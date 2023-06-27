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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 861862863864>
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13

  vitaliian написав:
  Чукча2 написав:и цены кусаться
это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.
  airmax78 написав:Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати
понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась.

Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:06

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.
Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.
Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .
Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться
Все будет хорошо

Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати.


Давно мне так стращно не было за Украину.

Релакс (Инглиш, A1). Вам тепер за Нью-Йоркщіну треба турбуватись, а АППС Люкс себе вже 843 рази окупив - то його можна списати.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 17:18

  airmax78 написав:.........
Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось.

Какие люди!
Гигант мысли, отец русской (ой, украинской!) демократии!
Сроки не назовёте? Верю в Ваши силы! Если Вы лично возьмётесь...
Год? два? Надеюсь мои дети доживут? Или хотя бы внуки?
Правда, смущает Ваше отношение к "автентичним індусам". Чьими руками будете доводить ВВП? Западу без них не удалось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 18:37

andrijk777
  ЛАД написав:Требовать Вы, конечно, можете. Но и они могут вежливо проигнорировать Ваши требования.

Я(поки-що) не володію таким авторитетом щоб до моїх вимог прислухався Європейський Союз. :D Але мені приємно що ви так високо мене оцінюєте. :D

Вы же сами написали:
Так, буду трєбовать.

:)
Но, вообще, я имел ввиду Украину и наши вероятные требования.
Хотя всё это по сути может быть только в виде просьб. Никаких оснований для требований у нас, в общем-то, нет. Они нам ничем не обязаны. Вполне могут ответить: "Мы вам помогли выстоять в войне, скажите спасибо. А теперь, пожалуйста, сами".
Очень надеюсь, что такого не будет. Но для это нам не стоит рассказывать, в частности, о "панах-нацистах" и "Які ж огидні автентичні індуси".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 19:02

  Hotab написав:
  ЛАД написав:..........
Какая связь между высокими социальными стандартами и поощрением тунеядства?


  Shaman написав:ідея безумовного базового доходу вже є. гадаю, скоро побачимо їх впровадження в деяких розвинених країнах


  ЛАД написав:Всё же, высокие социальные стандарты и поощрение тунеядства это несколько разные вещи.
.

А хтось казав, що це одні вєщі? ))

  ЛАД написав:И безусловный базовый доход это, по-моему, не о высоких социальных стандартах.

Ви просили звʼязок, вам показали, що безумовний базовий дохід (заохочення туніядства) мають можливість впровадити високорозвинені країни .
Ви справді інколи не бачите очевидного, чи робите вигляд?))

Я рад, что Вы так красиво, в цветах оформили ответ. Приятно посмотреть.
Но всё же прочитайте внимательно посты, на которые я отвечал, возможно, вопросы отпадут.
И то, что безусловный базовый доход имеют возможность ввести развитые государства, не говорит о связи такого дохода с высокими соцстандартами и поощрением тунеядства. Причины этого, по-моему, несколько другие. Причины и возможности - разные вещи.
Если хотите что-то обсуждать, давайте аргументировать, как Вы это делали на ковидной ветке. А то в последнее время Вы чаще стараетесь просто под...колоть.
Но если Вам нравится, а думать и понимать не хочется, можете считать, что я "роблю вигляд".

P.s. Оперативность модерации приводит в восторг. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 19:14

  Shaman написав:.........
якщо є потреба, я складу для вас перелік відповідної літератури ;)

С нетерпением жду!

я от дізнався про дещо нове - я чесно можу сказати, що знаю далеко не все 8)

Ещё разберитесь с гражданством в средние века.

Ну и я по-прежнему рад, что Вы не "звичайний економіст", а очень вежливый, но всё же провокатор.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 19:16

Не в порядке обсуждения предложение/большая просьба к модераторам - если не сложно, опубликуйте список тем, которые не подлежат обсуждению.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 20:41

  rjkz написав:
  Wisznia2021 написав:
  rjkz написав:Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично?


У Вас в Германии все так-же как в Украине, только "больше грошей"?
Разницы никакой?

В Україні війна.


Больше разницы никакой?

ЗЫ: Я возможно ошибаюсь, но Ваша информированность дает основания полагать, что Вы в Германии не в первый раз/не только во время войны.[/quote]


Ви праві: перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірно гарна країна і дуже недооцінена з туристичної точки зору. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.
В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є і природа, і архітектура, і шоппінг, і мистецтво дуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути)
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 20:54

  Shaman написав:про відкриття Колумбом Америки всі знають. громадянин якої країни? а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися.

Іспанія, Франція, Великобританія знаю, що допомагають громадянам своїх колишніх колоній: дають внж, освіта безкоштовна, соціал. Як компенсація того, що вони там свого часу наробили.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 21:07

Re: Еміграція, заробітчанство

у меня обращение к модераторам.
Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.
НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).
Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.
Доклад был нелицеприятный.
Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.
Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.
И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.
Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.
Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.
Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.
rjkz
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