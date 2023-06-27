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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13
vitaliian написав: Чукча2 написав:
и цены кусаться
это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.
airmax78 написав:
Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати
понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась.
Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 15:06
rjkz написав: airmax78 написав:
Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати
Чукча2 написав:
Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.
Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.
Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .
Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться
Все будет хорошо
.
Давно мне так стращно не было за Украину.
Релакс (Инглиш, A1). Вам тепер за Нью-Йоркщіну треба турбуватись, а АППС Люкс себе вже 843 рази окупив - то його можна списати.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 17:18
airmax78 написав:
.........
Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось.
Какие люди!
Гигант мысли, отец русской (ой, украинской!) демократии!
Сроки не назовёте? Верю в Ваши силы! Если Вы лично возьмётесь...
Год? два? Надеюсь мои дети доживут? Или хотя бы внуки?
Правда, смущает Ваше отношение к "автентичним індусам". Чьими руками будете доводить ВВП? Западу без них не удалось.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 18:37
andrijk777 ЛАД написав:
Требовать Вы, конечно, можете. Но и они могут вежливо проигнорировать Ваши требования.
Я(поки-що) не володію таким авторитетом щоб до моїх вимог прислухався Європейський Союз.
Але мені приємно що ви так високо мене оцінюєте.
Вы же сами написали:
Так, буду трєбовать.
Но, вообще, я имел ввиду Украину и наши вероятные требования.
Хотя всё это по сути может быть только в виде просьб. Никаких оснований для требований у нас, в общем-то, нет. Они нам ничем не обязаны. Вполне могут ответить: "Мы вам помогли выстоять в войне, скажите спасибо. А теперь, пожалуйста, сами".
Очень надеюсь, что такого не будет. Но для это нам не стоит рассказывать, в частности, о "панах-нацистах" и "Які ж огидні автентичні індуси".
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Додано: Вів 27 чер, 2023 19:02
Hotab написав: ЛАД написав:
..........
Какая связь между высокими социальными стандартами
и поощрением тунеядства
?
Shaman написав:
ідея безумовного базового доходу
вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах
ЛАД написав:
Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.
.
А хтось казав, що це одні вєщі? ))
ЛАД написав:
И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах.
Ви просили звʼязок, вам показали, що безумовний базовий дохід (заохочення туніядства)
мають можливість впровадити високорозвинені країни
.
Ви справді інколи не бачите очевидного, чи робите вигляд?))
Я рад, что Вы так красиво, в цветах оформили ответ. Приятно посмотреть.
Но всё же прочитайте внимательно посты, на которые я отвечал, возможно, вопросы отпадут.
И то, что безусловный базовый доход имеют возможность ввести развитые государства, не говорит о связи такого дохода с высокими соцстандартами и поощрением тунеядства. Причины этого, по-моему, несколько другие. Причины и возможности - разные вещи.
Если хотите что-то обсуждать, давайте аргументировать, как Вы это делали на ковидной ветке. А то в последнее время Вы чаще стараетесь просто под...колоть.
Но если Вам нравится, а думать и понимать не хочется, можете считать, что я "роблю вигляд".
P.s. Оперативность модерации приводит в восторг.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 19:14
Shaman написав:
.........
якщо є потреба, я складу для вас перелік відповідної літератури
С нетерпением жду!
я от дізнався про дещо нове - я чесно можу сказати, що знаю далеко не все
Ещё разберитесь с гражданством в средние века.
Ну и я по-прежнему рад, что Вы не "звичайний економіст", а очень вежливый, но всё же провокатор.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 19:16
Не в порядке обсуждения предложение/большая просьба к модераторам - если не сложно, опубликуйте список тем, которые не подлежат обсуждению.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 20:41
rjkz написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав:
Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично?
У Вас в Германии все так-же как в Украине, только "больше грошей"?
Разницы никакой?
В Україні війна.
Больше разницы никакой?
ЗЫ: Я возможно ошибаюсь, но Ваша информированность дает основания полагать, что Вы в Германии не в первый раз/не только во время войны.[/quote]
Ви праві: перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірно гарна країна і дуже недооцінена з туристичної точки зору. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.
В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є і природа, і архітектура, і шоппінг, і мистецтво дуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути)
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Додано: Вів 27 чер, 2023 20:54
Shaman написав:
про відкриття Колумбом Америки всі знають. громадянин якої країни? а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися.
Іспанія, Франція, Великобританія знаю, що допомагають громадянам своїх колишніх колоній: дають внж, освіта безкоштовна, соціал. Як компенсація того, що вони там свого часу наробили.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 21:07
у меня обращение к модераторам.
Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.
НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).
Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.
Доклад был нелицеприятный.
Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.
Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.
И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.
Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.
Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.
Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.
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