принимают украинцев на пмж, надо быть готовым что кто-то понаедет и к нам. С этим надо просто смириться, как и с тем, что трава зелёная. Не бывает такого чтоб вас в Вене все любили, а вы здесь будете решать, кто хорошо пахнет, а кто плохо. Трусы или крестик.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 16:39, всього редагувалось 2 разів.
Чукча2 написав:Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел. Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо. Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет . Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться Все будет хорошо
Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати.
Давно мне так стращно не было за Украину.
Релакс (Инглиш, A1). Вам тепер за Нью-Йоркщіну треба турбуватись, а АППС Люкс себе вже 843 рази окупив - то його можна списати.
rjkz написав:Я представляю как максим плюется в экран, когда на нем появляется этнический индус - Риши Сунак, премьер Великобритании. Потомок выходца из Нигерии был Президентом США. Теперь понятна ненависть человека-кроссовка к кандидату с еврейской кровью, активно разбрызгиваемая перед выборами Президента Украины.
Та да, пля, фошизди атакують. Порох, типу, був іншої крові. Питання не в крові, а у відсутності досвіду та нерозумінні ситуації. Ну, народ собі обрав - народ розраховується за свій вибір. Питань немає. Все по чесному. Проїхали. Погано тільки що багато з тих, хто цей народ підзужував та топив за вибір тепер "належать своїй сім'ї а не Україні". Типу: ну історичний вибір зроблено - тепер самі розгрібайте, а на мене чекає нове життя.
vitaliian написав: Когда украинец едет жить в Канаду, это хорошо, а если "негри/китайці/індійці" приедут жить к нам, плохо?
Так, плохо. Це ще гірше ніж воєнна експансія.
Какой кошмар. В какой ЕС Украина стремится? Там совсем другие ценности.
Серйозно? Може пригадаємо які були цінності в Німеччини коли вона поклала десятки мільйонів життів. Чи в США, коли вони кинули дві бомбочки на Японія. А-а-а зараз у них виявляється цінності з'явились. Мені нафіг не потрібні їх цінності, мені потрібен їх високий рівень життя, тільки не розказуйте мені казки що ці речі сильно пов'язані. Хоча не бачу потреби дискутувати на цю тему з людиною, як покинула(зрадила) Батьківщину.
rjkz написав:Я так понимаю, ксенофобия - обычное дело на форуме (в Украине?).
я тут новенький на ветке... 1й день (или 2й). но уже в шоке. с такими настроениями только в северную Корею интегрироваться, никак не в ЕС, с их миллионами выходцев из разных стран.
Вітальєн, можна багато розводити на тему толерантності, але ця країна втрималась на правих радикалах та націоналістах. Мамкіни глобалісти з'ї@али з країни першими.
Максим вы тех "правих радикалов та націоналістов" в глаза видели?. Я их увидел впервые на майдане. До этого жил во Львове, Днепре, Одессе. Видел кого угодно (особенно на 7км), но только не правых радикалов. Какой рейтинг у партии Свобода? Примерно ноль. Если их даже в Раде нет.
Мир глобализировался и то что много уехало - закономерность. Или вы интернетом только для хххвидео пользуетесь? люди посмотрели про жизнь в других странах, про эмиграцию, закономерно что N-миллионов решили сами попробовать.
Интернет такая же реклама как и тв. Вам нужно будет принять новые реалии или уйти в монастырь. Новые реалии в том, что границы действительно стираются. Придётся прикладывать усилия, работать над собой, чтобы держаться своей истории и культуры, не ассимилироваться закрыв глаза с теми, кого количественно больше.
А кто сам бежит с кем то ассимилироваться, ну это их право. Я не осуждаю, но и не поддерживаю. Для себя я принял решение остаться русскоязычным.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 чер, 2023 16:07, всього редагувалось 2 разів.