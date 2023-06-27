Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 862863864865> Додано: Вів 27 чер, 2023 16:04 vitaliian написав: airmax78 написав: Вітальєн, можна багато розводити на тему толерантності, але ця країна втрималась на правих радикалах та націоналістах. Мамкіни глобалісти з'ї@али з країни першими. Вітальєн, можна багато розводити на тему толерантності, але ця країна втрималась на правих радикалах та націоналістах. Мамкіни глобалісти з'ї@али з країни першими.

Максим вы тех "правих радикалов та націоналістов" в глаза видели?. Я их увидел впервые на майдане. До этого жил во Львове, Днепре, Одессе. Видел кого угодно (особенно на 7км), но только не правых радикалов. Какой рейтинг у партии Свобода? Примерно ноль. Если их даже в Раде нет.



Мир глобализировался и то что много уехало - закономерность. Или вы интернетом только для хххвидео пользуетесь? люди посмотрели видео про жизнь в других странах, про эмиграцию и решили попробовать. Интернет такая же реклама как Баунти. Вам нужно принять новые реалии или уйти в монастырь. Новые реалии в том, что границы действительно стираются. Нужно держаться своей истории и культуры, чтобы не ассимилироваться с теми, кого количественно больше. А кто сам бежит с кем то ассимилироваться, это их право. Я не осуждаю но и не поддерживаю. Максим вы тех "правих радикалов та націоналістов" в глаза видели?. Я их увидел впервые на майдане. До этого жил во Львове, Днепре, Одессе. Видел кого угодно (особенно на 7км), но только не правых радикалов. Какой рейтинг у партии Свобода? Примерно ноль. Если их даже в Раде нет.Мир глобализировался и то что много уехало - закономерность. Или вы интернетом только для хххвидео пользуетесь? люди посмотрели видео про жизнь в других странах, про эмиграцию и решили попробовать. Интернет такая же реклама как Баунти. Вам нужно принять новые реалии или уйти в монастырь. Новые реалии в том, что границы действительно стираются. Нужно держаться своей истории и культуры, чтобы не ассимилироваться с теми, кого количественно больше. А кто сам бежит с кем то ассимилироваться, это их право. Я не осуждаю но и не поддерживаю.

Ви їх не бачите тому що більшість з них з 14го року на фронті. Найбільш боєздатні підрозділи ВСУ та НГУ складаються з них. Та й сам Залужний - хто він? Справжній український націоналіст. Ви їх не бачите тому що більшість з них з 14го року на фронті. Найбільш боєздатні підрозділи ВСУ та НГУ складаються з них. Та й сам Залужний - хто він? Справжній український націоналіст. airmax78 Повідомлень: 42466 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 16:07 vitaliian написав: rjkz написав: Я так понимаю, ксенофобия - обычное дело на форуме (в Украине?). Я так понимаю, ксенофобия - обычное дело на форуме (в Украине?). я тут новенький на ветке... 1й день (или 2й). но уже в шоке. с такими настроениями только в северную Корею интегрироваться, никак не в ЕС, с их миллионами выходцев из разных стран. Надеюсь Максим не носитель мнений большинства. Иначе нам светит труба в виде изоляции. я тут новенький на ветке... 1й день (или 2й). но уже в шоке. с такими настроениями только в северную Корею интегрироваться, никак не в ЕС, с их миллионами выходцев из разных стран. Надеюсь Максим не носитель мнений большинства. Иначе нам светит труба в виде изоляции.

Ну - Європа в цілому за допомогою 20-25 % емігрантів з колишніх колоній чи взагалі третього світу кращою не стала - навпаки . Причому вони ж ( емігранти ) не асимілюються в принципі практично переважно . І ніхто не знає - як це тепер розрулювати - бо проголошені певні цінності в попередні 20 років . Бо при конкретній асиміляції всі ці питання відпадають автоматично . Але поки якось не дуже . Маю підозру , що та ж Британія спробувала оце питання за допомогою Меган якось вирішити . Як бачимо - вийшло не дуже ... Ну - Європа в цілому за допомогою 20-25 % емігрантів з колишніх колоній чи взагалі третього світу кращою не стала - навпаки . Причому вони ж ( емігранти ) не асимілюються в принципі практично переважно . І ніхто не знає - як це тепер розрулювати - бо проголошені певні цінності в попередні 20 років . Бо при конкретній асиміляції всі ці питання відпадають автоматично . Але поки якось не дуже . Маю підозру , що та ж Британія спробувала оце питання за допомогою Меган якось вирішити . Як бачимо - вийшло не дуже ... Puente Повідомлень: 3692 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 16:16 vitaliian написав:

А кто сам бежит с кем то ассимилироваться, ну это их право. Я не осуждаю, но и не поддерживаю. Для себя я принял решение остаться русскоязычным. А кто сам бежит с кем то ассимилироваться, ну это их право. Я не осуждаю, но и не поддерживаю. Для себя я принял решение остаться русскоязычным.



От дуже давно чекав оцього ! Все давно було зрозуміло і так - але це вже свідомий вибір і публічний , хоч і в чомусь безіменний .

Русскій - це прикметник , означення . Незалежно від реальної біологічної генетичної національності . Ну і так далі - взагалі про це зараз знову говорити просто недоречно .

Якраз оці люди скрізь і всюди розповідають про ксенофобію та утиски кого-небуть .

Противно ... От дуже давно чекав оцього ! Все давно було зрозуміло і так - але це вже свідомий вибір і публічний , хоч і в чомусь безіменний .Русскій - це прикметник , означення . Незалежно від реальної біологічної генетичної національності . Ну і так далі - взагалі про це зараз знову говорити просто недоречно .Якраз оці люди скрізь і всюди розповідають про ксенофобію та утиски кого-небуть .Противно ... Puente Повідомлень: 3692 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 16:42 airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав: Вітальєн, можна багато розводити на тему толерантності, але ця країна втрималась на правих радикалах та націоналістах. Мамкіни глобалісти з'ї@али з країни першими. Вітальєн, можна багато розводити на тему толерантності, але ця країна втрималась на правих радикалах та націоналістах. Мамкіни глобалісти з'ї@али з країни першими.

Максим вы тех "правих радикалов та націоналістов" в глаза видели?. Я их увидел впервые на майдане. До этого жил во Львове, Днепре, Одессе. Видел кого угодно (особенно на 7км), но только не правых радикалов. Какой рейтинг у партии Свобода? Примерно ноль. Если их даже в Раде нет.



Мир глобализировался и то что много уехало - закономерность. Или вы интернетом только для хххвидео пользуетесь? люди посмотрели видео про жизнь в других странах, про эмиграцию и решили попробовать. Интернет такая же реклама как Баунти. Вам нужно принять новые реалии или уйти в монастырь. Новые реалии в том, что границы действительно стираются. Нужно держаться своей истории и культуры, чтобы не ассимилироваться с теми, кого количественно больше. А кто сам бежит с кем то ассимилироваться, это их право. Я не осуждаю но и не поддерживаю. Максим вы тех "правих радикалов та націоналістов" в глаза видели?. Я их увидел впервые на майдане. До этого жил во Львове, Днепре, Одессе. Видел кого угодно (особенно на 7км), но только не правых радикалов. Какой рейтинг у партии Свобода? Примерно ноль. Если их даже в Раде нет.Мир глобализировался и то что много уехало - закономерность. Или вы интернетом только для хххвидео пользуетесь? люди посмотрели видео про жизнь в других странах, про эмиграцию и решили попробовать. Интернет такая же реклама как Баунти. Вам нужно принять новые реалии или уйти в монастырь. Новые реалии в том, что границы действительно стираются. Нужно держаться своей истории и культуры, чтобы не ассимилироваться с теми, кого количественно больше. А кто сам бежит с кем то ассимилироваться, это их право. Я не осуждаю но и не поддерживаю.

Ви їх не бачите тому що більшість з них з 14го року на фронті. Найбільш боєздатні підрозділи ВСУ та НГУ складаються з них. Та й сам Залужний - хто він? Справжній український націоналіст. Ви їх не бачите тому що більшість з них з 14го року на фронті. Найбільш боєздатні підрозділи ВСУ та НГУ складаються з них. Та й сам Залужний - хто він? Справжній український націоналіст.



"Братишка, ты в какой бригаде воевал?"(с) "Братишка, ты в какой бригаде воевал?"(с) rjkz

Повідомлень: 14882 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 16:47 Re: Еміграція, заробітчанство Очень интересно.

Модерация потерла мои посты, осуждающие расизм и иные формы ксенофобии, оставив посты, вызвавшие это осуждение.

Ну что-ж, это очень о многом говорит.

Всем спасибо.

Я не ошибся в своем выборе.

Если в Украине остались одни ксенофобы, то мне там делать нечего. Дремучий лес.

Желания возвращаться все меньше. rjkz

Повідомлень: 14882 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 16:54 rjkz написав: Очень интересно.

Модерация потерла мои посты, осуждающие расизм и иные формы ксенофобии, оставив посты, вызвавшие это осуждение.

Ну что-ж, это очень о многом говорит.

Всем спасибо.

Я не ошибся в своем выборе.

Если в Украине остались одни ксенофобы, то мне там делать нечего. Дремучий лес.

Желания возвращаться все меньше. Очень интересно.Модерация потерла мои посты, осуждающие расизм и иные формы ксенофобии, оставив посты, вызвавшие это осуждение.Ну что-ж, это очень о многом говорит.Всем спасибо.Я не ошибся в своем выборе.Если в Украине остались одни ксенофобы, то мне там делать нечего. Дремучий лес.Желания возвращаться все меньше.

rjkz, ви вже переграєте. Імміграційна служба не читає цей форум. Не потрібно бути святішим за Мартіна Лютера Кінга (той ще праведник був) або Махатму Ганді. А то вже нудить від ваших постів. rjkz, ви вже переграєте. Імміграційна служба не читає цей форум. Не потрібно бути святішим за Мартіна Лютера Кінга (той ще праведник був) або Махатму Ганді. А то вже нудить від ваших постів. airmax78 Повідомлень: 42466 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 16:56 airmax78 написав: Не потрібно бути святішим за Мартіна Лютера Кінга (той ще праведник був) або Махатму Ганді Не потрібно бути святішим за Мартіна Лютера Кінга (той ще праведник був) або Махатму Ганді а почему нет? Николай всё в ваших руках. а почему нет? Николай всё в ваших руках. vitaliian

Повідомлень: 18099 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3093 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 16:57 vitaliian написав: airmax78 написав: Не потрібно бути святішим за Мартіна Лютера Кінга (той ще праведник був) або Махатму Ганді Не потрібно бути святішим за Мартіна Лютера Кінга (той ще праведник був) або Махатму Ганді а почему нет? Николай всё в ваших руках. а почему нет? Николай всё в ваших руках.

Ага, Коля-Касіус-Клей. Ага, Коля-Касіус-Клей. airmax78 Повідомлень: 42466 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 16:59 Puente написав: vitaliian написав:

А кто сам бежит с кем то ассимилироваться, ну это их право. Я не осуждаю, но и не поддерживаю. Для себя я принял решение остаться русскоязычным. А кто сам бежит с кем то ассимилироваться, ну это их право. Я не осуждаю, но и не поддерживаю. Для себя я принял решение остаться русскоязычным.



От дуже давно чекав оцього ! Все давно було зрозуміло і так - але це вже свідомий вибір і публічний , хоч і в чомусь безіменний .

Русскій - це прикметник , означення . Незалежно від реальної біологічної генетичної національності . Ну і так далі - взагалі про це зараз знову говорити просто недоречно .

Якраз оці люди скрізь і всюди розповідають про ксенофобію та утиски кого-небуть .

Противно ... От дуже давно чекав оцього ! Все давно було зрозуміло і так - але це вже свідомий вибір і публічний , хоч і в чомусь безіменний .Русскій - це прикметник , означення . Незалежно від реальної біологічної генетичної національності . Ну і так далі - взагалі про це зараз знову говорити просто недоречно .Якраз оці люди скрізь і всюди розповідають про ксенофобію та утиски кого-небуть .Противно ...



При всій моїй повазі до Мови...

Франция много веков воевала с Испанией, Англией.

Германия с кем только не воевала. 2 Мировые войны прошлого века развязала.

Италия - родина фашизма.

Япония чего не вытворяла.

Китай - вообще не понятно кого больше в землю положил - своих или чужих.

Османы прославились дикой кровожадностью.

Польша в свое время много крови пролила. И прибалты и шведы.

История осудила и гитлера и муссолини и мао и ...остальных.

Но вполне себе существуют, и не только в пределах своих государств, и английский и испанский и немецкий и французский и мандарин и итальянский и ...так далее.

Среди тех, кто воюет с нашествием с болот тоже много русскоязычных.

Множество русскоязычных по всему миру поддерживают Украину.

Я не защищаю русский язык, хотя сам на нем говорю.

Дискриминация по языковому признаку - это тоже дискриминация.





ЗЫ: я так понимаюю, этот пост постигнет та-же судьба, что и предыдущие, осуждающие расизм. Не стесняйтесь, модераторы, вперед. При всій моїй повазі до Мови...Франция много веков воевала с Испанией, Англией.Германия с кем только не воевала. 2 Мировые войны прошлого века развязала.Италия - родина фашизма.Япония чего не вытворяла.Китай - вообще не понятно кого больше в землю положил - своих или чужих.Османы прославились дикой кровожадностью.Польша в свое время много крови пролила. И прибалты и шведы.История осудила и гитлера и муссолини и мао и ...остальных.Но вполне себе существуют, и не только в пределах своих государств, и английский и испанский и немецкий и французский и мандарин и итальянский и ...так далее.Среди тех, кто воюет с нашествием с болот тоже много русскоязычных.Множество русскоязычных по всему миру поддерживают Украину.Я не защищаю русский язык, хотя сам на нем говорю.Дискриминация по языковому признаку - это тоже дискриминация.ЗЫ: я так понимаюю, этот пост постигнет та-же судьба, что и предыдущие, осуждающие расизм. Не стесняйтесь, модераторы, вперед. rjkz

Повідомлень: 14882 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 17:02 rjkz написав: я так понимаюю, этот пост постигнет та-же судьба, что и предыдущие, осуждающие расизм. Не стесняйтесь, модераторы, вперед. я так понимаюю, этот пост постигнет та-же судьба, что и предыдущие, осуждающие расизм. Не стесняйтесь, модераторы, вперед.

вот для вас с Максом сегодня сочинил



мысли застыли, губы в печали,

твои руки опять не то написали.. вот для вас с Максом сегодня сочинилмысли застыли, губы в печали,твои руки опять не то написали.. vitaliian

Повідомлень: 18099 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3093 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 862863864865> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Shaman,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: osafly ЛАД і 11 гостейМодератори: Faceless